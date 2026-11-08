Audi A2 e-tron: zuinig en comfortabel dankzij een doordachte elektrische aandrijflijn

Focus op laag energieverbruik maakt de A2 e-tron tot de zuinigste Audi ooit

WLTP-verbruik van 12,8 kWh/100 km voor de 140 kW-versie

Rijbereik tot liefst 641 km* (WLTP)

Met de A2 e-tron presenteert Audi de zuinigste Audi ooit. Naast een doordacht gestroomlijnd design en geavanceerde batterijtechnologie speelt met name de aandrijftechnologie een doorslaggevende rol in die zuinige prestaties. De specifiek voor de Audi A2 e-tron ontwikkelde elektronica, elektromotor en transmissie tellen gezamenlijk op naar een zeer efficiënte aandrijflijn in het nieuwe compacte model van Audi. Het resultaat: een laag energieverbruik, een indrukwekkend rijbereik en een aangenaam, comfortabel geluidsniveau in het interieur.

Achterin de Audi A2 e-tron zorgt een synchroonmotor met permanente magneten voor de aandrijving. Deze elektromotor is parallel aan de achteras geplaatst en werkt op een spanning van 400 volt. De APP350-motor van de Volkswagen Groep levert een koppel tot 350 Nm en is speciaal geoptimaliseerd voor het MEB-platform om tegelijkertijd meer efficiëntie, een grotere actieradius tot liefst 641 kilometer* (WLTP) en maximaal rijcomfort te bieden. De verbeteringen die Audi aan de aandrijfunit heeft doorgevoerd, hebben vooral betrekking op de vermogenselektronica, de elektromotor en de transmissie.

Rendement van meer dan 97%

De pulsomvormer zet de gelijkstroom (DC) van het accupakket om in de wisselstroom (AC) die de elektromotor nodig heeft. Op basis van sensorgegevens regelt de omvormer de energiestroom nauwkeurig en precies naar behoefte. De gebruikte halfgeleiders hebben een grote invloed op de efficiëntie van de aandrijving. In plaats van de tot nu toe gangbare bipolaire transistors op basis van silicium worden in de nieuw ontwikkelde pulsomvormer van de Audi A2 e-tron metaaloxide-halfgeleider veldeffecttransistors (MOSFET’s) op basis van siliciumcarbide (SiC) gebruikt. De bijzondere fysische eigenschappen van siliciumcarbide verminderen schakelverliezen en maken een rendement van meer dan 97 procent mogelijk.

Een nieuwe softwarefunctie maakt gebruik van de hogere schakelsnelheid van de SiC MOSFET’s en verlaagt het energieverbruik nog verder. Met een adaptieve bedrijfsstrategie kan de schakelfrequentie worden aangepast. Een lagere schakelfrequentie betekent namelijk minder verliezen en de nieuwe methode benut dit efficiëntiepotentieel vooral in de meest gebruikte bereiken van de elektrische aandrijving: in het stadsverkeer en op landwegen, bij een gemiddelde snelheid en belasting. Dankzij het verbeterde energieverbruik kan de Audi A2 e-tron ook bij een lage laadstatus over vol vermogen beschikken.

Voor meer akoestisch comfort in het interieur heeft de pulsomvormer nog een andere functie. Hij voegt selectief hoogfrequente tonen toe aan de motorstroom. Storende geluiden worden zo gecompenseerd.

Stiller interieur

De APP350 synchroonmotor met permanente magneten in de Audi A2 e-tron is een doorontwikkeling binnen het bestaande MEB-platform. Hij verbetert het rendement zonder dat dit ten koste gaat van het koppel of de vermogensafgifte. Ten opzichte van de APP310 voorganger uit het MEB-platform is de dikte van de rotor nu met meer dan 30 procent verminderd. Deze maatregel reduceert de ijzerverliezen, die ontstaan wanneer het materiaal in de loop van de tijd herhaaldelijk door magnetische velden wordt gemagnetiseerd.

Om de geluidskwaliteit van de aandrijving te verbeteren, zijn de rotorsegmenten van de elektromotor niet langer lineair gerangschikt, maar in een verspringend patroon. Trillingen worden zo voorkomen en indringende aandrijfgeluiden worden bijna volledig geëlimineerd, vooral bij het wegrijden vanuit stilstand. Klanten profiteren zo van een stiller interieur.

Door de statorwikkeling om te schakelen van een ster- naar een driehoekconfiguratie, in combinatie met het verminderen van het aantal parallelle takken, wordt het rendement van de elektromotor verhoogd. Dit geldt vooral voor de rijomstandigheden die voor klanten het belangrijkst zijn, zoals dagelijks rijden onder deellast in het stadsverkeer of bij rijden buiten de bebouwde kom.

Laag verbruik dankzij efficiënte transmissie

De compacte, lichtgewicht transmissie in de Audi A2 e-tron draagt dankzij technische verfijningen ook bij aan een hogere efficiëntie. Afhankelijk van de vermogensversie gebruikt de APP350-motor in de Audi A2 twee overbrengingsverhoudingen: 10,21 voor de 125 kW- en 140 kW-versies, en 11,53 bij de 170 kW-variant. De voor elke motor gekozen overbrengingsverhouding houdt het motortoerental binnen de meest efficiënte bereiken, waardoor het verbruik nog verder daalt. De tandwieltanden zijn bovendien fijn bewerkt, wat zorgt voor bijzonder gladde tandflanken. Dit vermindert wrijvingsverliezen in de transmissie en verhoogt de efficiëntie van de aandrijving nog verder. Door deze fijne bewerking kan ook een speciaal ontwikkelde, wrijvingsarme transmissieolie met een zeer lage viscositeit worden gebruikt.

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