Grote Nederlandse bijdrage aan Porsche-merkencups in 2021

Al ruim drie decennia lang vormen de merkenraces met de Porsche 911 een populair element in de autosport. In vele landen en regio’s wordt er met technisch identieke Porsches geracet, wat altijd goed is voor spectaculaire competitie. Dit jaar maakt de nieuwste versie van de Porsche 911 GT3 Cup zijn opwachting in de racerij, gebaseerd op de huidige modelgeneratie 992. Met 510 pk is dit de krachtigste Porsche Cup-auto aller tijden. Ook het komende seizoen zijn er op vele fronten Nederlandse coureurs en teams actief in de Porsche-merkencups.

Daarmee wordt een lange traditie voortgezet, want al vanaf de beginjaren van de Porsche-merkencupracerij zijn Nederlandse rijders succesvol met de Porsche 911. Zo is Patrick Huisman met 24 racezeges en vier kampioenstitels nog steeds recordhouder in de Porsche Mobil 1 Supercup, de internationale competitie die verreden wordt in het voorprogramma van de Formule 1. Jeroen Bleekemolen won twee keer de kampioenstitel in de Porsche Mobil 1 Supercup, terwijl Larry ten Voorde in deze klasse vorig jaar de derde kampioen uit Nederland werd.

Vijf Nederlanders het hele seizoen in Porsche Mobil 1 Supercup

Ten Voorde verdedigt het komende seizoen zijn kampioenstitel in de Porsche Mobil 1 Supercup en komt opnieuw in actie voor het Nederlandse Team GP Elite. In totaal brengt de renstal uit het Noord-Hollandse De Rijp gedurende het volledige seizoen vijf auto’s aan de start, allemaal met Nederlandse rijders. Naast Ten Voorde zijn dat Lucas Groeneveld, Daan van Kuijk, Jesse van Kuijk en Max van Splunteren, die allemaal aan hun tweede volledige seizoen in de Supercup beginnen. Laatstgenoemde won vorig jaar de ‘rookie’-titel voor de beste nieuwkomer in de klasse.

Daarnaast zal de pas 16 jaar jonge Morris Schuring, vorig jaar een van de toprijders in de Porsche Carrera Cup Benelux, als gastrijder deelnemen aan de Supercup-races op de circuits van Silverstone, Zandvoort en Spa-Francorchamps. Ook Jaap van Lagen, die jarenlang in de Porsche-merkencups in actie kwam, maar voor dit jaar geen onderdak vond, streeft er in ieder geval naar, als gastrijder aan de Supercup-race op Zandvoort deel te nemen. Het optreden op 5 september wordt het eerste optreden van de Porsche Mobil 1 Supercup in Nederland.

Recordaantal van acht Nederlandse coureurs in Porsche Carrera Cup Deutschland

De Porsche Carrera Cup Deutschland geldt sinds jaar en dag als de sterkst bezette nationale Porsche-merkencup. Tal van coureurs uit de Supercup komen ook in de Duitse serie in actie. Vorig jaar werd Larry ten Voorde ook in de Duitse Carrera Cup kampioen, als eerste Nederlander in de historie. Dit seizoen verdedigt hij zijn titel en rijdt voor Team GP Elite, samen met Lucas Groeneveld, Daan en Jesse van Kuijk, Morris Schuring en Max van Splunteren. Ook bij andere teams komen Nederlandse coureurs in de Duitse Carrera Cup in actie. Zo begint Loek Hartog, vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, aan zijn eerste volledige seizoen in de Duitse serie voor het Duitse Black Falcon Team TEXTAR. Rudy van Buren, die na vele successen in het simracen vorig jaar de overstap naar de fysieke autosport maakte, rijdt voor het tweede jaar voor het eveneens Duitse team CarTech Motorsport by Nigrin.

Met kampioen Loek Hartog en runner-up Morris Schuring maken de twee coureurs die vorig jaar het hele seizoen om de hoogste eer streden in de Porsche Carrera Cup Benelux, nu de overstap naar de internationale competitie van de Duitse Porsche Carrera Cup. Ook de Duitse serie komt dit seizoen eenmaal in Nederland in actie, en wel tijdens het weekeinde van 10 en 11 juli in het kader van het ADAC Masters-evenement op CM.com Circuit Zandvoort

Porsche Carrera Cup Benelux met sterkste veld tot nu toe

In onze regionen is er de Porsche Carrera Cup Benelux. Met 21 permanent ingeschreven auto’s kan de Porsche Carrera Cup Benelux dit jaar rekenen op het sterkste veld tot nu toe. De Porsche Carrera Cup Benelux is samen met de Supercup en de Carrera Cups in Duitsland, Frankrijk, Azië en Noord-Amerika een van de Porsche-series waar dit jaar al de nieuwe generatie van de Porsche 911 GT3 Cup aan de start verschijnt.

Er staan dit seizoen zes weekeinden met elk twee races op het programma staan. Er wordt gereden op de Nederlandse circuits van Assen en Zandvoort alsmede Spa-Francorchamps en Zolder in België. Daarnaast zijn er optredens op de Red Bull Ring in Spielberg in Oostenrijk en de Duitse Hockenheimring. Tot de deelnemers behoren terugkerende oud-kampioenen als Xavier Maassen en Dylan Derdaele, maar ook tal van getalenteerde nieuwkomers, zoals Thierry Vermeulen, en ambitieuze ‘gentlemen drivers’. Dat de eerste twee rijders uit de eindstand van de cup van vorig jaar nu zijn doorgestroomd naar de Duitse cup, onderstreept de status van de Porsche Carrera Cup Benelux als ideale opstapklasse in de Porsche-merkencups.

Succesvolle seizoensstart in Noord-Amerika

Dit jaar is er voor het eerst ook een volwaardige Porsche Carrera Cup in Noord-Amerika, waar het seizoen al is begonnen met twee wedstrijden in het voorprogramma van de 12 Uur van Sebring, een echte klassieker in de autosport. Ook in deze serie is een Nederlandse coureur actief in de persoon van Kay van Berlo, die de afgelopen jaren nog in Europa met een 911 GT3 Cup racete. Sinds vorig jaar woont en studeert hij echter in Florida, waarmee de keuze voor de Noord-Amerikaanse serie voor de hand lag.

Van Berlo komt in de Porsche Carrera Cup North America uit voor het Amerikaanse team Kelly-Moss Road and Race. De seizoensstart in Sebring was voor hem succesvol, want na de tweede plaats in de eerste race wist hij de tweede wedstrijd in het veld van ruim 30 auto’s als winnaar af te sluiten.

Belangrijke rol autosport voor Nederlandse Porsche-organisatie

Voor de Nederlandse Porsche-organisatie neemt de autosport ook een belangrijke rol in, zo benadrukt Ruurd Neurink, manager marketing en communicatie van Porsche Nederland: “De wortels van Porsche liggen in de autosport. Bij Porsche is er sprake van een piramide, beginnend met de Porsche Experiences op verschillende niveaus. Dan zijn er doorgroeimogelijkheden in de circuitracerij naar de Porsche Sprint Challenge, waarin met oudere generaties van de 911 GT3 Cup en met de Cayman GT4 Clubsport gereden wordt. Vervolgens zijn er de diverse Porsche Carrera Cups, waaronder de Porsche Carrera Cup Benelux, dit jaar voor het eerst met de nieuwste generatie van de 911 GT3 Cup. En dan is er de Porsche Mobil 1 Supercup als hoogste internationale klasse in de Porsche-merkenracerij.”

“Ook de Porsche Centra in Nederland zijn actief bij de racerij betrokken, waardoor alle dealers hun steentje bijdragen aan de doorstroming van jonge talenten”, vervolgt Neurink. “Daarnaast mogen we ook de rol van esports niet vergeten, een manier waarop we jongere doelgroepen aanspreken en de racerij ook bereikbaarder maken. Dit segment heeft in het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. Porsche Nederland werkt op dit gebied sinds begin vorig jaar nauw samen met Team Redline, een toonaangevende speler in de wereld van het simracen, waarin al mooie successen werden behaald.