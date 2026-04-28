Audi A6 Avant e-tron categoriewinnaar VZR EV van het Jaar-verkiezing

Elektrische Avant van Audi wint in categorie leaseauto’s met een leasetarief vanaf € 1.000 per maand

A6 Sportback, A6 Avant en Q4 e-tron scoren eveneens positief in categorie vanaf € 750

Tijdens de EV van het Jaar 2026-verkiezing van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de Audi A6 Avant e-tron uitgeroepen tot winnaar van de categorie auto’s met een maandelijks leasetarief vanaf € 1.000. De jury prees de A6 Avant e-tron met name om zijn rijeigenschappen, laadsnelheid en zijn populariteit qua registraties. Ook de Audi A6 Sportback, A6 Avant en Q4 e-tron werden positief beoordeeld, specifiek in de categorie leaseauto’s met een leasetarief vanaf € 750 per maand.

De verkiezing ‘EV van het Jaar’ werd dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. Voor deze editie koos de organisatie voor een nieuwe, meer praktijkgerichte manier om de deelnemende elektrische auto’s in te delen. In plaats van de segmenteringen uit eerdere jaren beoordeelde de VZR de modellen dit keer op basis van het maandelijkse normleasebudget van zakelijke rijders. Daarbij werden vier categorieën gehanteerd: tot € 600 per maand, tot € 750 per maand, tot € 1.000 per maand en vanaf € 1.000 per maand.

Audi scoort in de breedte

De acht criteria waarop de deelnemende auto’s werden beoordeeld, waren range, laadsnelheid, trekgewicht, registraties, verkoopprijs, leasetarief, rijeigenschappen en gebruiksgemak. Daarbij kregen diverse criteria – waaronder rijeigenschappen, gebruiksgemak, laadsnelheid en range – van de jury een zwaardere weging. Met name op deze onderdelen scoort de Audi A6 Avant e-tron traditioneel sterk, met onder meer een range tot maximaal 720 kilometer* (WLTP) en een maximale DC-laadsnelheid van maximaal 720 kW. Mede dankzij deze sterke eigenschappen won de Audi A6 Avant e-tron op overtuigende wijze in de categorie auto’s met een maandelijks leasetarief vanaf € 1.000.

In de categorie leaseauto’s vanaf € 750 per maand lieten de Audi A6 Sportback (range, laadsnelheid, trekgewicht), A6 Avant (laadsnelheid, trekgewicht, gebruiksgemak) en Q4 e-tron (registraties) op diverse onderdelen eveneens positieve scores optekenen.