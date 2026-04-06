Wereldpremière op 14 april: maximaal rijplezier achter het stuur van een nieuwe Porsche 911

Een sportwagen uit Zuffenhausen die garant staat voor maximaal rijplezier staat in de startblokken.

Een nieuwe modelvariant van de Porsche 911 wordt op 14 april gepresenteerd in een boeiende film. Gerenommeerde auto-experts onderwerpen het nieuwe Porsche model, dat voor hen tot dat moment nog onbekend is, aan een eerste test op de spectaculaire bergwegen van Tenerife.

Wereldpremière op 14 april

De wereldpremière van het nieuwe Porsche 911 model is op 14 april vanaf 16.00 uur live te volgen op de internationale Porsche Newsroom en op het Porsche YouTube-kanaal .