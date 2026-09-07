Wereldpremière Audi A2 e-tron: de zuinigste Audi ooit

Screenshot

Oorspronkelijk A2 zuinigheidswonder krijgt 26 jaar na dato een elektrische opvolger

Uitzonderlijk laag energieverbruik van 12,8 kWh/100 km; indrukwekkende range voor zijn formaat met een maximale actieradius tot 641 kilometer* (WLTP)

Met een Cw van 0,24 de laagste luchtweerstandswaarde van Audi’s compacte modellen

Keuze uit drie accupakketten en vier vermogensversies

Vanaf eind dit jaar te rijden in Nederland

Met de A2 e-tron introduceert Audi het meest efficiënte model uit zijn geschiedenis. Het nieuwe instapmodel van Audi’s volledig elektrische e-tron familie combineert een aandrijfsysteem dat is geoptimaliseerd voor een laag energieverbruik met uitstekende aerodynamica, waardoor een uitzonderlijk lage consumptie van 12,8 kWh/100 km mogelijk is. Daarnaast heeft hij met een actieradius tot maximaal 641 kilometer* (WLTP) een indrukwekkende range voor zijn formaat. Tegelijkertijd biedt de A2 e-tron een modern en ruim interieurconcept en tal van digitale functies en rijhulpsystemen uit hogere klassen.

26 jaar na het debuut van de oorspronkelijke Audi A2 krijgt het origineel een elektrische opvolger die herkenbare looks en ongekend zuinige prestaties verenigt in een modern en aerodynamisch design.

De vorm van de Audi A2 e-tron is het resultaat van verregaande aerodynamica, efficiënt ruimtegebruik en een grote dagelijkse bruikbaarheid. Korte overhangen, een lange wielbasis van 2,77 meter en een opvallende daklijn vormen de basis voor een ruimtelijk gevoel binnen compacte afmetingen. Vóór zijn de sensoren voor de rijhulpsystemen en de hoofdverlichting onopvallend geïntegreerd in een zwart uitgevoerd front. Daarboven zijn de smalle dagrijlichten geplaatst. De A-stijl loopt naadloos over in een vloeiende dakboog, een ontwerp dat binnenin een luchtig gevoel van ruimte creëert. Naar achteren toe loopt de daklijn eerst licht af, om vervolgens uit te monden in een scherp gevormde spoiler. Aan de achterkant benadrukken horizontale LED-lampen de breedte van de auto en zorgen ze in het donker met hun verlichte elementen voor een opvallend effect.

Innovatieve deurgrepen

In plaats van mechanische handgrepen gebruikt de Audi A2 e-tron automatische exemplaren met slimme sensoren om de deuren te bedienen. De deurgrepen reageren op de lichtste aanraking: zachtjes trekken is genoeg om de deur te openen. Vergrendelen gebeurt door zachtjes op het sensoroppervlak te drukken. De deurgrepen gaan naadloos op in het zijprofiel van de auto. Het gebied rond de greep is uitgevoerd als een zwart accent dat – afhankelijk van de lakkleur – ofwel contrasteert met de carrosserie of er juist in opgaat. Een in het portier ingebouwde accu zorgt ervoor dat de deuren nog steeds geopend kunnen worden, zelfs als het elektrische systeem aan boord uitvalt.

Beste aerodynamica in zijn klasse

De Audi A2 e-tron heeft de beste aerodynamica in het compacte gamma van Audi. Dit is gebaseerd op een totaalconcept dat systematisch is ontworpen met het oog op efficiëntie: een aflopende daklijn, korte overhangen, een lange wielbasis en een strak oppervlakteontwerp met smalle paneelnaden. Het elektrische aandrijfsysteem draagt hier ook aan bij. De onderkant van de auto is grotendeels gesloten. Vloeiende overgangen van de frontsplitter via het accupakket naar de diffuser zorgen voor een gelijkmatige luchtstroom onder de auto. De regelbare koelluchtinlaat aan de voorkant gaat alleen open als dat nodig is; bij normaal rijden op de snelweg blijft hij dicht. Tijdens de ontwikkeling is er speciale aandacht besteed aan de luchtstroom rond de wielen. Belangrijke onderdelen zijn de ‘gap reducers’ die in de wielkastbekleding zijn geïntegreerd. Ze verkleinen de ruimte tussen het wiel en de wielkast, waardoor de luchtstroom langs de bumper en de wielkast soepeler verloopt en turbulentie aanzienlijk wordt verminderd.

Verlichtingstechnologie: veilig en digitaal

Ook de A2 e-tron onderscheidt zich door Audi’s bekende, geavanceerde verlichtingstechnologie. LED-verlichting voor en achter is in alle gevallen standaard. Optionele adaptieve Matrix LED-verlichting houdt de weg in realtime in de gaten: tegenliggers en voorliggers worden selectief afgeschermd, terwijl de rest van de weg volledig verlicht blijft voor optimaal zicht in het donker. Er is keuze uit vier digitale dagrijverlichtingspatronen: drie statische en één actief digitaal lichtontwerp met een bewegend lichteffect. Achter maken optionele LED-achterlichten pro het verlichtingsontwerp compleet. De dynamische richtingaanwijzers in de achterzijde lopen over de volledige breedte van de lichtstrip voor een nog betere zichtbaarheid.

Interieur: uitnodigende ambiance

Het interieur van de Audi A2 e-tron onderscheidt zich door royale ruimte, hoogwaardige materialen, slimme opbergoplossingen en smaakvolle sfeerverlichting. Het centrale designelement is de ‘Softwrap’ – een zacht, met stof bekleed oppervlak dat zich uitstrekt van het dashboard over de deurpanelen naar achteren, en dat helemaal doorloopt tot aan de raamlijst. Elektrische knoppen vervangen de traditionele deurgrepen, waardoor strakke, overzichtelijke oppervlakken ontstaan. Het optionele glazen panoramadak met ongeveer 1,6 vierkante meter aan glasoppervlak hult het interieur in natuurlijk licht en versterkt het gevoel van ruimte. Een speciale coating beschermt tegen UV-straling en overmatige hitte. De ergonomisch gevormde stoelen zorgen voor een comfortabele zitpositie en bieden veel comfort en een ontspannen rijervaring, ook tijdens langere ritten.

Bedieningselementen binnen handbereik

De bedieningselementen zitten precies daar waar ze tijdens het dagelijkse rijden het meest nodig zijn: op de stuurkolom en het stuur. Een schakelaarmodule op de stuurkolom combineert functies die voorheen in de middenconsole waren ondergebracht – waaronder, voor het eerst, de elektrische parkeerrem. Dit zorgt voor extra opbergruimte in de middenconsole zonder dat de vertrouwde bedieningslogica wordt verstoord. De versnellingskeuze – ondergebracht op de stuurkolom – en centrale functies zijn zo geplaatst dat de bestuurder zijn of haar handen aan het stuur kan houden.

Panoramisch display en interieurverlichting

Standaard combineert het MMI panoramadisplay in de Audi A2 e-tron de 11,9 inch Audi virtual cockpit plus en het 12,8 inch gebogen MMI touchdisplay. Een optioneel augmented reality head-up display projecteert snelheid, navigatie-instructies en media-informatie in het gezichtsveld van de bestuurder.

Aeroakoestiek: ontworpen voor stilte

Het interieur van de Audi A2 e-tron is niet alleen uitzonderlijk ruim, maar ook uitzonderlijk geluiddicht. Geoptimaliseerde buitenspiegelbehuizingen, portieren met dubbele afdichtingen en een waterafvoerkanaal langs de raamranden dragen allemaal bij aan een laag geluidsniveau binnenin. Een afdichting bij de achterklep vermindert windgeruis achter de antenne, waar de luchtstroomsnelheid bijzonder hoog is. Een voorruit van akoestisch glas is standaard. Extra akoestisch glas voor de voorportierramen is als optie verkrijgbaar.

Kofferbak: 396 tot 1.336 liter

De Audi A2 e-tron heeft een kofferbakvolume van 396 liter. Met de rugleuningen van de achterbank neergeklapt neemt de inhoud toe tot 1.336 liter. Een frunk met een inhoud van 13 liter – standaard op de A2 e-tron 170 kW en 240 kW – vergroot de beschikbare bagageruimte.

Efficiënte elektromotoren met achterwielaandrijving

De Audi A2 e-tron maakt gebruik van de nieuwste generatie synchrone motoren met permanente magneten: APP350 of APP550 elektromotoren, afhankelijk van het vermogensniveau. De achterwielaangedreven A2 e-tron wordt leverbaar in vier vermogensvarianten – 125 kW/350 Nm, 140 kW/350 Nm, 170 kW/350 Nm en 240 kW/545 Nm – en drie verschillende accupakketten met 52, 61 en 84 kWh. De 140 kW-variant verbruikt in combinatie met het optionele efficiëntiepakket slechts 12,8 kWh per 100 kilometer aan energie. Daarmee is deze Audi A2 e-tron de zuinigste Audi ooit. Met de schakelpaddles aan het stuur is er keuze uit drie niveaus van regeneratief remmen. Met de versnellingspook in stand B wordt one-pedal-driving geactiveerd. Snelladen doet de Audi A2 e-tron met een maximale snelheid tussen 100 en 183 kW, afhankelijk van het gekozen accupakket, waarmee hij tussen de 24 en 29 minuten van 10-80 procent wordt opgeladen.

Premium rijhulpsystemen

De Audi A2 e-tron beschikt over tal van assistentiefuncties die je doorgaans pas in een hogere klasse aantreft. Afhankelijk van de specificatie van de auto zijn de pakketten Tech, Tech plus en Tech pro beschikbaar. Tot de standaarduitrusting behoren adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera, het parkeersysteem plus met afstandsweergave, Side Assist met uitstapwaarschuwing, Rear Cross-Traffic Assist, kruispuntassistent, noodremassistent en uitwijkassistent. Surround-view-camera’s met 3D-weergave en een ‘carwash-modus’ zijn optioneel verkrijgbaar, evenals Park Assist Plus en de ‘Trained Parking’-functie, die tot vijf parkeermanoeuvres kan leren en later herhalen.

Aanvullend ondersteunt de Audi A2 e-tron ook bidirectioneel laden. Met de Vehicle-to-Load (V2L) functie kan bijvoorbeeld een e-bike worden opgeladen via een stopcontact in de kofferbak of via een adapter op de laadpoort.

Prijzen en marktintroductie

De productie van de Audi A2 e-tron gaat plaatsvinden in Audi’s hoofdfabriek in Ingolstadt. De eerste auto’s staan vanaf december 2026 bij de Audi dealer. Meer informatie over prijzen en uitvoeringen van de Audi A2 e-tron wordt binnenkort bekendgemaakt.

Op de hoogte blijven van de Audi A2 e-tron? Schrijf je dan hier in.

Overzicht prestatiegegevens Audi A2 e-tron

Technische gegevens A2 e-tron 125 kW A2 e-tron 140 kW A2 e-tron 170 kW A2 e-tron 240 kW Maximaal elektrisch vermogen in kW 125 140 170 240 Maximaal elektrisch koppel in Nm 350 350 350 545 Gecombineerd verbruikin kWh/100 km Vanaf 13,7 Vanaf 12,8 Vanaf 13,9 Vanaf 14,2 CO ₂ -uitstootin g/100 km 0 0 0 Energie-efficiëntieklasse A A A A Topsnelheid 160 160 160 200 Acceleratie0 tot 100 km/u in s 8,8 7,9 7,0 5,7 Maximale actieradius Tot 423 km* Tot 515 km* Tot 641 km* Tot 630 km* Accucapaciteitin kWh 52 61 84 84 Maximale DC-laadcapaciteitin kW 100 105 183 183 Laadtijd DC 10–80%in minuten 24 26 29 29

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.