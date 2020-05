Larry ten Voorde pakt met twee overwinningen titel in Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition

Nederlands succes in de eerste editie van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition! Met overwinningen in de beide wedstrijden van de seizoensfinale op het circuit van Monza haalde de Enschedese rijder Larry ten Voorde op overtuigende wijze de kampioenstitel binnen. De successen van Ten Voorde, gecombineerd met de resultaten van zijn teamgenoten Max van Splunteren en Jesse van Kuijk, leverden het team GP Elite tevens de titel in het teamkampioenschap op.

Larry ten Voorde begon het laatste van de in totaal vier evenementen van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition met een achterstand van twee punten in het rijdersklassement op de Turkse coureur Ayhancan Güven. “De druk ligt bij hem, niet bij mij,” gaf Ten Voorde voorafgaand aan de beslissende wedstrijden op de digitale versie van het circuit van Monza al aan. En net als in de fysieke Porsche Mobil 1 Supercup, waarin Ten Voorde vorig jaar op Monza zijn eerste overwinning behaalde, was ook de virtuele versie van het beroemde Italiaanse circuit voor hem een succesvolle locatie. In beide races wist Ten Voorde zijn concurrent Güven achter zich te houden en zo reed hij met twee overwinningen overtuigend naar de titel.

Larry ten Voorde: “Verdienste van het hele team”

Uiteraard toonde Larry ten Voorde zich zeer verheugd met het behaalde succes. “Prachtig om zo de titel binnen te halen! Het was een flinke strijd, maar wel fair. Dit is echter niet alleen een kampioenschap voor mezelf, maar een verdienste van het hele team. We hebben GP Elite hiermee echt op de kaart gezet! Dat begon al met de voorbereiding op deze finale, heel intensief. We hebben wel wat uurtjes slaap opgeofferd, maar dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Jesse heeft me in de kwalificatie fantastisch geholpen om een goede startpositie te krijgen en ook Max heeft me enorm ondersteund. Ik ben er ongelooflijk blij mee, de eerste kampioenstitel in de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition! Een titel is een titel, die heb ik toch maar mooi te pakken! Dat gaan we vanavond een beetje vieren!”

Ten Voorde met spectaculaire actie naar de leiding

In de startopstelling van de eerste race stond Ten Voorde op de tweede plaats achter Güven, maar nog in de openingsronde van de wedstrijd nam onze landgenoot dankzij een spectaculaire actie bij het aanremmen van de Variante Ascari aan de buitenkant de leiding. Güven plaatste een tegenaanval, leidde weer anderhalve ronde, maar ging in de derde ronde in de fout in de Lesmo-bocht en verloor daarmee niet alleen de kop aan Ten Voorde, maar viel zelfs terug naar de vierde plaats. Gaandeweg de race kwam Güven weer terug naar de tweede positie en zette Ten Voorde flink onder druk, maar die maakte geen fouten en reed zijn derde overwinning van het seizoen naar huis. In de slotfase ging het mis voor Güven in de Variante Bassa, waardoor hij uiteindelijk achter de Luxemburger Dylan Pereira en de Duitser Leon Köhler als vierde over de streep kwam. Max van Splunteren werd als achtste geklasseerd, Jaap van Lagen eindigde als elfde. Jesse van Kuijk, die Ten Voorde in de kwalificatie met een ‘slipstream’ aan een goede startpositie geholpen had, startte daardoor zelf in de achterhoede en viel voortijdig uit.

Start-finishzege ruimschoots genoeg voor titel

Als winnaar van de eerste race mocht Ten Voorde ook als eerste vertrekken voor de tweede wedstrijd. Daarin nam hij direct bij de start de leiding, terwijl Güven slecht weg kwam en terugviel naar de zevende plaats. Ten Voorde kon vervolgens zonder problemen zijn eerste positie vasthouden. Güven toonde een gestage opmars en reed in de vierde ronde alweer op de tweede plaats, maar vormde geen bedreiging meer voor onze landgenoot, die met de maximale score dankzij zijn start-finishzege in de tweede race ruimschoots genoeg punten verdiende om de titel binnen te halen. Güven eindigde in de race als tweede vóór Leon Köhler. Jesse van Kuijk reed van achteraan in het veld een sterke inhaalrace die hij als 13e afsloot, Jaap van Lagen werd 20e. Max van Splunteren raakte in de tweede ronde betrokken bij een aanrijding en haalde de eindstreep niet.

Marc Schipper: “Momentum van virtueel succes nu doorzetten naar de realiteit”

Ook voor het team GP Elite is het binnenhalen van het rijderskampioenschap en de teamtitel een prachtig succes, niet in de laatste plaats omdat het Nederlandse team dit jaar nieuw is als fulltime deelnemer in de Porsche Mobil 1 Supercup. “Ik ben enorm trots op die jongens”, aldus eigenaar Marc Schipper. “Het is echt een teamprestatie, ze hebben prachtig samengewerkt en stuk voor stuk bijgedragen aan dit succes. Aanvankelijk was het een goede bezigheid om die jongens in deze vreemde tijd toch scherp te houden, maar het is uitgegroeid tot een heel serieuze aangelegenheid die voor ons ook steeds belangrijker werd. We zijn er helemaal ingegroeid en het succes is prachtig. Daarbij wil ik zeker ook Atze Kerkhof van Team Redline bedanken, die met zijn inzet hieraan een grote bijdrage heeft geleverd. De finale was enorm spannend: op het scherpst van de snede, maar niet eroverheen. Precies zoals we het graag wilden, en Larry heeft het op een ongelooflijk professionele manier afgemaakt! Nu is het voor ons zaak om deze lijn door te trekken. We willen het momentum van het virtuele succes nu doorzetten naar de realiteit.”