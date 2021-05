Porsche Carrera Cup Benelux voor het eerst te gast in Oostenrijk

Van de heuvels in de Belgische Ardennen naar de bergen in de Oostenrijkse deelstaat Steiermark: komend weekeinde is de prachtige Red Bull Ring de locatie voor de tweede ronde van de Porsche Carrera Cup Benelux. Na de succesvolle seizoensstart zijn de verwachtingen hooggespannen voor het eerste optreden van de snelste merkencup van de Benelux in de Alpenrepubliek.

Voor Ad Geerts, mede-eigenaar van PGZ waartoe onder andere de Porsche Centra in Eindhoven en Maastricht behoren, wordt het raceweekeinde in Oostenrijk zijn eerste optreden in de Porsche Carrera Cup Benelux. De premium dealergroep is dit jaar goed vertegenwoordigd in de klasse: onder de inschrijving van #TeamPGZ by Red Ant Racing rijdt oud-kampioen Xavier Maassen, terwijl Geerts en Luc Vanderfeesten, eveneens eigenaar van PGZ, elkaar in de andere auto afwisselen. Ook Huub van Eijndhoven komt onder de vlag van #TeamPGZ in actie, zijn Porsche wordt ingezet door JW Raceservice, waarmee hij al langer samenwerkt.

“Onze Porsche Centra noemen we de sportiefste van Nederland en dat maken we door onze deelname aan de Porsche Carrera Cup Benelux ook waar”, benadrukt Geerts. “Eerder waren we al in andere klassen actief, maar de komst van de nieuwe 911 GT3 Cup was voor ons hét moment om in te stappen in de Porsche Carrera Cup Benelux, voor ons het hoogste niveau. Luc (Vanderfeesten, red.) en ik wisselen elkaar af: hij is begonnen in Spa, ik rijd op de Red Bull Ring voor het eerst en dan ook nog in Zandvoort en Hockenheim. Onze klanten reageren erg enthousiast op de deelname aan de cup. We hebben vrij veel klanten die ook met sportieve modellen rijden en vaak ook deelnemen aan ‘track days’ of soms zelf ook racen. We doen er ook veel mee op social media en krijgen veel reacties. Het leeft zeker!”

Huub van Eijndhoven: “Meteen snel”

Huub van Eijndhoven, 21 jaar jong en bezig aan zijn laatste jaar bedrijfskunde aan de Hogeschool Avans in Breda, rijdt voor #TeamPGZ by JW Raceservice. Hij ontpopte zich in het afgelopen seizoen als een van de talenten in de Porsche Carrera Cup Benelux en maakte voor het nieuwe racejaar de overstap naar de Pro-klasse. Daarin startte hij meteen sterk met eenmaal een tweede en eenmaal een derde plaats op Spa-Francorchamps. “Ik hoefde nauwelijks te wennen aan de nieuwe auto, ik was er meteen snel mee”, verklaart hij. Van Eijndhoven begon op zijn zesde met karten en reed vanaf zijn achtste wedstrijden. “Nederlands en Belgisch kampioenschap, Benelux, EK”, somt de rijder uit Oisterwijk op.

Vanaf zijn 14e richtte hij zich meer op zijn school, maar toen zijn vader een Porsche 997 kocht voor ‘track days’ begon het ook voor hem weer te kriebelen. “Voor mijn 17e verjaardag kreeg ik een racecursus en kon ik mijn licentie halen bij de DRDO van Dillon Koster”, vertelt hij. “Daarna heb ik wat races gereden: Winter Endurance Kampioenschap, eerst samen met mijn vader en toen met Jaap van Lagen, vervolgens, uiteraard solo, Supercar Challenge en vorig jaar dus de Carrera Cup Benelux. Ook dat ging heel goed, zodat voor dit jaar de overstap naar de Pro-klasse een logische keuze was.” Van Eijndhovens Porsche wordt geprepareerd door JW Raceservice van Jochem van de Wiel in het Brabantse Haaren. “Een team met een familiaire sfeer waar ik me erg thuisvoel”, aldus de coureur, die graag als volgende stap een keer in de Porsche Mobil 1 Supercup wil deelnemen. “Voor mij zijn dit seizoen de Red Bull Ring en Hockenheim nog onbekende circuits”, onthult hij. Dat Van Eijndhoven snel leert, is in de Porsche Carrera Cup Benelux echter alom bekend.

Xavier Maassen: “Blij om weer aan de start te staan”

Met Xavier Maassen heeft #TeamPGZ een absolute routinier in de gelederen: de Limburger won in 2014 en 2017 de Benelux-titel in de Porsche-competitie en keert nu terug in de merkencup met de 911. Daarbij is er voor de coureur sprake van een verlate start, want hij werd getroffen door het coronavirus, wat zijn deelname bij de seizoensouverture op Spa-Francorchamps in de weg stond. “Ik heb het echt flink te pakken gehad, ik ben nog nooit in m’n leven zo ziek geweest! Ik leefde alleen maar op kippenbouillon, ben zo’n vijf kilo afgevallen. Maar inmiddels gaat het weer, ik ben klaar om dit weekeinde te kunnen racen en daar kijk ik erg naar uit”, zegt de 40-jarige rijder.

Xavier Maassen blikt terug op een lange relatie met Porsche Centrum Maastricht, waaraan nu een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd. “Naast mijn inzet op de baan help ik het team ook in een coördinerende rol met mijn ervaring uit 20 jaar in de autosport”, legt Maassen uit. “Via mijn bedrijf Sparx help ik PGZ ook met sportmarketing en sponsorwerving, geef adviezen op het gebied van techniek en uitstraling en organiseer bijvoorbeeld ook ritten en rally’s. Het was wel jammer dat ik in Spa niet kon racen, maar nu begin ik op de Red Bull Ring op en top gemotiveerd aan het seizoen. Ja, ik sta 2-0 achter, maar er zijn nog tien races te gaan en het spreekt voor zich dat ik alles op alles zal zetten om daarin zo goed mogelijk te scoren!”

Derdaele als leider in de tussenstand naar Oostenrijk, prominente gastrijder

Na zijn beide overwinningen tijdens de seizoensstart op Spa-Francorchamps gaat de Belgische rijder Dylan Derdaele (Belgium Racing) aan de leiding in de tussenstand van het kampioenschap. Hij heeft een totaal van 43 punten, zeven meer dan Huub van Eijndhoven. De Duitser Sebastian Freymuth (PG Motorsport) staat met 26 punten op de derde plaats. In de Pro-Am-klasse leidt met Nicolas Saelens ook een coureur van Belgium Racing met 40 punten, daarachter volgen John de Wilde (Speedlover, 38) en Floris Dullaart (Team GP Elite, 34). In de Am-klasse gaat Jan Lauryssen (Q1 Trackracing by EMG) aan kop met 44 punten, voor Luc Vanderfeesten (#TeamPGZ by Red Ant Racing, 36) en Jeroen Kreeft (Parker Revs Motorsport, 32).

Met de Brit Harry King komt in Oostenrijk een prominente gastrijder het veld van de Porsche Carrera Cup Benelux versterken: de pas 20-jarige King won vorig jaar maar liefst twaalf van de 16 races in de Porsche Carrera Cup Great Britain en werd daarmee afgetekend kampioen. Op de Red Bull Ring rijdt hij voor Parker Revs Motorsport met het startnummer 917, voor Porsche-liefhebbers uiteraard een veelzeggend nummer.

Op de Red Bull Ring rijdt de Porsche Carrera Cup in het voorprogramma van de European Le Mans Series. Op vrijdag vinden twee vrije trainingen plaats. Op zaterdag worden de startposities bepaald in de kwalificatie van 14.00-14.35 uur, de eerste race wordt vanaf 17.25 uur verreden. De tweede wedstrijd volgt op zondag om 9.45 uur. De wedstrijden zijn live te volgen via de website van de Porsche Carrera Cup Benelux: https://www.carreracupbenelux.com/round2