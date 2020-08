Nieuwe Audi A3 Limousine nu in de showroom

Dynamische en hightech vierdeurs A3 digitaler dan ooit

Ook als aantrekkelijke Business en S edition te bestellen

De nieuwe Audi A3 Limousine is gearriveerd in Nederland. De nieuwste variant van het succesmodel van Audi is dynamischer dan ooit, biedt meer ruimte en is voorzien van de nieuwste generatie infotainmentsystemen. Hij is er ook direct als zeer aantrekkelijke Business en S edition.

De nieuwe Audi A3 Limousine oogt nog sportiever dan zijn voorganger. En profiel valt vooral de coupé-achtige daklijn op. Deze loopt visueel door tot de fraai in de achterklep geïntegreerde spoiler. De sportieve looks en dynamische daklijn zijn niet ten koste gegaan van de interieurruimte, die juist groter is geworden.

De nieuwe A3 is de eerste Audi met een infotainmentsysteem van de nieuwste generatie, met LTE Advanced-snelheid. Een Wifi-hotspot is inbegrepen en er zijn tot wel zes profielen met persoonlijke voorkeuren op te slaan. Het connected navigatiesysteem neemt voorspellingen over de ontwikkeling van de verkeerssituatie in de routegeleiding mee en kan gebruik maken van highres satellietbeelden van Google Earth. De car-to-X-diensten van de A3 Limousine helpen in bepaalde steden bij het vinden van een vrije parkeerplaats of het meeliften op een groene golf. Met de Audi connect key kunnen Android-telefoons fungeren als digitale autosleutel.

De eerste exemplaren van de nieuwe A3 Limousine staan vanaf vandaag bij de Nederlandse Audi-dealers. Hij is direct verkrijgbaar als 30 TFSI (81kW/110 pk) met handgeschakelde 6 versnellingsbak en 35 TFSI (110 kW/150 pk) met zeventraps automatische S tronic-transmissie met cilinderuitschakeling (CoD) en 48V mild hybrid-technologie. Ook de 30 TDI (85 kW/116 pk) met handgeschakelde 6 bak en 35 TDI (110 kW/150 pk) met de S tronic-transmissie zijn direct te bestellen. Het gamma wordt snel uitgebreid met de 30 TFSI (81 kW/110 pk) met zeventraps automatische S tronic-transmissie. Tevens wordt spoedig de S3, voorzien van onder meer quattro vierwielaandrijving geïntroduceerd.

Business en S edition

De A3 Limousine is nu te bestellen in vier uitvoeringen, variërend van de standaard al rijk uitgeruste Pro Line tot de S edition en exclusieve edition one. Hij is er ook als zeer aantrekkelijke Business edition, die standaard onder meer beschikt over het advanced exterieur, sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, de Audi virtual cockpit, de Audi smartphone interface, aluminium raamlijsten, Full LED- koplampen, LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers en 17 inch lichtmetalen velgen.

De S edition biedt sportieve features waaronder het S line in- én exterieur, 17-inch 5-spaaks lichtmetalen velgen en een sportonderstel. Hij is daarnaast zeer rijk uitgerust, met onder meer Full LED-koplampen, LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers, navigatie plus, de Audi virtual cockpit en de Audi Smartphone interface.

De nieuwe A3 Limousine is leverbaar vanaf € 34.380* (30 TFSI Pro Line). De nieuwe Audi is hier te configureren en de complete prijslijst is hier te vinden.