Geweven uit dromen: Porsche brengt historische stoffen terug

Iconische stofpatronen zoals Pasha, tartan en Pepita zijn weer verkrijgbaar in Porsche kwaliteit. Porsche heeft deze textielsoorten opnieuw uitgebracht, wat betekent dat de interieurs van veel historische en recentere sportwagens, van de 356 tot de 911, in hun originele staat hersteld kunnen worden. De stoffen zijn te bestellen bij Porsche Centra.

Design is een fundamenteel onderdeel van de Porsche legende – niet alleen wat betreft het exterieur van een auto, maar ook het interieur. Stijlbepalende textielsoorten zoals Pepita en legendarische patronen zoals Pasha, tartan of krijtstreep hebben de cultstatus bereikt. Nu zijn deze iconische stoffen weer verkrijgbaar in een reeks verschillende kleuren.

“Door het opnieuw uitbrengen van deze stoffen dichten we een gat, want de meeste klanten willen hun historische of recentere klassieke auto’s zo nauwkeurig mogelijk in hun originele staat herstellen” zegt Ulrike Lutz, Directeur Classic bij Porsche. “Het was voor ons bij dit project bijzonder belangrijk dat we onze kwaliteitsbelofte met de stoffen handhaven. Helaas zijn er veel imitaties op de markt die helemaal niet geschikt zijn als stoelbekleding of hun uiterlijk na korte tijd verliezen. Daarom willen we onze klanten weer een origineel alternatief bieden.”

Nieuwe editie biedt originele kwaliteit

Met de nieuwe stoffen van Porsche kan het interieur in de originele staat worden hersteld, ongeacht of vernieuwing noodzakelijk is geworden door slijtage of omdat er mogelijk een historisch onjuist interieurontwerp achteraf is ingebouwd. Het Technisch Certificaat voor klassieke Porsche voertuigen dient als referentie voor de originele specificatie. Als originele Porsche onderdelen voldoen de nieuwe ‘oude’ textielsoorten aan de hoge kwaliteitsnormen van de sportwagenfabrikant. Dit geldt voor het gevoel en duurzaamheid, evenals voor de nauwkeurigheid van de vaak extreem gecompliceerde patronen en kleurencombinaties.

“Vaak hoeft de stoffeerder alleen de bestuurdersstoel opnieuw te bekleden. In deze gevallen is het ons doel om ervoor te zorgen dat deze blijft passen bij de passagiersstoel, die meestal nog de originele bekleding heeft” legt Product Manager Lukas Werginz uit. Bovendien ondergaan de opnieuw uitgebrachte stoffen een reeks tests, bijvoorbeeld op brandwerendheid, licht- en kleurechtheid en slijtvastheid. Dit maakt ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen in voertuiginterieurs, zoals stoelhoezen of zijpanelen. Ze zijn verkrijgbaar in afmetingen van 1,5 bij 2 meter.

Uitgebreid onderzoek in het bedrijfsarchief en daarbuiten tijdens de ontwikkeling

De belangrijkste bron van informatie voor deze nieuwe edities was het bedrijfsarchief. Ter illustratie verwierf Porsche ook zeldzame voorraadartikelen: in de VS vonden de experts bijvoorbeeld een onaangeroerde stoel van een 911. Deze stoel, bekleed met groen tartan in 1975, heeft nooit zijn weg naar een Porsche gevonden. “Opgeslagen in een lichtdichte kast en daardoor perfect bewaard gebleven. Deze ‘new-old-stock’-stoel was goud waard voor ons,” herinnert Werginz zich.

Pepita, Pasha en tartan: de beroemdste stoelpatronen van Porsche

Vanaf 1963 was Pepita als optie verkrijgbaar voor de stoelen van de Porsche 356, en twee jaar later was het ook beschikbaar voor het 911 F-model. Pepita bestaat uit ruiten die met elkaar zijn verbonden door diagonale strepen. De naam van het patroon komt van de artiestennaam van de 19e-eeuwse Spaanse danseres Josefa Durán y Ortega, ook ‘Pepita de Oliva’ genoemd. Het werd beroemd gemaakt door Christian Dior. In 1947 presenteerde de Franse modeontwerper een vrouwencollectie met het Pepita patroon.

Tartan-stoffen symboliseren traditie en vakmanschap, verbondenheid en zelfvertrouwen. In 1974 bood Porsche drie tartans exclusief aan in de uitrustingslijst van de 911 Turbo. Tartans worden gekenmerkt door hun ruitpatroon, dat ontstaat tijdens het weefproces door het gebruik van verschillende gekleurde draden. Op de Internationale Automobiel-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main in 1973 presenteerde Porsche een studie van een 911 RSR Turbo met zitvlakken en zijpanelen in Black Watch tartan. Een jaar later ontving Louise Piëch haar zilveren 911 Turbo ‘No. 1’, die een rood lederen interieur had met McLaughlan tartan in de zitvlakken.

Geïnspireerd door wuivende geblokte vlaggen, is het Pasha-patroon een eerbetoon aan de wereld van de autosport. Voor het eerst aan het publiek gepresenteerd in een 928 in 1977, en ook aangeboden in de 911, 924 en 944 tot midden jaren tachtig, werd het pulserende, levendige patroon een van de meest bepalende interieurontwerpen van Porsche. De naam ‘Pasha’ was bedoeld om beelden op te roepen van Ottomaanse sultans die op comfortabele zijden en fluwelen kussens liggen. Slim gerangschikte rechthoeken van verschillende afmetingen creëerden een gevoel van beweging in het patroon, een visuele vertaling van de dynamiek en elegantie van Porsche. Met de nieuwe 911 Spirit 70 heeft Porsche het materiaal voor het eerst een comeback laten maken in een nieuwe sportwagen.

Bron: Porsche