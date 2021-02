Audi e-tron GT & RS e-tron GT: de gran turismo opnieuw uitgevonden

Vooruitstrevend design, innovatieve aandrijflijn met quattro, bijzonder GT-karakter

De gran turismo van nu: krachtige prestaties, ruime actieradius, korte laadtijden

Nieuwe luxe: clean en connected interieur, duurzame bekledingsmaterialen

Met de e-tron GT en RS e-tron GT vindt Audi de gran turismo opnieuw uit. De vierdeurs coupés combineren een gestroomlijnd, elegant design met de kracht en efficiency van elektrische aandrijving. De innovatieve 800 Volt-technologie maakt het supersnel opladen van de 85 kWh-accu mogelijk. De Audi e-tron GT heeft een actieradius van maximaal 487 kilometer* (WLTP). Met de onthulling van het nieuwe model luidt Audi een belangrijk e-tron-jaar in, waarin tevens de elektrische Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron op korte termijn hun opwachting gaan maken.

Het design van de Audi e-tron GT en RS e-tron GT vindt zijn oorsprong in de Prologue concept car uit 2014 en dee-tron GT concept. De productieversie is 4,99 meter lang en 1,96 meter breed. De fraaie proporties van de gran turismo komen vooral op het conto van de lange wielbasis (2,90 m), grote spoorbreedte, ruim bemeten velgen (19-21 inch) en het lage silhouet (hoogte 1,41 m). De C w -waarde van slechts 0,24 en actieve aerodynamische elementen als de elektronisch aangestuurde achterspoiler en luchtinlaten dragen bij aan een perfecte stroomlijn en daarmee aan het realiseren van een ruime actieradius. De uitgesproken vorm van de dorpels visualiseert de aanwezigheid van een krachtig accupakket.

Voor de Audi e-tron GT zijn drie LED-verlichtingsvarianten leverbaar. Standaard zijn LED-koplampen met dynamische richtingaanwijzers. Daarnaast is Matrix LED-verlichting leverbaar, desgewenst zelfs in combinatie met Audi Laser Light, dat voor extra lichtopbrengst zorgt bij gebruik van grootlicht.

Interieur: het nieuwe GT-gevoel

Het ruime en comfortabele interieur van de Audi e-tron GT en RS e-tron GT straalt een nieuwe vorm van sportiviteit uit. Het centrale deel van het dashboard is op de bestuurder gericht. De Virtual Cockpit Plus en het in een pianozwarte behuizing gevatte MMI display dragen bij aan een cleane uitstraling. De zitpositie voorin is sportief laag. Tussen de standaard sportstoelen bevindt zich een brede en ruime middenconsole. Ook achterin biedt de e-tron GT veel ruimte voor volwassenen. Door uitsparingen in het accupakket heeft Audi hier ‘voetgarages’ weten te creëren. Het resultaat: een sportieve, lage zitpositie én voldoende beenruimte. Het nieuwe ‘leather-free designpakket’ laat zien hoe de toekomst van luxe er uit ziet: in plaats van leder gebruikt Audi bekleding die is gemaakt van gerecyclede materialen.

GT-prestaties én e-tron sport sound

De e-tron GT heeft een 175 kW/238 pk sterke elektromotor op de vooras en een 320 kW/435 pk sterke motor op de achteras. Het systeemvermogen bedraagt 350 kW/476 pk. In Boost-modus is zelfs 390 kW/530 pk beschikbaar. Het maximale koppel bedraagt 630 Nm (640 Nm in boost-modus). In Boost-modus vergt de acceleratie van 0-100 km/u 4,1 seconden. De topsnelheid van de e-tron GT bedraagt 245 km/u. Dankzij een 335 kW/456 pk sterke elektromotor op de achteras heeft de RS e-tron GT een systeemvermogen van 440 kW/598 pk (475 kW/646 pk in Boost-modus) en een koppel van 830 Nm. Hij accelereert in 3,3 seconden van 0-100 km/u. De (begrensde) topsnelheid bedraagt 250 km/u. De razendsnelle acceleraties zijn mede te danken aan de tweetraps transmissie. De tweede versnelling er voor maximale efficiency.

Voor de e-tron GT heeft Audi de e-tron sport sound ontwikkeld. Speciale luidsprekers geven zowel binnen als buiten een speciale, herkenbare sound weer. De sound(intensiteit) is via Audi drive select in te stellen.





Een nieuwe vorm van quattro

Doordat elke as over een eigen elektromotor beschikt, hebben de e-tron GT-modellen quattro vierwielaandrijving met volledig variabele aandrijfkrachtverdeling. In ‘efficiency-modus’ zijn de GT’s voorwielaangedreven, maar zodra de omstandigheden dat vereisen (gladheid, vraag naar vermogen) komt de achterwielaandrijving er automatisch bij. Dat gebeurt in fracties van seconden (5 keer sneller dan bij het mechanische quattro-systeem). Als de bestuurder het ‘gaspedaal’ loslaat, gaan de e-tron GT-modellen ‘zeilen’ voor maximale efficiency. Het merendeel van alle dagelijkse remacties (vertraging tot 0,3 G) wordt uitgevoerd door de elektromotoren. Zo is tot 265 kW aan energie terug te winnen. De bestuurder kan tevens kiezen uit verschillende energieterugwinmodi.

5 minuten laden voor 100 kilometer extra range

Het lithium-ion batterijpakket (85 kWh netto capaciteit) is in de wagenbodem van de Audi e-tron GT en RS e-tron GT geplaatst. Het draagt bij aan een laag zwaartepunt, een ideale gewichtsverdeling (circa 50:50) én de crashbestendigheid van de e-tron GT. Vier aparte koelcircuits maken het mogelijk om het accupakket op de optimale temperatuur te houden en het interieurklimaat perfect in te stellen. Een efficiënte warmtepomp, die restwarmte van het accupakket gebruikt, speelt een sleutelrol bij de interieurverwarming.

Het accupakket verleent de e-tron GT een actieradius van 487 kilometer* (WLTP). Laden kan op vele manieren: van 11 kW wisselstroom (AC) tot 270 kW gelijkstroom (DC). In het laatste geval volstaat 5 minuten laden voor 100 kilometer extra reikwijdte. Het laden van 5-80% duurt onder ideale omstandigheden nog geen 23 minuten.

GT-waardig onderstel

Het onderstel van de Audi e-tron GT heeft veel aluminium componenten. Vierwielbesturing is optioneel. De e-tron GT heeft standaard 19 inch lichtmetalen velgen (20 inch voor de RS e-tron GT). Als optie zijn 21 inch exemplaren beschikbaar. Een remsysteem met stalen schijven rondom is standaard. De RS e-tron GT heeft standaard remmen met gecoate schijven (wolfraamcarbide). Dit systeem zorgt voor extra remkracht. De lagere slijtage beperkt ook de uitstoot van remstof. Optioneel is een remsysteem met keramische remschijven leverbaar.

De driekamer-luchtvering met adaptieve demping (standaard op de RS) maakt een rijgedrag op afroep mogelijk. Via Audi drive select kan de bestuurder kiezen voor maximaal comfort, pure sportiviteit of een tussenvorm. Het electronic chassis platform (ECP) stuurt de onderstelsystemen aan. Een sperdifferentieel op de achteras (standaard op RS e-tron GT) zorgt voor nog meer rijplezier







Bedieningsgemak volgens Audi

Het bedieningsgemak van de e-tron GT is typisch Audi. Belangrijke informatie wordt weergegeven via de Audi virtual cockpit plus en het MMI touch display. Veel functies zijn te bedienen via het multifunctionele stuur en door het aanraken van het touch-display, dat ook akoestische feedback geeft. Daarbij zijn veel functies met de stem te bedienen (natural voice control). Tot wel zes gebruikers kunnen persoonlijke settings opslaan. Een head-up display is leverbaar als optie.

100% connected

De e-tron GT en RS e-tron GT zijn 100% connected. Het standaard MMI navigatie plus systeem maakt gebruik van dataoverdracht met LTE-snelheid en een wifi-hotspot is geïntegreerd. Uiteraard kunnen e-tron GT-rijders gebruik maken van de diensten van Audi connect. Deze zijn beschikbaar in pakketten. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde functies op afstand te bedienen. Bij één van de pakketten is online verkeersinformatie en navigatie met Google Earth inbegrepen. Amazon Alexa (de virtuele assistent) is beschikbaar en dat geldt tevens voor Car-to-X-diensten. Die laatste maken het door communicatie met verkeerslichten bijvoorbeeld mogelijk om maximaal te profiteren van een ‘groene golf’. De e-tron GT routeplanner berekent altijd de snelste route met de kortst mogelijke tussenstops bij snellaadpunten. Voor aankomst bij zo’n laadpunt zorgt de e-tron er automatisch voor dat de batterij de optimale temperatuur heeft.

De Audi e-tron GT en RS e-tron GT worden in de Böllinger Höfe-fabriek in het Duitse Neckarsulm geproduceerd. De productie geschiedt CO 2 -neutraal en Audi zet daarbij tevens in op het beperken van het gebruik van grondstoffen. Elke e-tron GT ondergaat een testrit van 40 kilometer voordat hij naar een Audi-dealer wordt getransporteerd.

De Audi e-tron GT en RS e-tron GT worden in mei bij de Nederlandse Audi-dealers verwacht. De exacte specificaties worden evenals de prijzen op korte termijn bekendgemaakt. Geïnteresseerden kunnen hun interesse nu al kenbaar maken via de e-tron pre-booking website.

2021: het jaar van e-tron

De e-tron GT is samen met de RS e-tron GT het eerste model dat Audi dit jaar presenteert in de lijn van volledig elektrische Audi’s. Een lijn die enkele jaren geleden gestalte kreeg met de introductie van de Audi e-tron SUV, en afgelopen jaar verder werd uitgebreid met het debuut van de Audi e-tron Sportback én de extra sportieve e-tron S-modellen. In 2021 krijgt die range van elektrische auto’s naast de e-tron GT en RS e-tron GT nog meer body dankzij de komst van twee compleet nieuwe, elektrische compacte SUV’s: de Audi Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron, die op korte termijn eveneens hun wereldprimeur beleven en vanaf medio dit jaar al bij de Nederlandse Audi-dealers arriveren.

Klik hier om de factsheet van de Audi e-tron GT en RS e-tron GT te downloaden.