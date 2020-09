Audi A3 Sportback nu ook als plug-in hybride

Systeemvermogen van 150 kW/204 pk

Slimme laadmogelijkheden

67 kilometer* puur elektrische actieradius

Audi introduceert plug-in hybridetechnologie voor de A3 Sportback-range. De nieuwe A3 Sportback 40 TFSI e (150 kW/204 pk) heeft een 13 kWh-accu die een puur elektrische actieradius van 67 kilometer* mogelijk maakt. De Nederlandse marktintroductie van de plug-in hybridevariant staat gepland voor december.

De aandrijflijn van de Audi A3 Sportback 40 TFSI e bestaat uit een 1.4 TFSI turbo-benzinemotor, een elektromotor die in de zestraps S tronic-automaat is geïntegreerd, plus een 13 kWh-accu. Het systeemvermogen van 150 kW/204 pk en het maximumkoppel van 350 Nm maken een acceleratie van 0-100 km/u in 7,6 seconden mogelijk. De topsnelheid bedraagt 227 km/u. Het gemiddelde verbruik is vastgesteld op 1,5-1,4 l/100 km (CO 2 : 34-30 g/km)**.

48% grotere accucapaciteit

Het in de wagenvloer geïntegreerde accupakket van de A3 Sportback 40 TFSI e heeft een capaciteit van 13 kWh (bijna 48% meer dan in de vorige A3). Daarmee is een elektrische actieradius van maximaal 67 kilometer* mogelijk (circa 20 km meer dan voorheen). Dat betekent dat de meeste dagelijkse ritten 100% elektrisch en dus lokaal emissievrij én fluisterstil kunnen worden afgelegd. In de elektrische rijstand is de topsnelheid begrensd op 140 km/u. In ‘Hybrid’-modus zijn er twee energieterugwinopties. ‘Battery Hold’ zorgt ervoor dat het laadniveau van de accu gehandhaafd blijft. In ‘Charge’-modus gaat er zoveel mogelijk energie naar de accu. De meeste dagelijkse remacties (tot 0,3 g) worden uitgevoerd door de elektromotor. Bij maximaal afremmen, dus ook met gebruik van het remsysteem, kan tot 40 kW aan energie worden teruggewonnen.

De laadmogelijkheden

Het accupakket van de A3 Sportback 40 TFSI e is om te beginnen te laden via een conventionele 230 V-aansluiting. Hier duurt het volledig laden van een lege accu iets meer dan vier uur. Bij openbare laadstations is de accu te laden met de mode 3-laadkabel. Het laadproces is te starten en te monitoren via de myAudi app. Hiermee is ook het interieurklimaat aan te sturen. Via Shuttel komen laadoplossingen op maat beschikbaar.

Powermeter

De nieuwe A3 Sportback 40 TFSI e heeft standaard Audi drive select. Hiermee kan de bestuurder kiezen uit de rijmodi comfort, auto, dynamic en individual. In dynamic-modus komt het sportieve karakter maximaal tot uiting. Als de kickdown wordt gebruikt, krijgt de 1.4 TFSI gedurende 10 seconden een krachtige boost van de elektromotor. Het functioneren van het hybride-systeem wordt onder meer zichtbaar gemaakt via de powermeter, die is geïntegreerd in het digitale dashboard of de optionele Audi virtual cockpit. Het centraal geplaatste MMI-display (10,1 inch) laat de energiestromen zien.

De nieuwe A3 Sportback 40 TFSI e is vanaf medio oktober te bestellen en wordt in december in Nederland op de markt verwacht. De exacte specificaties en prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.