Video: Audi RS Q5 gespot

Ja echt hij komt eraan, de eerste RS Q5 van Audi.

Met de motor van de RS 5, echt een dikke bom, met de dikke 6 cylinder met hybrid systeem, samen 639 pk.

En natuurlijk met de prachtige sound van de motor.

De body zal ook wat aangepast worden en uiteraard met de dikke ovale uitlaat pijpen.

Dank aan @CarspotterJeroen voor de beelden.