Porsche 911 GT3 RS met Manthey Kit zet nieuwe standaard op de Nürburgring-Nordschleife

De Porsche 911 GT3 RS met Manthey Kit heeft op de legendarische Nürburgring-Nordschleife een indrukwekkende officiële rondetijd van 6:45,389 minuten neergezet. Met Porsche merkambassadeur Jörg Bergmeister achter het stuur was de sportwagen hiermee bijna 4seconden sneller dan de standaard Porsche 911 GT3 RS.

De speciaal ontwikkelde Manthey Kit optimaliseert de aerodynamica en het onderstel van de Porsche 911 GT3 RS, waardoor de prestaties op het circuit naar een nog hoger niveau worden getild. De aanpassingen zijn specifiek gericht op gebruik tijdens circuitdagen en competitieve ritten.

“Ik ben diep onder de indruk van de manier waarop de auto presteert met de Manthey Kit,” aldus Jörg Bergmeister. “De balans van de Porsche 911 GT3 RS is door de extra downforce en de nauwkeurige afstelling van het onderstel nog verder verbeterd. Het geeft de bestuurder enorm veel vertrouwen, wat essentieel is voor een snelle ronde op de Nordschleife.”

Focus op aerodynamica en precisie

De Manthey Kit voor de Porsche 911 GT3 RS omvat onder meer uitgebreide aerodynamische componenten, zoals een grotere achtervleugel en aangepaste luchtgeleiding aan de voorzijde. Deze aanpassingen zorgen voor een aanzienlijke toename van de neerwaartse druk. Daarnaast is de auto uitgerust met een schroefset die speciaal voor dit model is gekalibreerd.

Nicolas Raeder, bedrijfsleider van Manthey Racing GmbH, voegt toe: “Ons doel was om de toch al fenomenale prestaties van de Porsche 911 GT3 RS nog verder te verfijnen zonder het karakter van de auto aan te tasten. De tijd van 6:45,389 minuten bewijst dat de synergie tussen de expertise van Porsche en de circuitervaring van Manthey tot uitzonderlijke resultaten leidt.”

Neem plaats en kijk hoe Jörg Bergmeister door de Groene Hel jaagt met de Porsche 911 GT3 RS met Manthey Kit. De Manthey Kit stelt de bestuurder in staat om vol gas te geven op passages van de Nordschleife waar dat voorheen onmogelijk leek met een straatlegale auto.