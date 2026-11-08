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In beeld: Porsche Mission S verovert de straten van New York

Recent verraste Porsche de wereld met de Mission S. Met de skyline van Manhatten als backdrop onthulde Porsche met dit visiemodel niet alleen de nieuwe designkoers voor het merk. Ook blikt de Mission S vooruit op een platform voor supersportwagens met middenmotor boven de 911. Aansluitend aan de wereldpremière gaf Porsche de Mission S direct de sporen in de straten van New York. Een sfeerimpressie van de Mission S in ‘The Big Apple’.

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