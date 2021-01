Om deze redenen is een laadpaal thuis voor je elektrische Audi een goede keuze

Heb jij al gekozen voor een elektrische Audi maar heb je nog geen laadpaal thuis? Natuurlijk is dat investering, maar het is wel een investering die veel voordelen met zich meebrengt. We geven een aantal redenen die aantonen dat een laadpaal aan huis laten installeren voor jouw elektrische Audi een goede keuze is.

Niet meer afhankelijk van openbare laadstations

Laten we bij het meest voor de hand liggende voordeel beginnen: kun je je Audi thuis opladen, dan ben je niet meer afhankelijk van openbare laadstations. Misschien ken je het wel: je kunt geen openbare parkeerplaats met laadpaal vinden die nog vrij is, en bij een laadstation sta je in de rij omdat het opladen van de accu van een elektrische auto relatief lang duurt. Thuis is je laadpaal altijd beschikbaar.

Opladen terwijl jij slaapt

Zoals gezegd duurt het opladen van je elektrische Audi redelijk lang. Daarop moeten wachten is zonde van de tijd. Daarom is het fijn als je je auto kunt opladen wanneer je hem een tijdje lang niet nodig hebt. Dat is vooral ’s nachts het geval, wanneer je thuis in je bed ligt. Dan is het fijn als je thuis een laadstation als die van Wallbox hebt die ervoor zorgt dat je auto de volgende ochtend geheel opgeladen klaarstaat voor jou om de weer de hele dag mee door te komen.

Goedkoper opladen

Thuis opladen is een stuk goedkoper dan opladen bij een openbare laadpaal of laadstation. Thuis betaal je namelijk de stroomprijs die vastgelegd is in je energiecontract. Bij een openbare laadpaal of laadstation betaal je gemiddeld twee keer zo veel voor de stroom, en daarbovenop betaal je ook nog een starttarief. Op deze manier kan de investering in een laadpaal thuis zich dus binnen afzienbare tijd terugverdienen. Dat is al helemaal het geval als je je eigen stroom opwerkt met behulp van zonnepanelen op je dak. Als die voldoende opbrengen, kun je je auto zelf gratis opladen.

Veiliger voor je laadkabel

Zonder laadkabel kun je je elektrische Audi natuurlijk niet opladen. Wanneer deze open en bloot ligt bij een openbare laadpaal terwijl jij aan het werk bent of boodschappen aan het doen bent, kan je laadkabel beschadigd of zelfs gestolen worden. Het vervangen van die kabel, wat je dan ook nog eens zo snel mogelijk geregeld moet zien te krijgen omdat je anders niet meer kunt rijden, is niet bepaald goedkoop. Thuis is het risico of beschadiging of diefstal aanzienlijk een stuk kleiner, zeker als jouw laadpaal zich in je garage bevindt.

Een laadpaal thuis heeft dus zeker meerwaarde voor eigenaren van een elektrische auto. Het is goed voor de portemonnee, comfortabel en veilig.