Road to Dakar: Audi elektrificeert de woestijn

Innovatief prototype grotendeels voltooid

Eerste tests gepland voor medio dit jaar

Audi is weer een stap verder op weg naar het debuut in de beroemde Dakar Rally, die in januari 2022 van start gaat. Het concept voor Audi’s innovatieve, volledig elektrische Dakar-auto is bijna gereed. Audi Sport bouwt in het Duitse Neuburg an der Donau momenteel het eerste prototype voor de zwaarste crosscountry rally ter wereld. De wereldpremière voor de auto staat gepland in juli, gevolgd door een intensieve testfase.

“Met het Dakar-project blijven we bij Audi trouw aan onze filosofie om baanbrekende nieuwe technologieën eerst in de autosport te testen, alvorens ze worden gebruikt in toekomstige productieauto’s,” zegt Julius Seebach, Managing Director van Audi Sport GmbH en verantwoordelijk voor alle autosportactiviteiten van Audi. “In onze rallyhistorie was dit bijvoorbeeld het geval met de quattro vierwielaandrijving, en nu testen we componenten voor toekomstige elektrische aandrijflijnen onder extreme omstandigheden tijdens de Dakar Rally. Wij zijn de eerste autofabrikant die deze rally met een elektrische aandrijflijn trotseert.”

Het prototype maakt gebruik van de zogeheten motor generator unit (MGU) uit de huidige Formule E-auto die Audi voor het seizoen 2021 heeft ontwikkeld. Audi gebruikt drie motoren: “We hebben een MGU op de vooras en een op de achteras. Een derde MGU dient als generator om de hoogspanningsaccu tijdens het rijden op te laden,” aldus de nieuwe projectmanager Andreas Roos. “Natuurlijk moeten we een aantal aanpassingen verrichten, want de woestijn kent andere uitdagingen dan in de steden waar we momenteel in de Formule E racen: sprongen, zand en zeer lange proeven. Maar we kunnen feitelijk voortbouwen op de expertise van de Formule E en van onze Le Mans-prototypen met de e-tron quattro.”

Audi ontwikkelt ook de hoogspanningsbatterij in eigen huis. In de Formule E is dit een identiek onderdeel dat door een derde partij aan alle deelnemende teams wordt geleverd. De energie voor het opladen van de accu wordt geleverd door de viercilinder TFSI-motor uit de DTM. “Deze motor is ongelooflijk efficiënt en state-of-the-art qua gewicht en verbruik,” vertelt Andreas Roos. “Het belangrijkste: onze aandrijflijn is volledig elektrisch. De TFSI-motor wordt alleen gebruikt om de accu’s tijdens de special stages op te laden. Dat moet tijdens het rijden gebeuren, aangezien er momenteel geen andere opties zijn om dat in de woestijn te doen.” Audi is van plan om alle verbindingsroutes volledig elektrisch af te leggen.