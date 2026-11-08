Zoeken

ABT Audi RS5 met 720 pk

De Audi RS5 is een hit met zijn 639 pk een ware sportieve kracht patser.
Maar als dat niet genoeg is heeft ABT een vet pakket voor je RS5. Het kost wat maar dan heb je ook wat.

Het vermogen gaat naar 720 pk en 905 Nm.
Je krijgt een zeer compleet pakket erop em je hebt dan 1 van de 130 stuks.

Dus aardig exclusief.

Hier de brochure

Geef een reactie

Het laatste nieuws

Gerelateerde artikelen

Audi A2 e-tron: zuinig en comfortabel dankzij een doordachte elektrische aandrijflijn

08/11/2026

Met de A2 e-tron presenteert Audi de zuinigste Audi ooit. Naast een doordacht gestroomlijnd design en geavanceerde batterijtechnologie speelt met name de aandrijftechnologie een doorslaggevende

Lees verder »

In beeld: Porsche Mission S verovert de straten van New York

08/11/2026

Recent verraste Porsche de wereld met de Mission S. Met de skyline van Manhatten als backdrop onthulde Porsche met dit visiemodel niet alleen de nieuwe

Lees verder »

Nieuwe generatie infotainment voor Porsche 911, Taycan, Panamera en Cayenne

03/11/2026

Porsche introduceert een nieuwe generatie van het Porsche Communication Management (PCM) voor de 911, Taycan, Panamera en Cayenne. Een nieuw hardwareplatform, Porsche Digital Interaction en

Lees verder »