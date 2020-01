1985 Audi Sport quattro S1 van LEGO®

De 1985 Audi Sport quattro S1 (76897) was een van de topauto’s van Groep B in de rallysport. Racefans kunnen nu met LEGO® stenen hun eigen speelgoedversie van dit geliefde model namaken. Vier het 35-jarig jubileum van de quattro door met de replica van dit rally-icoon te pronken! Een klassieke rallyauto is terug van weggeweest! Dit model van de beroemde 1985 Audi Sport quattro S1 raceauto is een prachtige afspiegeling van het origineel met het beroemde geel-witte ontwerp, de motor aan de voorkant, de enorme bumper en de reusachtige achterspoiler.

Deze autoset is inclusief een minifiguur in een Audi Sport quattro racepak. Spring achter het stuur van deze Audi speelgoedauto en laat een blijvende indruk achter – net als het origineel! Herbeleef de spanning en sensatie van het circuit LEGO Speed Champions bouwsets bieden autoliefhebbers van alle leeftijden de mogelijkheid om hun favoriete modellen na te maken en de spanning en sensatie van het circuit in huis te halen. Vanaf januari 2020 zijn deze coole replica’s nog realistischer en 25% groter dan hun voorgangers.

Een prachtig gedetailleerde autoset om te verzamelen met een LEGO® replica van de 1985 Audi Sport quattro S1 en een minifiguur van een coureur. Een geweldig LEGO® cadeau voor de echte fan van klassieke auto’s.

Deze bouwbare 1985 Audi Sport quattro S1 speelgoedauto is geïnspireerd op het originele model en wordt geleverd met een minifiguur in een authentiek Audi racepak om te verzamelen. De speelgoedset zal kinderen betoveren en hen stimuleren hun fantasie te gebruiken bij het naspelen van de gaafste races.

Fans van de 1985 Audi Sport quattro S1 zullen het geweldig vinden deze miniversie van LEGO® stenen te bouwen. Vervolgens kunnen ze de auto vol trots ergens neerzetten of zijn vermogen testen door tegen andere modellen te racen.

Deze bouwset met 250 onderdelen voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar is een geweldig cadeau voor fans van de beroemde auto en voor iedereen die dol is op racespeelgoed.

De LEGO® Speed Champions auto’s zijn nu 25% groter dan hun voorgangers en nóg realistischer. De 1985 Audi Sport quattro S1 rallyauto is ca. 6 cm hoog, 16 cm lang en 7 cm breed – een compact formaat dat je eenvoudig overal mee naartoe kan nemen.

De set bevat namelijk eenvoudig te volgen instructies, zodat je in een mum van tijd van ongekend speelplezier kunt genieten.



Via Lego kan je hem bestellen