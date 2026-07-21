Zoeken

Video: Audi RS Q5 gespot

Ja echt hij komt eraan, de eerste RS Q5 van Audi.
Met de motor van de RS 5, echt een dikke bom, met de dikke 6 cylinder met hybrid systeem, samen 639 pk.

En natuurlijk met de prachtige sound van de motor.
De body zal ook wat aangepast worden en uiteraard met de dikke ovale uitlaat pijpen.

Dank aan @CarspotterJeroen voor de beelden.

Geef een reactie

Het laatste nieuws

Gerelateerde artikelen

Vernieuwde Audi RS 3: rijker uitgerust, dezelfde prijs

21/07/2026

In lijn met de recente A3 update heeft Audi ook het topmodel binnen de line-up – de indrukwekkende Audi RS 3 – een upgrade gegeven.

Lees verder »

Porsche introduceert Dynamic Package voor Macan met veel luxe extra’s

21/07/2026

Porsche breidt het Macan gamma uit met een nieuwe, aantrekkelijke uitvoering. Het Dynamic Package heeft tal van opties gebundeld die Porsche rijders het liefst selecteren

Lees verder »

Nederlandse rijders sterk in Porsche Mobil 1 Supercup Spa-Francorchamps

21/07/2026

Voor de deelnemers aan de Porsche Mobil 1 Supercup vormde de race op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen de afsluiting van de

Lees verder »