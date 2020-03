Video: Exclusiever dan exclusief: de 911 (991.2) Turbo S Exclusive Series Cabriolet

Vorige week onthulde Porsche de nieuwste versie van de 911 Turbo S, het nieuwe topmodel van de 992-serie. Van de uitgaande 991 Turbo S bouwde Porsche in een oplage van slechts 500 stuks een speciale Exclusive Series. De Cabriolet-versie was zelfs nóg een stuk zeldzamer en is nooit in Nederland geleverd. Toch heeft Sjoerd van Bilsen van Autovisie er eentje kunnen vinden in ons land. Hij vertelt je er in deze video alles over.

