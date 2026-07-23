Audi A6 e-tron nog begeerlijker: standaarduitrusting uitgebreid, aangescherpte prijzen en aantrekkelijker upgraden

Tech plus-pakket voortaan standaard op Edition en Advanced edition

Aantrekkelijker upgraden: Advanced edition € 2.000 en S edition zelfs € 4.000 lager geprijsd

Audi maakt de elektrische A6 e-tron nog begeerlijker. Standaard zijn de Edition basisversie en Advanced edition voortaan uitgerust met het aantrekkelijke Tech plus-pakket. Tegelijkertijd heeft Audi de prijzen van de Advanced edition met € 2.000 en die van de S edition met zelfs € 4.000 aangescherpt. Hiermee wordt de prijsstap tussen de verschillende uitvoeringen aanzienlijk kleiner en komt met name de populaire S edition met een nieuwe vanafprijs van € 63.990* nog sneller binnen bereik.

Het Tech plus-pakket maakte al deel uit van de standaarduitrusting van de S edition. Met de standaardisering van het pakket wordt het uitrustingsniveau van de Edition en Advanced Edition nu fors uitgebreid. Zo beschikken alle A6 e-tron modellen vanaf nu altijd over Matrix LED-koplampen, adaptieve rijassistent plus, e-tron Sportsound, omgevingscamera’s, LED-achterlichten pro, verlichte Audi ringen achter, spoorverlatingswaarschuwing met noodhulp en proactieve inzittendenbescherming rondom.

Aantrekkelijker upgraden

Tegelijkertijd verlaagt Audi de prijsstap tussen de diverse uitvoeringen van voorheen € 4.000 naar nu € 2.000, waarmee upgraden nog aantrekkelijker wordt. Daarmee is de A6 Sportback e-tron Advanced edition er voortaan al vanaf € 61.990* en de gewilde A6 Sportback e-tron S edition vanaf € 63.990*.

Nieuwe vanafprijzen:

A6 Sportback e-tron Edition: vanaf € 59.990*

A6 Sportback e-tron Advanced edition: vanaf € 61.990*

A6 Sportback e-tron S edition: vanaf € 63.990*

Meerprijs A6 Avant e-tron : € 1.500

De A6 e-tron modellen zijn per direct tegen de nieuwe prijzen te bestellen en op Audi.nl te configureren .

Bron: Audi