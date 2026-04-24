Autoshow in Beijing: Audi zet productoffensief voort met speciale modellen en technologieën voor China

Wereldpremière AUDI E7X; tweede productiemodel van het Chinese merk AUDI

Strategische overeenkomst voor oprichting AUDI Innovation & Technology Center in Shanghai

Nieuwe Audi A6L en Audi A6L e-tron versterken Chinees portfolio met verbrandingsmotoren en elektrische aandrijving

Audi presenteert op de Auto China autoshow in Beijing een uitgebreide line-up van modellen die specifiek zijn ontworpen en bedoeld voor de Chinese markt. Eén van de highlights is de wereldpremière van de elektrische AUDI E7X, het tweede productiemodel van het specifiek op China gerichte merk AUDI. Ander nieuws zijn de lokaal geproduceerde Audi A6L en Audi A6L e-tron, uitgerust met technologieën die speciaal zijn ontworpen voor China.

“Audi is in beweging en dat blijkt zeker op de belangrijke Chinese markt. In 2026 luiden we het volgende hoofdstuk in van het grootste productoffensief in de geschiedenis van Audi in China, met een aangescherpte strategie, twee merken en tal van nieuwe modellen”, aldus Audi CEO Gernot Döllner.

Zustermerk AUDI onthult tweede model

In Beijing debuteert de AUDI E7X als eerste SUV van het zustermerk AUDI. “Ons eerste model, de AUDI E5 Sportback, werd uitgeroepen tot ‘China Car of the Year’, wat aangeeft dat onze aanpak aanslaat bij technologieliefhebbers in China”, verklaart Fermín Soneira, CEO van het samenwerkingsproject tussen Audi en SAIC. “Met de E7X zetten we nu de volgende stap en betreden we het belangrijke SUV-segment.”

Met de lancering van het zustermerk AUDI in november 2024 sloeg Audi nieuwe wegen in om extra klanten in China aan te spreken. De AUDI E5 Sportback was in september 2025 het eerste wapenfeit. De E7X volgt al in de eerste helft van dit jaar. Een derde AUDI-model is in ontwikkeling en debuteert in 2027.

Voortbouwend op hun bestaande partnership hebben Audi en SAIC een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend voor AUDI’s toekomstige modellen, inclusief R&D, waarvoor een speciaal AUDI Innovation & Technology Center wordt opgezet in Shanghai. Gezamenlijk gaan de partners vier nieuwe AUDI modellen lanceren op de volgende generatie van het Advanced Digitized Platform.

Uitbreiding elektrisch portfolio in China

Audi breidt ook het elektrische portfolio van het ‘eigen’ merk verder uit. Samen met FAW versterkt Audi het China-specifieke modellengamma op basis van het 800 volt Premium Platform Electric (PPE) met de toevoeging van de Audi A6L e-tron. De wielbasis van het model is met 132 millimeter verlengd, waardoor een groter accupakket met een brutocapaciteit van maximaal 107 kWh kan worden geïntegreerd. Samen met efficiënte elektromotoren en een doordachte aerodynamica zorgt dit volgens de CLTC-norm voor een maximale actieradius tot 815 kilometer.

Alle PPE-modellen voor China – de Audi Q6L e-tron, Audi Q6L Sportback e-tron en de Audi A6L e-tron – worden gebouwd in de fabriek van Audi FAW NEV Company in Changchun.

Nieuwe modellen met verbrandingsmotor

Tegelijkertijd vernieuwt Audi zijn aanbod van modellen met een verbrandingsmotor. Recente introducties op basis van het nieuwe Premium Platform Combustion (PPC), dat vorig jaar op de markt werd gebracht, zijn onder andere de Audi A5L, Audi A5L Sportback en Audi Q5L. Eind maart kwam de Audi A6L op de markt als vervolg op een succesverhaal dat bijna veertig jaar geleden begon, toen Audi als eerste internationale premiumfabrikant de Chinese markt betrad met de A6-serie. Kort daarna was de A6L – het eerste premiummodel met een verlengde wielbasis – een pionier op het gebied van deze lokaal op maat gemaakte carrosseriestijl. De wielbasis van de nieuwste generatie A6L is 140 millimeter langer dan die van de mondiale A6, wat zorgt voor een indrukwekkende premium uitstraling en een extra ruime cabine achterin. De nieuwe A6L heeft krachtige motoren die tot 270 kW leveren. Geavanceerde technologieën als adaptieve luchtvering en vierwielbesturing zorgen voor een soepele rit en dynamisch rijgedrag.

‘Voorsprong door techniek’ meer dan ooit afgestemd op China

De innovaties die Audi laat zien op Auto China zijn beter dan ooit afgestemd op de lokale klanten. In lijn daarmee verdiept Audi de samenwerking met Chinese technologiepartners op het gebied van geavanceerd geassisteerd rijden en slimme functionaliteiten in het interieur. Zowel de Audi A6L e-tron als de Audi A6L is voorzien van lokale smart cockpit-technologieën op basis van de E3 1.2 elektronica-architectuur, inclusief tailormade oplossingen voor infotainment, navigatie, app stores en digitale diensten als de marktspecifieke Audi Assistant. Bovendien rust Audi zijn PPE- en PPC-modellen voor China uit met geavanceerde Level 2++ rijhulpsystemen die de bestuurder ondersteunen op snelwegen en in stadsverkeer.