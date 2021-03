ExxonMobil en Porsche testen synthetische brandstoffen in de autosport

ExxonMobil en Porsche hebben een nieuwe overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Porsche Mobil 1 Supercup. Binnen deze merkencup rijden alle nieuwe 911 GT3 Cup-racers uit het seizoen 2021 in eerste instantie voornamelijk op Esso Renewable Racing Fuel biobrandstof van ExxonMobil. In de loop van het seizoen 2022 wordt dan overgeschakeld op eFuels, gemaakt van waterstof en CO 2 die wordt afgevangen uit de lucht. Porsche en ExxonMobil gebruiken de Porsche Mobil 1 Supercup om de geschiktheid van hernieuwbare, synthetische brandstoffen onder de zwaarste omstandigheden aan te tonen. Bovendien willen de twee partijen ervaring opdoen voor toekomstige gezamenlijke brandstofontwikkeling.

De eerste circuittest van de Esso Renewable Racing Fuels staat 30 maart gepland op het circuit van Zandvoort. Deze brandstof is voornamelijk gebaseerd op een geavanceerde biobrandstof waarvan de grondstoffen zijn gemaakt van organisch afval. Op basis hiervan stelde ExxonMobil een racebrandstof samen die al in de eerste tests het potentieel aantoonde voor een aanzienlijke vermindering van de CO 2 -uitstoot.

Tot 85% CO2-reductie

Porsche en ExxonMobil zijn van plan om de tweede versie van de Esso Renewable Racing Fuels, die voor het grootste deel uit eFuels bestaat, in de loop van het seizoen 2022 te gebruiken. Deze eFuels vormen de focus van de samenwerking tussen de twee ondernemingen. eFuels zijn synthetische brandstoffen die worden vervaardigd op basis van hernieuwbare energie uit waterstof en koolstofdioxide uit de lucht. Met de op eFuel gebaseerde Esso Renewable Racing Fuel is het mogelijk om de CO 2 -uitstoot met zelfs 85 procent te verminderen.

“Puur elektrisch aangedreven auto’s hebben voor ons de hoogste prioriteit,” benadrukt Michael Steiner, lid van de Raad van Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling bij Porsche. “eFuels vormen een perfecte aanvulling op onze aandrijflijn-strategie. Ze bieden onze klanten de mogelijkheid om in auto’s met verbrandingsmotoren en plug-in hybride aandrijflijnen te rijden die nagenoeg CO 2 -neutraal zijn. Dankzij de samenwerking met ExxonMobil kunnen we de eFuels onder de zwaarste omstandigheden op het circuit testen. We zetten daarmee weer een stap op weg naar een betaalbare eFuel die de CO 2 verlaagt en die conventionele brandstoffen kan vervangen.”

Van windenergie, water en CO 2 naar synthetische benzine

De eFuels zijn afkomstig van de proeffabriek van Haru Oni ​​in Chili. Daar wordt waterstof geproduceerd uit windenergie en water, die vervolgens wordt vermengd met koolstofdioxide uit de lucht om op die manier methanol te vormen. In de volgende processtap, de zogenaamde methanol-naar-benzine-synthese, zet ExxonMobil de methanol om in een synthetische ruwe benzine. In de proeffase moet vanaf 2022 meer dan 130.000 liter eFuel per jaar worden geproduceerd. Als belangrijkste gebruiker van deze brandstof gaat Porsche in het seizoen 2022 de eFuels uit Chili onder meer gebruiken in de Porsche Experience Centers, naast de Porsche Mobil 1 Supercup.

“In de afgelopen kwart eeuw hebben we met Porsche samengewerkt om hoogwaardige producten te ontwikkelen die de prestaties van Porsche op het circuit en op de weg ondersteunen,” aldus Andy Madden, vice-president strategie en planning bij ExxonMobil Fuels & Lubricants. “De samenwerking op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en eFuels is een cruciale stap bij het beoordelen van de technische mogelijkheden en commerciële haalbaarheid van brandstoffen die de uitstoot aanzienlijk kunnen verminderen.”

De eerste test van Esso Renewable Racing Fuel staat op 30 maart op de rol op het Cm.com Circuit Zandvoort. De tests gaan vervolgens door tijdens de Porsche Mobil 1 Supercup-raceserie 2021 en 2022.

Focus op duurzaamheid

In de afgelopen twee decennia heeft ExxonMobil meer dan $ 10 miljard geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en levering van koolstofarme energieoplossingen. Dat resulteerde in een zeer efficiënte operatie, die ongeveer 480 miljoen ton CO 2 -uitstoot bespaart, wat overeenkomt met de CO 2 -uitstoot van meer dan 100 miljoen personenauto’s per jaar.