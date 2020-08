Opnieuw Nederlands succes in Porsche Mobil 1 Supercup op Silverstone

Voor het tweede weekeinde op rij kwam de Porsche Mobil 1 Supercup in actie op het Britse circuit van Silverstone, en opnieuw was er sprake van Nederlands succes. Larry ten Voorde, de kopman van het Nederlandse Team GP Elite en vorige week de glorieuze racewinnaar, eindigde ditmaal nipt geslagen als tweede en stond daarmee voor de vierde keer op rij op het algemene podium. Zijn teamgenoot Max van Splunteren herhaalde zijn succes van vorige week door voor de tweede achtereenvolgende keer het klassement voor de ‘rookie-coureurs’, de nieuwkomers in de klasse, op zijn naam te schrijven. In de algemene eindrangschikking werd Van Splunteren na wederom een sterk gereden race als vierde geklasseerd, waarmee hij slechts net naast het algehele podium greep.

Natuurlijk is het circuit van Silverstone nauw met de racehistorie van Porsche verbonden. In 1982 beleefde de legendarische 956 hier zijn eerste raceoptreden met de sterke tweede plaats tijdens de zes-uursrace van het WK lange-afstandsraces, kort voor het succes in Le Mans, waar de nieuwe Groep C-auto van Porsche de eerste drie plaatsen bezette. Meer recent was er een overwinning op Silverstone voor de Porsche 919 Hybrid in het FIA World Endurance Championship in 2016. Silverstone is tevens een van de circuits waar een officieel Porsche Experience Centre gevestigd is. In dit seizoen was de accommodatie in het Britse graafschap Northamptonshire na de Red Bull Ring in Oostenrijk het tweede circuit waar de Porsche Mobil 1 Supercup tijdens twee opeenvolgende weekeinden in actie kwam.

Ten Voorde opnieuw op eerste startrij

In de tijdtraining veroverde Larry ten Voorde opnieuw een plek op de eerste startrij, slechts 18 duizendste van een seconde achter de Turkse Porsche-fabrieks-junior Ayhancan Güven, in 2018 kampioen in de Porsche-competitie in de Benelux. “Het team heeft me met de tweede set banden een heel goede auto gegeven waarmee ik het kon doen, maar ik liet zelf wat steken vallen op de limiet”, aldus Ten Voorde. “Ik ging er iets over, wat me op de snelle ronde een paar tienden kostte. Anders hadden we zeker weer de pole-position kunnen pakken, daarvan ben ik overtuigd.” Max van Splunteren kwalificeerde zich als derde en leverde daarmee opnieuw een sterke trainingsprestatie. “Je hebt hier één opwarmronde en dan moet je direct je tijd zetten”, zo beschreef hij. “Ik reed achter Larry aan en hij ging net even wijd, waardoor ik iets voorzichtiger was en dat kostte me een tiende. Twee bochten later ging ik zelf wat wijd, wat ook weer tijd kostte. We hadden dus weer één en twee kunnen staan, maar dit zijn ook mooie uitgangsposities.” De klasseringen van de overige Nederlanders in de tijdtraining: Jesse van Kuijk 14e, Jaap van Lagen 16e (“Zonder dat ik zelf weet waarom”, zei de rijder uit Ede), Daan van Kuijk 19e en Lucas Groeneveld 20e.

Bij de start van de race over 13 ronden nam Ayhacan Güven vanaf de pole-position de leiding, maar Larry ten Voorde volgde hem als een schaduw. Van Spluntere sloot op de derde plaats aan. Nog in de openingsronde werd de race geneutraliseerd na een aanrijding in het achterveld tussen Jordan Love en Moritz Sager, waarbij ook Daan van Kuijk moest uitwijken. In de vierde ronde werd de race weer vrijgegeven, waarbij Güven zich nog achter de ‘safety car’ ver liet terugvallen en meer tempo verlaagde dan toegestaan – iets wat de wedstrijdleiding naderhand nog een keer precies analyseerde.

Strijd voorin blijft spannend

In de vierde ronde passeerde de Luxemburger Dylan Pereira Max van Spluteren in de strijd om de derde plaats. Vooraan in het veld bleef de strijd spannend: Ten Voorde hield de druk op Güven, maar de Turkse rijder weerde alle aanvallen af en kwam zo uiteindelijk na 13 ronden als winnaar over de eindstreep. Ten Voorde eindigde als tweede en zei: “Het was niet een volledig foutloze race”, gaf Ten Voorde toe. “Ik kwam niet optimaal weg bij de start. Güven maakte één foutje, als ik er dicht op gezeten had, had ik een kans kunnen wagen. Verder een paar kleine momentjes gehad waar ik wat geprobeerd heb, maar ik wilde ook P2 en de punten meepakken voor het team en voor mezelf en dat was toch weer een goede manier om het weekeinde af te sluiten. Ik ben weer een beetje ingelopen in het kampioenschap, heb veel geleerd dit weekeinde en we gaan weer voluit door.”

Max van Spluteren moest met name in de slotfase alle zeilen bijzetten om de hevig aandringende Franse rijder Jean Baptiste Simmenauer, ook een concurrent in het ‘rookie-klassement’, achter zich te houden, maar de Nederlander deed dat met verve en stelde zo voor de tweede keer op rij de rookie-winst veilig. In het algemeen klassement eindigde hij op de vierde plaats. “Het ging best goed, maar na de safety-car had ik wat moeite om op gang te komen omdat ik wat ‘pick-up’ op de voorbanden had. De derde plek moest ik helaas laten gaan, maar verder heb ik geprobeerd om vooruit te kijken en te vechten. De laatste twee ronden was het echt heel spannend met Simmenauer, maar ik heb heel leuk geracet en ben tevreden met P4 en de winst bij de rookies”, zei hij.

De overige Nederlanders grepen ditmaal buiten de top tien: Jaap van Lagen, uitkomend voor het Zwitserse FACH Auto Tech, eindigde als 13e, terwijl de andere rijders van Team GP Elite met Jesse van Kuijk, Lucas Groeneveld en Daan van Kuijk in gesloten formatie op de plaatsen 16 tot en met 18 geklasseerd werden. De volgende race in de Porsche Mobil 1 Supercup wordt aanstaande zondag verreden op het Circuit de Barcelona Cataluya in het voorprogramma van de Spaanse Formule 1-Grand Prix.