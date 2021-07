Passende autoverzekering afsluiten

Heb jij als ondernemer zijnde een eigen bedrijfsauto? Dan wil je uiteraard dat deze goed verzekerd is. Jouw bedrijfsauto vormt een belangrijk onderdeel van jouw onderneming. Je bedrijfsauto zorgt er immers voor dat je snel en veilig op de juiste locaties kunt komen. Het zou dan ook erg vervelend zijn als er iets met jouw bedrijfsauto gebeurt. Helaas heb je dit niet altijd zelf in de hand. Maar een goede autoverzekering afsluiten daarentegen wel.

Voor welke dekking kies je?

Wanneer je jouw bedrijfsauto gaat verzekeren, zal je zien dat je de keuze hebt uit diverse pakketten. Elk verzekeringspakket bevat weer andere voorwaarden. Dit grote aanbod is plezierig omdat er zo altijd voor iedereen een passende verzekering is. Maar voor welke bedrijfsautoverzekering kun jij het beste kiezen? Een eenduidig antwoord valt op deze vraag niet te geven. Het hangt namelijk geheel van jouw persoonlijke situatie af. Wel is het altijd belangrijk om bij het afsluiten van een autoverzekering goed naar de dekking te kijken. Welke kosten worden er in welke situaties allemaal gedekt? Wil je bijvoorbeeld dat jouw bedrijfsauto is verzekerd bij schade met een aanrijding met dieren? Of vind je een WA dekking voldoende? Dat is een afweging die je voor jezelf omtrent de dekking moet maken.

Als particulier een bestelbus verzekeren

Je kunt een bestelbus ook als particulier verzekeren. Ook bij een bestelbus verzekeren geldt dat je wederom goed naar de dekking moet kijken. Naast de verplichte WA dekking kun je ook voor twee andere verzekeringsvormen kiezen. Allereerst heb je de keuze uit WA beperkte casco dekking. Bij deze dekking ben je niet alleen voor WA verzekerd. Je bent ook voor schade aan de eigen bestelbus die is ontstaan door diverse externe factoren verzekerd. Je moet hierbij denken aan brand, storm- en hagelschade, diefstal en een ruitbreuk. Maar ook aan een aanrijding met loslopende dieren. Bij de WA casco dekking ben je voor nagenoeg alles verzekerd. Ook als je door jouw eigen schuld bij een ongeval betrokken raakt.

Verzekeringsplicht: hoe zit dat?

Voor welke dekkingsvorm je kiest, is volledig aan jou. Maar voor iedereen geldt dat hij of zij verplicht is tot het afsluiten van een WA verzekering. In Nederland geldt namelijk voor elke bestelauto een verzekeringsplicht. Deze verzekeringsplicht gaat in vanaf het moment dat de auto op jouw naam staat. Het maakt dus niet uit of je met de bestelauto actief deelneemt aan het verkeer. Een verzekering met minimaal een WA dekking is te allen tijde verplicht in Nederland voor iedere bestelauto. Of jij je daarnaast nog aanvullend wilt verzekeren, is een eigen keuze. Maar een basisverzekeringsplicht geldt in ieder geval.