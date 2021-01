Zo maak je je Audi klaar voor winterse omstandigheden

Het zwaartepunt van de winter ligt in Nederland de laatste jaren duidelijk in januari en februari. Dan kunnen we de grootste kou en de meeste gladheid verwachten. Ook voor je Audi zijn dat uitdagende omstandigheden. Wat kun jij doen om je Audi optimaal voor te bereiden op winterse omstandigheden?

Staat van onderdelen controleren

Duik als je daar de mogelijkheden voor hebt eens onder de auto. Wat is de staat van alle onderdelen? Zie je bijvoorbeeld remblokken of remschijven die al behoorlijk versleten zijn? Dan kan vorst dat proces versnellen en letterlijk onderdelen kapot laten vriezen, met als gevolg dat jij op een gegeven moment met de gebakken peren zit. Vervang dergelijke versleten onderdelen dus tijdig met nieuwe auto onderdelen.

Rubbers van de portieren insmeren

Wat is er irritanter dan moeten krabben in de ochtend voordat je naar het werk moet? Je auto überhaupt niet in kunnen omdat de rubbers vastgevroren zitten! Dit kun je voorkomen. Maak de rubbers van de portieren van je Audi goed schoon en smeer ze in. Dit kan met talkpoeder, maar er bestaat ook een speciale ‘rubberstick’ die beschadigde deurrubbers en vastzittende deuren voorkomt.

Motorolie vervangen

Vervang je motorolie met motorolie die ook met vrieskou zijn werk naar behoren doet. Gebruik je die al, controleer dan in ieder geval je oliepeil. Motorolie kan het verschil maken tussen een auto die bij vrieskou wél start of juist aan te krijgen is.

Blauwe ruitenwisservloeistof

Gebruik jij al verschillende ruitenwisservloeistof voor de zomer en de winter? Heb je momenteel roze of gele ruitenwisservloeistof in je auto zitten, dan moet je deze vervangen voor een variant die niet bevriest. Deze ruitenwisservloeistof is blauw.

Voorruit bedekken met speciale deken

Wat is er vervelender, moeten krabben of als je thuiskomt je voorruit moeten bedekken? Met een speciale deken kun je je voorruit bedekken, zodat er minder ijsvorming op ontstaat. Dit moet een product zijn dat hier speciaal voor geschikt is, anders kan hetgeen waarmee je de voorruit bedekt zelf vastvriezen, en dan ben je nog verder van huis.

Tijdens de winter is het belangrijk dat je niet alleen korte ritjes maakt met je auto. Je accu heeft het zwaar in de winter en langere ritjes zorgen ervoor dat je accu voldoende kan bijladen. Probeer bij lage temperaturen ook gebruik van de handrem bij het parkeren te vermijden. Deze kan namelijk vastvriezen. Verder is het natuurlijk van harte aan te raden om winterbanden onder je Audi te (laten) zetten. Dat is in het belang van jouw veiligheid en die van anderen. Rijd voorzichtig deze winter!