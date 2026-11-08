ABT Audi RS5 met 720 pk

De Audi RS5 is een hit met zijn 639 pk een ware sportieve kracht patser.

Maar als dat niet genoeg is heeft ABT een vet pakket voor je RS5. Het kost wat maar dan heb je ook wat.

Het vermogen gaat naar 720 pk en 905 Nm.

Je krijgt een zeer compleet pakket erop em je hebt dan 1 van de 130 stuks.

Dus aardig exclusief.

Hier de brochure