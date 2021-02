Save the date: online wereldpremière Audi e-tron GT op 9 februari

Digitale onthulling om 19.00 uur

In volle glorie: nieuwe elektrische gran turismo van Audi

Audi maakt zich op voor de online wereldpremière van de prachtige, elektrische Audi e-tron GT. Duurzaamheid, emotie en high-performance vinden elkaar in de ‘next level gran turismo’, en geven een nieuwe invulling aan Audi’s merkfilosofie ‘Voorsprong door techniek’. De Audi e-tron GT beleeft zijn wereldpremière op dinsdag 9 februari om 19.00 uur, als onderdeel van Audi’s ‘Day of Progress’.

Tijdens het één uur durende ‘Celebration of Progress’ event presenteren Markus Duesmann, CEO van Audi AG, en Hildegard Wortmann (bestuurslid voor Sales & Marketing) samen met enkele prominente gasten alle highlights van de nieuwe, volledig elektrische gran turismo. Graag nodigt Hildegard Wortmann mediarelaties persoonlijk uit voor deze ‘Day of Progress’.

Voor media is de wereldpremière van de Audi e-tron GT te volgen via een exclusieve microsite. Hier zijn tevens alle mediamaterialen en aanvullende footage naar aanleiding van de wereldpremière te vinden.

2021: het jaar van e-tron

De e-tron GT is samen met de RS e-tron GT het eerste model dat Audi dit jaar presenteert in de lijn van volledig elektrische Audi’s. Een lijn die enkele jaren geleden gestalte kreeg met de introductie van de Audi e-tron SUV, en afgelopen jaar verder werd uitgebreid met het debuut van de Audi e-tron Sportback én de extra sportieve e-tron S-modellen. In 2021 krijgt die range van elektrische auto’s naast de e-tron GT en RS e-tron GT nog meer body dankzij de komst van twee compleet nieuwe, elektrische compacte SUV’s: de Audi Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron, die op korte termijn eveneens hun wereldprimeur beleven en medio dit jaar al bij de Nederlandse Audi-dealers arriveren.