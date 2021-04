Le Mans lonkt: Porsche24 driven by Redline-coureur Max Benecke wil naar voren in voorlaatste ronde Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021

Het 13,63 kilometer lange ‘Circuit des 24 Heures’ in het West-Franse Le Mans is de virtuele locatie voor de negende en voorlaatste ronde van het seizoen in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Opnieuw komen de beste simracers ter wereld in actie in deze competitie, algemeen beschouwd als het officieuze wereldkampioenschap simracing op het populaire platform iRacing. Ook de Duitse coureur Max Benecke, die de eer van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline verdedigt, wil aanstaande zaterdag, 10 april, goed voor de dag komen en zo voor een sterk slotoffensief in het seizoen zorgen.

De naam ‘Le Mans’ heeft voor autosportliefhebbers een welhaast magische klank: de historie van de jaarlijkse 24-uursrace, die er verreden wordt, gaat al terug tot 1923. Ook in de historie van Porsche neemt Le Mans een belangrijke plaats in. Met in totaal 19 overwinningen, ondermeer met legendarische sportwagens als de Porsche 917, de 935, de 956 en meer recent de 919 Hybrid, is Porsche verreweg het succesvolste merk in de Franse klassieker.

Voor een groot deel bestaat het parcours in Le Mans uit openbare wegen met lange rechte stukken, waaronder de beroemde ‘Ligne droite des Hunaudières’, de Franse departementale weg D338. Hier worden vaak spannende slipstreamduels uitgevochten. Ook andere circuitpassages bieden mogelijkheden tot inhalen, wat vaak voor een interessant raceverloop zorgt. Max Benecke, de coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, staat erom bekend dat hij in de races vaak vele plaatsen kan goedmaken. Ook in de sprintrace en de hoofdwedstrijd op het virtuele circuit van Le Mans wil hij uiteraard weer een goed resultaat neerzetten.

Met nog twee evenementen en vier races te gaan staat de Australiër Joshua Rogers met een flinke voorsprong op de eerste plaats in de tussenstand van het kampioenschap. De kans is groot dat Rogers komende zaterdag in Le Mans al voortijdig de titel binnenhaalt, wat voor hem de tweede keer na zijn eerdere kampioenstitel in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup in 2019 zou zijn. De Amerikaan Mitchell deJong is tweede in de tussenstand, titelverdediger Sebastian Job uit Groot-Brittannië bezet de derde plaats. Max Benecke staat op de zevende positie, maar heeft nog alle kansen om terrein goed te maken.

“Het is duidelijk dat bij ons het pijnpunt dit jaar in de kwalificaties ligt”, benadrukt Atze Kerkhof, directeur van Team Redline. “In de races zien we Max Benecke altijd naar voren vliegen, maar we hebben het hele jaar niet de vinger op de pijnlijke plek kunnen leggen bij dat ene rondje in de kwalificatie. Dit gaat helaas wat verder dan heel hard kunnen rijden en de sleutel zit diep verstopt ergens in een truc met de banden die we nog niet onder de knie hebben. Het is niet waar we horen te staan, maar we zijn ontzettend trots op Benecke hoe hij zichzelf uit een onmogelijke situatie in de kwalificatie altijd op wonderbaarlijke manieren naar voren kan rijden in de races en op deze manier toch een zeer sterke positie in het klassement bezet. Het is buitengewoon teleurstellend dat het seizoen zo loopt, maar we blijven achter de schermen keihard knokken om het trucje te vinden voor de laatste twee evenementen.”

Het programma van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup in Le Mans bestaat uit een sprintrace van drie ronden die om 20.15 uur van start gaat en een hoofdrace met een afstand van zes ronden waarvan de start om 20.45 uur gepland is. Voorafgaand aan de races zijn er een vrije training en de kwalificatie, bepalend voor de startposities bij de sprintrace. Eerder op de avond zijn er al een sprintrace en een hoofdwedstrijd voor ‘content creators’ uit de esports-wereld, die met de virtuele versie van de Porsche 911 RSR racen. Alle evenementen zijn live online te volgen via de officiële Porsche-kanalen op YouTube en Twitch. Ook iRacing zorgt voor een livestream op beide netwerken. Meer informatie is ook te vinden via de Porsche Motorsport Hub, de Porsche Newsroom en het Twitter-account @PorscheRaces.

Tijdschema (Nederlandse tijd)

Zaterdag 10 april

18.35 – 18.45 uur: kwalificatie All-Stars

18.45 – 19.00 uur: sprintrace All-Stars

19.05 – 19.10 uur: warm-up All-Stars

19.10 – 19.30 uur: hoofdrace All-Stars

19.45 – 20.03 uur: vrije training Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.03 – 20.15 uur: kwalificatie Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.15 – 20.32 uur: sprintrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.34 – 20.44 uur: warm-up Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.45 – 21.15 uur: hoofdrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021 (aantal ronden sprint-/hoofdrace)

10 april 2021: Le Mans, Frankrijk (3/6 ronden)

24 april 2021: Monza, Italië (7/14 ronden)