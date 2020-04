Larry ten Voorde handhaaft 100 procent podiumscore in Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition op Spa

Met twee tweede plaatsen in de beide races van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition op het digitale circuit van Spa-Francorchamps handhaafde de Nederlandse coureur Larry ten Voorde zijn 100-procent podiumscore in de virtuele wedstrijdserie. Met nog één evenement te gaan heeft de rijder van het Nederlandse team GP Elite prima vooruitzichten: met een achterstand van slechts twee punten staat hij op de tweede plaats in de tussenstand van het kampioenschap.

Jesse van Kuijk presteerde eveneens goed als tiende in de eerste en zevende in de tweede race. Max van Splunteren werd in de eerste race zevende, maar raakte in de tweede wedstrijd betrokken bij een aanrijding. Voor Jaap van Lagen was de 16e plaats in de eerste wedstrijd zijn beste dagresultaat.

Pole-position

In de kwalificatie voor de eerste race behaalde Larry ten Voorde de pole-position, met zijn directe opponent Ayhancan Güven als derde op de grid direct achter zich. Jesse van Kuijk eindigde de kwalificatie als zevende, Max van Splunteren greep als elfde net naast een plaats op de eerste vijf startrijen. Jaap van Lagen moest genoegen nemen met de 25e startplaats.

Ten Voorde pakt puntenvoorsprong in Race 1

Bij de start nam Ten Voorde de leiding voor Güven en Dylan Pereira. Verderop in het veld zag Hartog alle kansen op een goede klassering in rook opgaan, nadat hij werd geraakt door Porsche-fabrieksrijder Nick Tandy en de strijd voortijdig moest staken. In de eerste ronde moest Ten Voorde al alle zeilen bijzetten om zich Güven van het lijf te houden. Gaandeweg de eerste drie ronden kwamen de twee opponenten een paar keer met elkaar in contact, maar in de vierde ronde ging het mis bij Bruxelles toen Güven de auto van Ten Voorde raakte. Daarop viel onze landgenoot terug naar de vijfde plaats. Güven zag zijn fout in en liet zich weer achter Ten Voorde terugvallen, waardoor Pereira de leiding in handen kreeg. Ten Voorde en Güven maakten snel weer terrein goed en reden in de zesde ronde alweer op de plaatsen twee en drie. Vervolgens streden ze opnieuw op het scherpst van de snede. Mede dankzij dat duel kon Pereira onbedreigd de overwinning naar huis rijden. Ten Voorde eindigde als tweede, gevolgd door Güven. Dat resultaat betekende dat onze landgenoot solo de leiding in de tussenstand van het kampioenschap nam, een positie die hij tot dusver ex-aequo met Güven in handen had. Ook Max van Splunteren en Jesse van Kuijk handhaafden zich met leuke gevechten keurig in de top tien. Dat resulteerde uiteindelijk in de zevende plaats voor Van Splunteren en de tiende plaats voor Van Kuijk. Jaap van Lagen ging eenmaal in de rondte en verloor daardoor terrein, hij eindigde als 16e.

De uitslag van de eerste race was opnieuw de basis voor de startopstelling van de tweede wedstrijd. Pereira nam bij de start de leiding voor Ten Voorde en Güven, maar Ten Voorde kreeg een zogeheten ‘slow down penalty’ voor het te ver overschrijden van de afgrenzing van de baan en viel daarop terug naar de zevende plaats. Güven pakte in de tweede ronde de leiding, terwijl Ten Voorde snel weer naar voren klom. Al vlot passeerde hij zijn GP Elite-teamgenoot Jesse van Kuijk voor de vierde plaats en een ronde later was Porsche-fabrieksrijder Laurens Vanthoor aan de beurt. Toen vervolgens Pereira in de rondte ging, reed Ten Voorde weer achter zijn eeuwige rivaal Güven, maar de voorsprong van de Turkse rijder bleek te groot, zodat Ten Voorde uiteindelijk wederom als tweede over de eindstreep kwam. De derde plaats was voor de Australiër Joey Mawson, die voor het eerst in de serie op het podium eindigde.

GP Elite-rijder Jesse van Kuijk eindigde als zevende en reed daarmee opnieuw in de top tien. Max van Splunteren (eveneens GP Elite) raakte betrokken in de mêlee direct na de start en viel voortijdig uit. Ook Jaap van Lagen, uitkomend voor het Zwitserse Fach Auto Tech, haalde de eindstreep niet.

Gastrijder Loek Hartog sluit sterk gereden inhaalrace als vierde af

Vandaag kwam er nog een Nederlander aan de start van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition. Loek Hartog startte als gastrijder namens de Porsche Carrera Cup Benelux. Nadat hij in de eerste race was geraakt, moest hij de tweede wedstrijd van achteraan beginnen. Met opvallende acties reed hij naar voren en sloot een sterk gereden race als vierde af. “Ik ben heel erg blij met dit resultaat in zo’n sterk veld met zulke grote namen,” verklaarde Hartog na afloop. “Ik ben meer dan tevreden en zou graag nog een keer terug willen komen!”

Ten Voorde: “Voor Monza is nog alles open”

Op 16 mei worden de laatste twee races van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition verreden op de digitale variant van het Autodromo Nazionale Monza in Italië. Op de beroemde baan in het Koninklijke park met zijn lange rechte stukken mogen spannende slipstreamduels worden verwacht. Larry ten Voorde staat met slechts twee punten achterstand op Güven op de tweede plaats in de tussenstand van het kampioenschap. “Dit was weer een heel spectaculair weekeinde met ups en downs”, zegt Ten Voorde, terugkijkend op Spa. “De snelheid was heel goed, dus al die uren die we er in de afgelopen week in gestopt hebben, wierpen hun vruchten af. In de eerste race werd ik geraakt, maar ben toch nog tweede geworden. In de tweede race had ik een ‘slow down’, maar kon ik toch weer goed terugkomen, opnieuw naar de tweede plaats. Nu komt het aan op de laatste races in Monza, waar nog alles open is. We worden stap voor stap beter, ik ben absoluut positief en ik kijk ernaar uit!”