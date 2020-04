Jesse van Kuijk en Max van Splunteren gaan voor podium in 3e ronde Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition

Een week na het tweede evenement van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition staan komende zaterdag alweer de volgende twee digitale wedstrijden op de kalender. Ditmaal is het beroemde circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen het virtuele strijdtoneel. Bekend terrein voor de vier Nederlandse deelnemers, zeker in zijn reële vorm.

De Nederlandse coureurs doen het tot nu toe uitstekend in de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition. In de serie, bestaande uit vier evenementen van elk twee virtuele races, komen alle coureurs uit de reguliere Porsche Mobil 1 Supercup aan de start, zo lang er vanwege de actuele situatie op de echte circuits nog geen races kunnen worden gehouden. Bij elk evenement wordt het deelnemersveld aangevuld met een aantal Porsche-fabrieksrijders uit de GT-racerij en de Formule E.

Met de twee races op het circuit van Spa-Francorchamps begint de tweede seizoenshelft van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition. De Nederlander Larry ten Voorde, rijdend voor het eveneens Nederlandse Team GP Elite, staat na twee overwinningen en twee tweede plaatsen uit de eerste vier races gedeeld aan de leiding in de tussenstand van het kampioenschap. Zijn naaste concurrent is de Turkse rijder Ayhancan Güven, die het circuit van Spa-Francorchamps ook uit de reële racerij kent: twee jaar geleden won hij de Benelux-titel in de Porsche-merkencup.

“Spa voelt goed aan”

Team GP Elite-rijder Jesse van Kuijk heeft op het virtuele circuit van Spa-Francorchamps zijn zinnen gezet op een podiumplaats. Hij zat er al eenmaal dichtbij: met een vierde en een vijfde plaats tijdens het eerste evenement liet hij zien dat ook voor hem een top-drie-klassering tot de mogelijkheden behoort. “In principe is voor ieder weekeinde de top vijf mijn doel, met wellicht een podiumplaats als uitschieter”, stelt Van Kuijk. “In de trainingen voelt Spa goed aan, in verhouding beter dan bijvoorbeeld Silverstone. Als coureur heb je soms dat het ene circuit je meer ligt dan het andere, dat blijkt ook virtueel zo te zijn. Ik vind het niveau in de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition zeer hoog, zeker vooraan in het veld. Er wordt leuk geracet met respect voor elkaar. Achterin zie je dat sommigen er wat meer moeite mee hebben, maar dat is toch niet waar ik wil zijn, haha!”

“Investering in goede apparatuur werpt zijn vruchten af”

Team GP Elite-rijder Max van Splunteren schreef vorig jaar de titel in de Porsche Carrera Cup Benelux op zijn naam. Naast de titelverdediging heeft hij dit jaar ook de deelname aan het volledige seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup op het programma staan. “Nu we nog niet fysiek kunnen racen, moet ik het natuurlijk ook op de sim doen,” zegt Van Splunteren. “Gelukkig hebben we in de winter een beetje geïnvesteerd in goede apparatuur. We stonden voor de keuze: of een dag extra testen, of een goede uitrusting voor het simracen. Het was voor ons duidelijk dat ik aan dat laatste meer zou hebben en dat blijkt nu wel. Die investering werpt nu zijn vruchten af, want net als de meeste andere coureurs besteed ik nu heel veel tijd op de sim. Soms spreek ik ook met anderen af om samen te rijden, bijvoorbeeld met één van de rijders met wie ik afgelopen najaar in de selectie voor de positie van Porsche Junior-rijder zat.”

Van Splunteren beschikt over een 49 inch ultra-HD-scherm, een goede pedalenset en een LMP-stuur voor een realistische beleving. Toch heeft hij ook nog wel dingen op zijn verlanglijstje: “Ik zit op een normale simstoel, maar een Porsche-racestoel van carbon zou het natuurlijk helemaal afmaken!”

Wetten van de fysica

Aanstaande zaterdag worden de volgende twee virtuele Porsche Supercup-races verreden op het circuit van Spa-Francorchamps, waar Van Splunteren natuurlijk al vaak racete. Helpt die baankennis ook bij de digitale races? “Ten dele”, zegt hij. “Op de sim zijn er bepaalde trucjes, bijvoorbeeld het heel kort nemen van bochten, die daar goed werken voor een snelle tijd, maar die in het echt niet effectief zijn, omdat je dan momentum mist voor het volgende rechte stuk. Dat zijn bepaalde wetten van de fysica, die op de sim niet gelden.”

Dankzij slipstream naar goede uitgangspositie

Afgelopen weekeinde zat Van Splunteren op Silverstone dichtbij een podiumplaats. “In de kwalificatie liep het al lekker: net als in het echt vaak het geval is, lukte me het hier ook om een goede slipstream te vinden, waardoor ik tot een snelle rondetijd en daarmee een goede startplaats kwam. Uiteindelijk greep ik als vierde in de eerste race net naast het podium, maar hopelijk lukt dat komende zaterdag wel. Dat zou mooi zijn!”

Naast de drie coureurs van Team GP Elite doen er nog twee Nederlanders mee aan de race op Spa: Jaap van Lagen, die rijdt voor het Zwitserse team Fach Auto Tech, en Loek Hartog, die door de Carrera Cup Benelux als gastrijder is ingeschreven. De kwalificatie staat van 16.00 tot 16.15 uur op het programma, gevolgd door de eerste race van 16.20 tot 16.45 uur. Dan is er een warm-up van 16.50 tot 17.10 uur en sluit de tweede wedstrijd van 17.12 tot 17.37 uur het evenement af. De races zijn te volgen via de livestream opwww.porsche.de/virtualPMSCSpa, www.eurosport.com en www.eurosport.nl, en via YouTube en Twitch. Ziggo Sport zendt ook ditmaal de races in Nederland op televisie uit. Daaraan voorafgaand is er om 15.45 uur een uitgebreide voorbeschouwing met Robert Doornbos en Rob Kamphues vanuit Move Amsterdam, waarbij ook Team GP Elite-coureur Jesse van Kuijk – uiteraard met gepaste afstand – aan de tafel zit.