Voorsprong door techniek: tien jaar OLED-verlichting in Audi modellen

Van Audi TT RS tot Audi Q9

Persoonlijke keuze uit digitale lichtdesigns

Communicatielicht vergroot veiligheid voor andere verkeersdeelnemers

De nieuwste, derde-generatie digitale OLED-technologie die Audi recent presenteerde in de Audi Q9, markeert voor het merk tien jaar expertise in OLED-verlichting. Wat een decennium geleden begon met de eerste toepassing van de technologie in de Audi TT RS, heeft nu geresulteerd in het eerste digitale gebogen OLED-paneel in de Q9. Als enige autofabrikant die OLED-technologie consequent doorontwikkelt, heeft Audi dit type verlichting getransformeerd van een innovatieve lichtbron tot een intelligent, digitaal communicatiemiddel.

Het OLED-succesverhaal van Audi begon in 2016 met de Audi TT RS. Als eerste autofabrikant ter wereld introduceerde Audi organische lichtdioden (OLED’s) voor de achterlichten, waarmee een nieuw tijdperk in het ontwerp van autoverlichting werd ingeluid. In 2020 maakte de digitalisering van de OLED-technologie in de Audi Q5 het voor het eerst mogelijk om afzonderlijke segmenten aan te sturen en de achterlichtsignatuur te personaliseren. Klanten hadden keuze uit verschillende digitale lichtsignaturen en konden het verlichtingsdesign aan de achterzijde van hun auto zelf samenstellen.

Tweede-generatie OLED: debuut van communicatielicht

Met de tweede-generatie digitale OLED-verlichting zette Audi de technologische vooruitgang in 2024 voort in de Audi Q6 e-tron. Het aantal individueel aanstuurbare segmenten vertienvoudigde, terwijl er nieuwe veiligheidsfuncties werden toegevoegd. Ook het communicatielicht zorgt voor een nog grotere verkeersveiligheid. Geïntegreerde waarschuwingssymbolen in de achterlichten kunnen andere weggebruikers al in een vroeg stadium waarschuwen voor kritieke situaties, zoals pech, noodstops of gladheid. Deze generatie bevat ook de nabijheidssensor die voor het eerst in de Audi Q5 te zien was. Deze functie activeert alle digitale OLED-segmenten om de aandacht te trekken wanneer andere weggebruikers de stilstaande auto naderen.

Derde-generatie OLED: gebogen lichtdesign

Nu, tien jaar na het OLED-debuut, breidt Audi met de derde-generatie digitale OLED-technologie de manier uit waarop de auto met zijn omgeving communiceert. De achterlichten ontwikkelen zich daarbij steeds meer tot intelligente exterieurdisplays. In de Audi Q9 heeft de OLED-technologie haar meest geavanceerde stadium ooit bereikt. Ze combineert een geavanceerd, gebogen design met slimme veiligheidsfuncties, waarbij zowel overdag als ’s nachts bovendien een unieke merkbeleving ontstaat. De Audi Q9 markeert daarmee een nieuwe mijlpaal voor de toekomst van autoverlichting.

Geschiedenis van OLED-technologie bij Audi

2016 Eerste toepassing van OLED-technologie Audi TT RS 2020 Eerste-generatie digitale OLED-technologie Audi Q5 PA, A8 PA 2024 Digitale OLED-technologie van de tweede generatie Audi Q6 e-tron, Audi A5, Audi A6, Audi A6 e-tron, Audi Q5-modellen 2026 Digitale OLED-technologie van de derde generatie Audi Q9, Audi Q7-modellen 2026 Digitale OLED-technologiemet een gebogen ontwerp Audi Q9