Een halve eeuw geleden: de eerste Le Mans-overwinning van Porsche

Met 19 algemene overwinningen en 108 klassezeges is Porsche het meest succesvolle merk in de historie van de 24 uur van Le Mans. Dit jaar is het een halve eeuw geleden dat Porsche de eerste titel in de Franse raceklassieker behaalde. Op 14 juni 1970 won de Duits/Britse combinatie Hans Herrmann/Richard Attwood de legendarische race met de 917 KH. De winnende auto is op 13 en 14 juni aanstaande te zien in het Porsche Museum in Stuttgart.

In 1951, drie jaar na de oprichting van Porsche als sportwagenfabrikant, stond er met de 356 SL voor het eerst een Porsche in Le Mans aan de start. Auguste Veuillet en Edmond Mouche zorgden bij het debuut gelijk voor een klassezege, het eerste van een indrukwekkende reeks successen van Porsche in Le Mans. Toch duurde het nog lang voordat Porsche de eerste overwinning in het algemeen klassement in Le Mans behaalde. Tot ver in de jaren zestig richtte Porsche zich uitsluitend op de kleinere klassen.

Eerste overwinning met de 917Na het wijzigen van de strategie speelde Porsche vanaf eind jaren zestig ook in de voorste gelederen van het veld in Le Mans mee. In 1969 kwam Porsche met de 908 slechts 75 meter of een seconde tekort voor de algehele overwinning: de kleinste marge ooit in de historie van de race. Een jaar later lukte het wel: de 580 pk sterke 917 sportwagen, ingezet door het team Porsche Salzburg, was met Herrmann/Attwood goed voor de eerste Porsche-zege in Le Mans. Gérard Larrousse/Willy Kausen (Martini-Porsche 917) en Rudi Lins/Helmut Marko (Porsche 908/02) completeerden met respectievelijk de tweede en de derde plaats de volledige top drie voor Porsche.

Hans Herrmann, inmiddels 92 jaar oud, kan zich het succes nog goed herinneren. “Het was een regenrace, we moesten heel vaak banden wisselen. Attwood en ik werkten als rijdersduo heel goed samen, dat was de sleutel tot de overwinning.” Voor Attwood was de race vanwege fysiek ongemak nog lastiger: “Ik kon tijdens de race niks eten, alleen maar melk drinken. Later bleek, dat ik de bof had!”

Recordzege Gijs van Lennep

In 1971 was Porsche goed voor 33 van de 49 deelnemende auto’s in Le Mans, een record. Dat jaar won Gijs van Lennep samen met de Oostenrijker Helmut Marko in een 917 met een afstandsrecord dat tot 2010 stand zou houden. In 1974 begon voor Porsche met de 911 Carrera RSR Turbo 2.1 het turbo-tijdperk in Le Mans. In 1976 zorgde opnieuw Gijs van Lennep, ditmaal samen met Jacky Ickx, in een Porsche 936 voor de eerste overwinning met een turbomotor in de race. Meerdere successen volgden in de jaren daarna, met nog een zege voor de 936 Spyder in 1977 en voor de 935 K3 van het Duitse Kremer-team in 1979. Kremer Racing was daarmee het eerste Porsche-klantenteam dat het merk een Le Mans-overwinning bezorgde.

Successen in Groep C

Van 1981 tot en met 1987 bleef Porsche in Le Mans ongeslagen: de langste zegereeks voor één fabrikant in de Franse klassieker. In 1981 was er de derde en laatste overwinning met de 936. In het daaropvolgende jaar begon de indrukwekkende succesreeks van de Porsche-modellen 956 en 962 volgens Groep C-reglement. De 956 was de eerste Porsche-raceauto met een monocoque van aluminium en zette een nieuwe maatstaf op het gebied van aerodynamica. Vanaf 1983 zetten ook klantenteams de Groep C-Porsches in. Zo eindigden er in 1983 negen Porsches in de top tien in Le Mans, in 1984 en 1985 waren het er acht.

In de jaren negentig waren er overwinningen met de 962 Dauer Le Mans GT in 1994 en de TWR-Porsche WSC Spyder – ingezet door Joest Racing – in 1996 en 1997. In 1998, het jaar waarin Porsche het 50-jarig jubileum vierde, won de Porsche 911 GT1, de eerste auto met een monocoque van koolstofvezel en remmen van hetzelfde materiaal. Vervolgens richtte Porsche zich vooral op de ondersteuning van privéteams, die vele successen behaalden met GT-versies van de 911. Ook de klassezege in Le Mans in 2008 met het open sportprototype RS Spyder, ingezet door het Nederlandse Van Merksteijn Motorsport by Equipe Verschuur team, mag zeker niet onvermeld blijven.

Hattrick met de 919 Hybrid

In 2014 keerde Porsche met het eigen fabrieksteam terug in de hoogste divisie in Le Mans. De nieuw ontwikkelde Porsche 919 Hybrid was met de combinatie van elektro- en verbrandingsmotor goed voor een vermogen van rond de 900 pk. Met drie overwinningen op rij in de jaren 2015 tot en met 2017 behaalde Porsche een hattrick in Le Mans. Hiermee kwam het totaal aantal algehele overwinningen van Porsche in de 24 uur van Le Mans op 19. Tot dusver behaalde het merk 108 klassezeges.