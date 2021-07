Interieur bepalend voor uiterlijk toekomstige Audi’s

Verleggen technologiefocus revolutionaliseert autodesign

Interieur wordt de kern voor het totaalontwerp van een auto

Voor auto-ontwerpers is er nog nooit zo’n spannende tijd geweest als nu. “Dit is het beste moment om een nieuwe invulling te geven aan het concept ‘autodesign’, oftewel: om autodesign toekomst-proof te maken”, aldus Audi’s hoofddesigner Marc Lichte. Achter zijn enthousiasme en pure emotie gaat één van de grootste revoluties in de geschiedenis van de auto schuil.

Nieuwe technologieën veranderen de mens en de manier waarop hij zich verplaatst: de overgang naar e-mobiliteit, het geautomatiseerde rijden van de nabije toekomst, de allesomvattende digitalisering en daarmee de netwerkvorming tussen de auto en de buitenwereld. Dit alles heeft niet alleen een grote impact op de technische constructie van een auto, maar zorgt ook voor een revolutie in het ontwerp van de Audi-modellen van de toekomst.

Tegenstrijdigheden

In het verleden was het vaak de in omvang forse verbrandingsmotor – meestal voorin de auto geplaatst – die de basisverhoudingen van een carrosserie bepaalde. Als gevolg daarvan creëerde de krachtbron ook – decennialang – de esthetische idealen van klanten over het design van een auto. Het passagierscompartiment moest zo plat mogelijk zijn, gevormd in een windtunnel. Het interieur diende functioneel en van hoge kwaliteit te zijn – een controlecentrum, vaak compact en onderverdeeld door de middentunnel en de bedieningselementen. Een symbiose van tegenstrijdige parameters: een zitcomfort dat geschikt is voor langeafstandsritten versus voldoende zijdelingse steun, ruimte voor de passagiers tegenover een bagageruimte die groot genoeg is en een gevoel van huiselijkheid versus multifunctionaliteit in elke hoek van het interieur.

Traditioneel autodesign overboord

De auto van morgen zorgt ervoor dat alle traditionele designstijlen overboord gaan. De veel compactere elektromotoren zijn bij de elektrische auto van vandaag en morgen op de as(sen) gemonteerd, de accu bevindt zich onder in de carrosserie en de afmetingen van het passagierscompartiment nemen toe. In de toekomst zullen auto’s bovendien geheel of gedeeltelijk autonoom rijden en zullen stuurwiel en pedalen op zijn minst met tussenpozen ‘overbodig’ zijn en wellicht zelfs helemaal verdwijnen.

Autodesign wordt experience design

Tevens worden gebruiksgemak en connectiviteit, waarvoor smartphones als inspiratiebron dienen, steeds belangrijker. Om die reden wordt autodesign steeds meer experience design, met als doel ervaringen voor de gebruiker te creëren. Marc Lichte, hoofd Design bij Audi AG, stelt de belangrijkste vragen: “Welke eisen stellen gebruikers aan ons? Willen ze in de auto kunnen werken, lezen of slapen? Voor welk doel ontwerpen we de auto? Lange afstanden? Steden? Vrije tijd? Hoe ziet het ideale interieur er daarvoor uit?”

Meer vrije ruimte

In de toekomst moet het interieur van een Audi daarom niet meer alleen een functionele ‘control room’ voor de bestuurder zijn, maar in plaats daarvan individuele behoeften weerspiegelen en talloze functies zo soepel mogelijk integreren. Verschillende bedieningsfilosofieën – taal- en gebarenbediening en aanraakgevoelige oppervlakken – vervangen de traditionele panelen met schakelaars en draaiknoppen. Op deze manier stelt het interieur van de toekomst nieuwe maatstaven op het vlak van integratie van technologie, ruimtelijkheid en een plezierige ambiance. Audi wil in de toekomst letterlijk meer vrije ruimte bieden waarin passagiers zich tijdens het rijden kunnen openstellen – ook en vooral wanneer ze zich niet meer bezig hoeven houden met het besturen van hun auto.

Dit betekent dat het interieur in de toekomst het tempo zal bepalen van het totale autodesign. “Digitalisering en vooral geautomatiseerd rijden zorgen er voor dat het interieur in het middelpunt van de belangstelling komt te staan”, zegt hoofd interieurdesign Norbert Weber van Audi. “Wij willen onze modellen in de toekomst van binnenuit ontwerpen.”