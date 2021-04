Zo worden gave beelden gemaakt van Audi’s

Een Audi is op allerlei manieren in beeld te brengen. Bijvoorbeeld door je smartphone te pakken en de camera op de auto te richten. Of op meer professionele wijze, zodat het mogelijk is om digitaal en in automagazines beelden van Audi’s te bekijken. Er is echter ook een hele andere invalshoek mogelijk en dat is door van bovenaf te filmen. Dat is tegenwoordig heel eenvoudig met het besturen van een drone om daarmee waanzinnige beelden te maken.



Audi filmen met drone

Het is bij het filmen van een Audi met drone van belang dat het toestel stabiel is. Er zijn diverse factoren die in extra stabiliteit voorzien. Dat is uiteraard belangrijk als er filmbeelden worden gemaakt. De meeste nieuwe modellen beschikken inmiddels over de technologie die in extra stabiliteit voorziet, zoals gyroscoop en versnellingsmeter. Uiteraard speelt de hoeveelheid propellers daarin ook een rol. De gyroscoop heeft betrekking op de rotatiesymmetrische massa die om de eigen as draait. De versnellingsmeter voorziet in het meten en registreren van de versnelling.



Drone met camera

De gave beelden van Audi’s vanuit de lucht komen tot stand door een drone met camera te gebruiken. Naast bovengenoemde factoren voor een stabiel beeld is het daarbij eveneens van belang dat er sprake is van een gimbal. Dat betekent dat de camera onafhankelijk van de drone beweegt. Ook vindt er hierdoor een correctie plaats van de trillingen die de camera veroorzaakt. Is er sprake van een drone met camera zonder gimbal dan is het beeld van de Audi meer schokkerig en minder gaaf. Wil je zelf beelden gaan maken van Audi’s van bovenaf dan hoef je alleen maar een drone met camera aan te schaffen. Overigens zijn er allerlei uitvoeringen in uiteenlopende prijsklassen.



Tips voor gave beelden van Audi’s

Ga je beelden maken van Audi’s met een drone dan is het aan te raden om vooraf alles te checken. Bijvoorbeeld het geheugenkaartje, batterijstatus en kompas. Houd tijdens het filmen van Audi’s en de omgeving altijd zicht op je drone. Oefen met de drone met camera om ervaring op te doen dan gaat het je steeds gemakkelijker af. Uiteraard is het mogelijk om de beelden van Audi’s nog gaver te maken. Dat kan als de drone weer op de grond staat door de video te gaan editen. Zo kan je specifieke shots selecteren en er gaaf filmpje met muziek eronder van maken.