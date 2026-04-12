De verbeterde performance van de Porsche Macan GTS

Alle details van de technologie achter de Porsche Macan GTS.

GTS – een afkorting die sinds de Porsche 904 Carrera GTS uit 1963 een bijzondere reputatie geniet onder Porsche liefhebbers. Nu draagt een elektrische Porsche Macan deze legendarische letters. Deze aanduiding is meer dan verdiend, dankzij de uitstekende rijdynamiek en indrukwekkende acceleratie. De elektrische Porsche Macan GTS sprint in slechts 3,8 seconden van nul naar 100 km/u en bereikt vanuit stilstand in 13,3 seconden een snelheid van 200 km/u, om vervolgens door te accelereren naar een topsnelheid van 250 km/u. Daarnaast beschikt het model over een trekvermogen van maximaal 2,5 ton.

Net als de Porsche Macan Turbo is de Porsche Macan GTS op de achteras voorzien van de grootste en krachtigste elektromotor uit de modelreeks. Deze motor heeft een diameter van 230 millimeter en een actieve lengte van 210 millimeter, en is gekoppeld aan een zeer efficiënte 900 A pulsomvormer van siliciumcarbide (SiC). In combinatie met de elektromotor op de vooras bereikt de auto een vermogen van 380 kW (516 pk). Vanuit stilstand en met ingeschakelde Launch Control levert het nieuwe model een overboostvermogen tot 420 kW (571 pk) en een maximaal koppel van 955 Nm. De gecombineerde WLTP-actieradius bedraagt maximaal 586 kilometer.

De twee elektromotoren van de Porsche Macan GTS worden via de vermogenselektronica afzonderlijk en vrijwel in realtime aangestuurd. Het elektronisch geregelde Porsche Traction Management (ePTM) reageert ongeveer vijf keer sneller dan een conventioneel vierwielaandrijvingssysteem en kan binnen tien milliseconden ingrijpen bij wielslip. De krachtverdeling via de vierwielaandrijving is afhankelijk van het geselecteerde rijprogramma. In de Normal modus is de krachtverdeling afgestemd op een maximale efficiëntie en actieradius. In de Sport en Sport Plus modi ligt de focus van het ePTM op optimale tractie en rijdynamiek, waarbij de voorste motor vaker wordt ingeschakeld.

In de Off-road rijmodus schakelt de Porsche Macan de regelsystemen en de vierwielaandrijving over naar een configuratie voor ruw terrein. Het snelheidsverschil tussen de voor- en achteras wordt beperkt door een virtueel middensperdifferentieel, wat de tractie verder verbetert en zorgt voor maximale remprestaties op een losse ondergrond. Daarnaast wordt het Off-road veerniveau geactiveerd (plus 30 millimeter of plus 50 millimeter in het speciale Off-road niveau).

De Porsche Macan GTS uit zijn karakter ook op akoestisch vlak. Het Porsche Electric Sport Sound (PESS) beschikt in de Sport en Sport Plus modi over twee voor de GTS specifieke geluidsprofielen met geheel eigen, onderscheidende karakteristieken.

Bron: Porsche