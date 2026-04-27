Vernieuwde Audi Q4 e-tron: premium upgrade voor een elektrische bestseller

Nieuw interieur, ultramodern infotainment en geavanceerde digitale verlichting

Grotere range en nog sneller laden, nu ook bidirectioneel

Toegenomen trekgewicht van maximaal 1.800 kg

SUV en Sportback vanaf medio mei in Nederland te bestellen

Audi heeft zijn elektrische bestseller vernieuwd. Dankzij tal van geavanceerde, slimme functies en een nieuw interieur met de ‘digital stage’, intuïtieve bediening en een overvloed aan ruimte is de Audi Q4 e-tron veelzijdiger en hoogwaardiger dan ooit. Uiterlijk is het design verder aangescherpt en heeft de Q4 e-tron desgewenst intelligente, digitale verlichting. De grotere actieradius, verbeterde snellaadcapaciteit en intuïtievere bediening maken de auto nog prettiger in het dagelijks gebruik. Bovendien kan de Audi Q4 e-tron dankzij bidirectioneel laden nu elektrische apparaten van stroom voorzien. De vernieuwde Audi Q4 e-tron is vanaf medio mei in Nederland te bestellen.

De aandrijflijnen van de Audi Q4 e-tron hebben een aanzienlijke upgrade gekregen. Er is keuze uit drie varianten: 150 kW (204 pk), 210 kW (286 pk) – beide met achterwielaandrijving – en 250 kW (340 pk) in combinatie met quattro vierwielaandrijving. Dankzij een nog efficiëntere elektromotor heeft de vernieuwde Q4 Sportback e-tron nu een actieradius tot maximaal 592 kilometer* (WLTP). Daarnaast is de snellaadcapaciteit verhoogd van 175 kW naar 185 kW, waardoor laadstops nog korter worden. Zo laadt het accupakket nu in ongeveer 28 minuten van 10 tot 80 procent op en kan er in slechts 10 minuten tijd zo’n 185 kilometer aan actieradius worden bijgeladen. Bovendien kan het accupakket automatisch of handmatig worden geconditioneerd voor betere laadprestaties.

Audi levert de vernieuwde Q4 e-tron onveranderd als SUV en Sportback, elk met een keuze uit twee accupakketten: 63 kWh bruto (59 kWh netto) en 82 kWh bruto (77 kWh netto). De modellen met quattro vierwielaandrijving hebben een groter trekgewicht van maximaal 1.800 kg (+400 kg).

Hoogwaardig interieur

Het volledig nieuwe interieur van de Audi Q4 e-tron heeft een flinke stap voorwaarts gemaakt qua comfort en veelzijdigheid. Zo heeft het model nu net als tal van andere Audi modellen de nieuwe ‘digital stage’, een panoramisch display met een 11,9 inch instrumentencluster en een 12,8 inch MMI touch display dat alles overzichtelijk houdt. Optioneel is er tevens een 12 inch passagiersdisplay beschikbaar. Met het nieuwe One Connected Infotainment verbetert Audi de comfort- en entertainmentfuncties, terwijl de intelligente Audi assistent voertuigfuncties via spraakopdrachten kan bedienen. Dankzij ChatGPT-integratie kunnen inzittenden informatie opvragen en op een natuurlijke manier met de auto communiceren.

Het comfort en de ambiance worden verder verbeterd door dynamische interactieverlichting, een nieuwe middenconsole en twee gekoelde smartphone-inductieladers met elk 15 watt aan vermogen. Het ‘Softwrap’ interieurdesign, dat zich uitstrekt van de portieren over de hele breedte van het dashboard, creëert een samenhangend en premium gevoel van ruimte.

Digitale verlichting en Vehicle-to-Load

Ook heeft Audi de verlichting van de vernieuwde Q4 e-tron naar een nog hoger niveau getild. Vóór creëren (optionele) digitale LED-dagrijlichten met gesegmenteerde technologie herkenbare, digitale lichtsignaturen die selecteerbaar zijn via het MMI. De tweede-generatie digitale OLED-achterlichten (optie) verbeteren de veiligheid en functionaliteit aanzienlijk, terwijl ze ook een opvallend designstatement vormen.

Daarnaast is de Audi Q4 e-tron het eerste model van Audi dat bidirectioneel laden ondersteunt. Daarbij kan zijn accupakket zowel energie van het net ontvangen als terugleveren aan externe apparaten. De Vehicle-to-Load (V2L) functie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld e-bikes op te laden via een stroomaansluiting in de kofferbak of met behulp van een adapter op de laadpoort.

Veiliger onderweg dankzij nieuwe rijhulpsystemen

De vernieuwde Audi Q4 e-tron introduceert rijhulpsystemen die het dagelijks rijden merkbaar gemakkelijker – en veiliger – maken. Afhankelijk van de specificatie van de auto zijn er Tech, Tech Plus en Tech Pro pakketten beschikbaar. Bij de marktintroductie zijn de volgende systemen standaard: parkeersysteem plus met afstandsweergave, cruise control (inclusief snelheidsbegrenzer) met voorbereiding voor adaptieve cruise control, lane departure warning met emergency assist, verkeersbordherkenning, attentie- en vermoeidheidswaarschuwing met bestuurdersbewaking, en actieve front assist (inclusief uitwijk- en afslagassistent, dwarsverkeerassistent voor en noodremassistent voor). Optioneel zorgen trained parking, park assist plus en vier groothoek surround view camera’s voor extra gemak, vooral in de stad. De verkeersbordherkenning geeft nu ook waarschuwingsborden weer, zoals voorrangsborden en borden die waarschuwen voor bouwplaatsen, voetgangers, dieren en spoorwegovergangen.

Vanaf medio mei te bestellen, deze zomer te rijden

De vernieuwde Audi Q4 e-tron wordt in Nederland leverbaar met een keuze uit drie vermogensversies: 150 kW (204 pk), 210 kW (286 pk) – beide achterwielaangedreven – en 250 kW (340 pk) met quattro vierwielaandrijving. Vanaf medio mei zijn de vernieuwde modellen in Nederland te bestellen, de eerste leveringen staan voor deze zomer gepland.

Meer informatie, specificaties en prijzen worden in aanloop naar de Nederlandse verkoopstart bekendgemaakt.