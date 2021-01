Video: Een eerbetoon

Porsche introduceerde 25 jaar geleden de Boxster, een model dat niet alleen bijzonder succesvol zou blijken, maar ook een van ’s werelds puurste en best sturende sportwagens zou worden. Om dit jubileum te vieren, presenteert Porsche de Boxster 25 Years, een speciale editie als eerbetoon aan het model waar het ooit mee begon. Ontwerper Grant Larson was vanaf dag één betrokken bij het project en vertelt je alles over deze speciale Boxster.