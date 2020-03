Team GP Elite en Pon Porsche Import gaan met Supercup-team de strijd aan op het hoogste niveau

Team GP Elite en Pon Porsche Import komen dit jaar met een volledig Nederlands team uit in de Porsche Mobil 1 Supercup, het hoogste niveau voor particuliere Porsche-raceteams. Tijdens een presentatie op het vernieuwde Circuit Zandvoort stelden zij het team voor dat komend seizoen in het voorprogramma van de Europese Formule 1-wedstrijden rijdt. Ook het Carrera Cup Benelux-team – ongewijzigd ten opzichte van vorig seizoen – werd aan pers en publiek voorgesteld. Beide teams komen uit in dezelfde 911 GT3 Cup-racer, die voor het nieuwe seizoen is gehuld in een grotendeels oranje livery.

Team GP Elite neemt als enige Nederlandse team deel aan de Porsche Mobil 1 Supercup en Pon Porsche Import ondersteunt dit team. In het weekend van 1 tot en met 3 mei gaat in Zandvoort tijdens de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix het 2020-seizoen van deze prestigieuze internationale merkencup van start, die verreden wordt met de 357 kW/485 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup. Als coureurs treden Larry ten Voorde, Jesse van Kuijk en Max van Splunteren aan. Ten Voorde heeft in de afgelopen seizoenen al aangetoond in de voorste gelederen van de Supercup te kunnen meerijden. Op het beroemde circuit van Monza behaalde hij vorig jaar zijn eerste overwinning in de serie.

In totaal staan er acht wedstrijden in het voorprogramma van Europese Formule 1 Grands Prix op het programma. De finale van de Porsche Mobil 1 Supercup wordt op 6 september verreden op het circuit van Monza.

Titelverdediging in Porsche Carrera Cup Benelux

Naast deelname aan de internationale Porsche Mobil 1 Supercup is Team GP Elite het komende seizoen ook weer vertegenwoordigd in de Porsche Carrera Cup Benelux, die Pon Porsche Import vanaf het eerste uur ondersteunt en waarin verschillende Nederlandse Porsche Centra een belangrijke rol spelen. Kopman is Max van Splunteren, die zijn rijderstitel van vorig jaar verdedigt. Met Lucas Groeneveld, Daan van Kuijk, Jesse van Kuijk en Ziad Geris blijft ook de rest van het team ongewijzigd ten opzichte van het afgelopen jaar.

De kalender van de Porsche Carrera Cup Benelux omvat dit jaar zes evenementen met elk twee races. Er wordt gereden op de circuits van Zandvoort (twee evenementen), Zolder en Spa-Francorchamps, alsmede op de Nürburgring en in Hockenheim. Drie van de raceweekeinden worden verreden in het voorprogramma van de DTM.