Audi duurzame mobiliteitspartner KLM Open

Audi e-tron- en plug-in hybride-modellen ingezet als Courtesy Car

Audi e-tron voor de golfprofessional die tijdens het KLM Open een hole-in-one slaat

Audi is de duurzame mobiliteitspartner van het KLM Open 2020. Bij de 101ste editie van het prestigieuze golftoernooi, dat dit jaar wordt gespeeld op Bernardus Golf in Cromvoirt nabij Den Bosch, zet Audi e-tron-modellen in als courtesy car.

Bij het KLM Open geeft Audi samen met Pon Business Mobility inhoud aan het begrip ‘duurzame mobiliteitspartner’. Dat begint met de courtesy cars, die Audi inzet voor de deelnemende golfprofessionals en voor leden van de organisatie. Naast Audi’s plug-in hybride-modellen zet het merk ook de 100 procent elektrisch aangedreven e-tron-modellen in. De Audi e-tron en e-tron Sportback worden geproduceerd in de CO 2 -neutrale fabriek in Brussel. In de hospitality unit op hole 17 kunnen bezoekers tijdens het KLM Open kennismaken met de duurzame mobiliteitsoplossingen van Audi en Pon Business Mobility.

Hole-in-one

Audi stelt tijdens het KLM Open, dat van 17-20 september wordt gespeeld op Bernardus Golf in Cromvoirt, een e-tron ter beschikking aan de eerste golfprofessional die tijdens het toernooi een hole-in-one slaat. De Audi e-tron is duurzaam, comfortabel én biedt volop ruimte voor de uitrusting van elke golfer.

Het meest duurzame sportevenement van Nederland

De komst van Audi als duurzame mobiliteitspartner bij het KLM Open sluit perfect aan bij de ambities van de organisatie. Toernooidirecteur Daan Slooter: ‘Het KLM Open is een van de meest duurzame sportevenementen van Nederland. Met Audi en Pon Business Mobility zijn we nu in staat om de meest duurzame vormen van mobiliteit te faciliteren en aan te bieden.’

Ferry Enders, Managing Director van Audi Nederland: ‘Audi en de golfsport zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo ondersteunen we de toonaangevende Nederlandse golfprofessionals Joost Luiten en Anne van Dam. Onze samenwerking met het KLM Open markeert daarbij een nieuwe stap. Met de golfsport als stijlvol decor laten we aan de hand van concrete oplossingen, zoals de inzet van e-tron-modellen, zien dat we samen met Pon Business Mobility een voortrekkersrol hebben op het gebied van duurzame mobiliteitsoplossingen voor iedereen.’

Over het KLM Open

De 101ste editie van het KLM Open wordt van 17 tot en met 20 september 2020 gespeeld op Bernardus Golf in Cromvoirt, nabij Den Bosch. Het KLM Open wordt sinds 2004 georganiseerd door TIG Sports en ondersteund door titelsponsor KLM en partner ING Private Banking.