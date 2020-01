Porsche eert autosporticoon Jacky Ickx met gelimiteerde 911

Porsche is het begin van het nieuwe jaar goed begonnen met zijn eerste speciale variant van de 911. Daarmee viert het merk de 75ste verjaardag van de beroemde Belgische coureur Jacky Ickx. Het goede nieuws is dat Porsche er 75 van bouwt, het slechte nieuws is dat deze Belgian Legend Edition alleen te koop is bij onze zuiderburen.

Jacques Bernard ‘Jacky’ Ickx werd op 1 januari 1945 in Brussel geboren en groeide uit tot een van de meest succesvolle autocoureurs aller tijden. Ickx won onder meer zes keer de legendarische 24 uursrace van Le Mans. De Belg reed jarenlang voor Porsche. Het merk eert de autocoureur nu op zijn 75ste verjaardag met de Belgian Legend Edition. De Belgian Legend Edition is strikt gelimiteerd tot slechts 75 eenheden, één voor elk jaar sinds de geboorte van Ickx

Het idee kreeg in 2018 vorm met de komst van de nieuwe 992. Het passende eerbetoon aan een van grootste racers uit de geschiedenis moest dit jaar de eerste speciale editie van de 992 worden waar Porsche Exclusive Manufaktur zich op zou richten. Ook de experts van Style Porsche en de Belgische Porsche-importeur D’Ieteren speelden een rol bij het ontwerpen van de Belgian Legend Edition.

De wagen is gebaseerd op de 992 Carrera 4S en heeft een unieke paint-to-sample kleur ‘X Blue’ die een knipoog is naar de blauw/witte helm van Jacky Ickx. Op de B-stijl van de speciale 992 prijkt naast een badge met de handtekening van de coureur ook de Belgische vlag.

De unieke kleur van de Belgian Legend Edition komt ook terug op de 20/21 inch Carrera Classic velgen. De wielen hebben subtiele witte accenten die ook weer verwijzen naar de helm van Ickx, die standaard was voorzien van een witte omlijsting rond het vizier. Dit detail vereiste het gebruik van geavanceerde lasertechniek van Porsche Exclusive Manufaktur.

Het interieur is bekleed met zwart leer met Pebble Grey kruisstiksel op het dashboard, de deurpanelen en de bekleding rond de achterzittinkjes, die zorgvuldig met de hand zijn aangebracht. De ‘X’ vorm van het stiksel werd gekozen als een verwijzing naar de jarige Ickx.

