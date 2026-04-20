Porsche presenteert toekomstige 975 RSE Formule E-raceauto

Een nieuw hoofdstuk in de volledig elektrische autosport: met de 975 RSE presenteert Porsche zijn toekomstige Formule E-raceauto. De elektrische raceauto voldoet aan de regels van de vierde generatie Formule E-raceauto’s en komt vanaf later dit jaar in actie. De ‘GEN4’ zorgt voor de grootste prestatiesprong tot nu toe in de elektrische autosport: een vermogen van 600 kW (816 pk), permanente vierwielaandrijving, nieuwe banden en aanzienlijk meer neerwaartse druk brengen de Formule E in het kielzog van de snelste formulewagens ter wereld.

“De GEN4 laat zien hoe ver elektrische raceauto’s zich hebben ontwikkeld”, verklaart Thomas Laudenbach, hoofd Porsche Motorsport. “Toen het kampioenschap in 2014 van start ging, had elke coureur twee auto’s per race nodig. Eén accu was niet voldoende voor de volledige raceafstand. Dat is al lang verleden tijd. Sinds 2024 ontwikkelen we een raceauto die ons op Formule 2-niveau brengt. Elektrische auto’s benaderen niet alleen de gebruikelijke normen; ook hun sterke punten en voordelen worden steeds duidelijker zichtbaar – op het circuit en op de openbare weg.”

Meer neerwaartse druk voor betere prestaties

Voor het eerst zorgt aerodynamische neerwaartse druk bij de Formule E-auto’s voor aanzienlijk meer grip. In combinatie met nieuwe banden en permanente vierwielaandrijving zijn zo wezenlijk hogere bochtsnelheden mogelijk. “In ongeveer tien jaar tijd is de Formule E zo snel geworden dat we nu aerodynamische neerwaartse druk nodig hebben”, aldus Olivier Champenois, technisch projectleider Formule E bij Porsche Motorsport. “Om verder rekening te houden met efficiëntie, beschikken we over twee aerodynamische pakketten met verschillende carrosserieonderdelen: een low-downforce-pakket met minder luchtweerstand voor de races en een high-downforce-pakket met meer neerwaartse druk voor de kwalificatie, waar het energieverbruik geen rol speelt. We hebben het over tot wel 150 procent meer neerwaartse druk dan tot dusver.”

Eigen ontwikkelingen van Porsche: lichter, duurzamer, kostenefficiënter

Al bij de huidige Formule E Porsche, de 99X Electric van de ‘GEN3 Evo’ generatie, ligt het rendement van de aandrijflijn ruim boven de 97 procent. Onderweg van de accu naar het wiel gaat minder dan drie procent van de energie verloren – bijvoorbeeld door wrijving van mechanische onderdelen. “Omdat de rendementen de perfectie benaderen, keken we voor GEN4 meer naar aspecten als gewicht, duurzaamheid en kosten – vergelijkbaar met elektrisch aangedreven auto’s voor de openbare weg”, aldus Champenois. De 975 RSE levert 71 procent meer maximaal vermogen dan zijn voorganger. Tegelijkertijd kon Porsche veel onderdelen lichter maken. Hoewel de engineers bij de GEN4 meer componenten zelf ontwikkelen dan bij de GEN3, mocht het totale gewicht van het onderdelenpakket slechts met vijf kilogram toenemen.

In de Formule E ontwikkelen de fabrikanten vooral die technische aspecten die ook relevant zijn voor elektrische auto’s voor in het wegverkeer. Tot de eigen ontwikkelingen behoren besturingssoftware, pulsomvormers, elektromotoren, versnellingsbakken, differentiëlen, aandrijfassen en andere aandrijfcomponenten op de achteras, evenals koel-, draag- en chassiscomponenten op de achteras. Met de introductie van de GEN4 komen er verschillende componenten bij: de gelijkstroomomvormer en het brake-by-wire-systeem, verdere elektronica en kabelbomen, evenals regeleenheden voor de hydraulische differentiëlen. Om kostenredenen blijft de accu een aangekocht standaardonderdeel. Deze mag niet worden ontwikkeld.

Hetzelfde concept, snellere races

Florian Modlinger, algemeen projectleider Formule E bij Porsche: “Het concept blijft hetzelfde: het reglement daagt ons uit om de efficiëntie van onze auto’s in alle opzichten te maximaliseren. De races worden echter nog aantrekkelijker, omdat de nieuwe auto’s aanzienlijk sneller zijn. De acceleratie is indrukwekkend en we rekenen op topsnelheden tot 335 km/u. Ik ben erg benieuwd hoe de fans hierop gaan reageren.”

De Porsche 975 RSE volgt de huidige 99X Electric op. De tot nu toe succesvolste formulewagen van Porsche won in de afgelopen drie seizoenen vier wereldtitels. In augustus rijdt hij zijn laatste race. Tijdens de finale van het lopende seizoen in Londen wil Porsche strijden om nog meer titels. De 975 RSE viert naar verwachting in december zijn racedebuut. Zijn naam verwijst naar het 75-jarig jubileum van Porsche Motorsport dit jaar – een succesverhaal dat in de toekomst ook door de elektrische autosport gekenmerkt gaat worden. Voorlopig heeft Porsche Motorsport tot oktober de tijd om zijn tot nu toe meest uitgebreide hardwarepakket voor de Formule E zo ver mogelijk door te ontwikkelen. Daarna wordt de aandacht gericht op de verdere optimalisatie van de software. Ook het Porsche klantenteam test de nieuwe auto, voordat de internationale autosportfederatie FIA de bouwstatus in het najaar homologeert. In november 2025 reed de 975 RSE voor het eerst op de baan. Tot begin april legde hij 1.860 testkilometers af. Porsche presenteert de nieuwe auto als de huidige constructeurskampioen in de Formule E.

“De nieuwe Porsche 975 RSE is een supercoole raceauto. De GEN4 is echt snel en bezorgt ons coureurs veel plezier”, vertelt Porsche fabriekscoureur Pascal Wehrlein. Ik denk dat hij bij veel fans en critici voor een verrassing gaat zorgen. Ook visueel spreekt de 975 RSE me aan. De aerodynamica geeft de auto een compromisloze look, en ons kleurenschema voor de tests ziet er behoorlijk cool uit.”

Ook Nico Müller, eveneens fabriekscoureur van Porsche, is enthousiast. “De 975 RSE en zijn concurrenten betekenen een enorme stap vooruit voor de sport. Ik ben een groot fan van hoeveel je als rijder van de auto kunt vergen. Vooral tijdens de kwalificatie, wanneer iedereen tot het uiterste gaat, belooft het spectaculair te worden – vooral vanwege de brute acceleratie vanuit de bochten. Ik ben blij dat ik vanaf het begin bij het simulatorwerk betrokken was. Pascal en ik verdelen het testwerk, en dat is goed, want zo kunnen we de 975 RSE precies op onze behoeften afstemmen.”

Voorlopige technische gegevens – Porsche 975 RSE

Aandrijfvermogen

Normale modus: 450 kW (612 pk)

Attack Mode (Aanvalsmodus): 600 kW (816 pk)

Krachtoverbrenging

Type: Permanente vierwielaandrijving

Acceleratie

0–100 km/u: ca. 1,8 s

Energieterugwinning (Recuperatie)

Recuperatievermogen: Tot 700 kW (terugwinning van remenergie)

Aandeel aandrijfenergie: Ca. 40 tot 50% van de aandrijfenergie per race is afkomstig van terugwinning remenergie.

Remmen

Regeneratief remsysteem: Tot 350 kW elektrisch remvermogen op zowel de voor- als achteras

Frictieremmen: Extra vertraging door frictieremmen afhankelijk van remdruk (brake-by-wire systeem)

Remschijven: Buitendiameter voor en achter: 275 mm

Oplaadbaar energieopslagsysteem (RESS)

Type: Lithium-ion accu

Specificatie: Standaard geleverd component

Bruikbare energiecapaciteit: 51,25 kWh

CCS-laadsysteem (Combined Charging System)

Laadvermogen: Ontworpen voor extreem snelladen met een vermogen tot 600 kW

Gewicht en afmetingen

Gewicht: 954 kg (zonder bestuurder)

Lengte: Tot 5540 mm

Breedte: Tot 1800 mm

Hoogte: Tot 1150 mm

Wielbasis: 3080 mm

Spoorbreedte voor: 1482 mm

Spoorbreedte achter: 1443 mm

Belangrijkste in-house (eigen) ontwikkelingen

DC/DC-omvormer, puls-omvormer, elektromotor, versnellingsbak, elektronica en kabelbomen.

Voor- en achterdifferentiëlen inclusief regeleenheden.

Aandrijfassen en overige aandrijflijncomponenten op de achteras.

Koelings-, drager- en ophangingscomponenten op de achteras.

Brake-by-wire systeem, besturingssoftware.

Belangrijkste standaardcomponenten

Chassis en carrosserie, wielen en banden, aandrijflijn (vooraan), koelings- en ophangingscomponenten op de vooras, accu.