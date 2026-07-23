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Video: Audi Nuvolari gespot

De Audi Nuvolari is al geïntroduceerd in Monaco.
Maar momenteel worden prototypen nog wereldwijd getest, onder meer op de Nürburgring en het Nardò testcentrum, om prestaties onder de zwaarste omstandigheden te evalueren en verder te optimaliseren. De 1.001 pk sterke Audi Nuvolari introduceert Formule 1-geïnspireerde innovaties voor de openbare weg, waaronder een high-performance hybride-aandrijflijn, quattro vierwielaandrijving, actieve aerodynamica en een innovatief Audi Space Frame met een carbon exterieur.

Dank aan @CarspotterJeroen voor de beelden

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