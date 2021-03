Audi zet in op regenwater

Gesloten watercyclus voor Audi-fabriek in Neckarsulm in 2025

Drinkwater besparen door gebruik van regenwater

Audi México: al sinds 2018 afvalwatervrij

Een zo efficiënt mogelijk gebruik van water is een belangrijk onderdeel van Audi’s Mission:Zero milieuplan. Zo streeft Audi ernaar om bij de productie van auto’s geen gebruik meer te maken van drinkwater. In plaats daarvan zet het merk in op gesloten watercycli en op meer gebruik van regenwater.

Drinkwater is waardevol en schaars: wereldwijd zijn er 2,2 miljard mensen die geen toegang hebben tot schoon water. De VN verwacht bovendien dat de vraag naar drinkwater tot 2050 met 55% kan oplopen. Audi werkt aan het drastisch terugbrengen van het (drink)watergebruik bij de productie van auto’s. Per auto wordt nu 3,75 m3(3.750 liter) water gebruikt. In 2035 zou dat 1,75 m3 (1.750 liter) moeten zijn, ruim een halvering dus. Audi streeft daarbij naar een gesloten watercyclus voor elke fabriek.

Audi México: productie zonder afvalwater

Al sinds 2018 produceert Audi México auto’s zonder dat daarbij afvalwater vrij komt. Een geavanceerd filtratie- en reinigingssysteem maakt afvalwater weer geschikt voor gebruik in de productie. Dit behandelde water is zelfs geschikt voor de besproeiing van groenvoorzieningen bij de fabriek.

Meer praktijkvoorbeelden

In het Duitse Neckarsulm zet Audi samen met het plaatselijke waterzuiveringsbedrijf een gesloten watercyclus op. In een pilotproject dat nu plaatsvindt, staat een intensieve afvalwaterbehandeling centraal. Het vervolgtraject bestaat uit de bouw van een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarmee beschikt de fabriek in Neckarsulm per 2025 over een gesloten watercyclus. Sinds 2019 maak de Audi-fabriek in Neckarsulm al gebruik van een geavanceerd watertoevoersysteem, waarbij het afvalwater van de productie samenkomt met water uit sanitaire voorzieningen. Dankzij een hightech proces met onder meer filtratie en omgekeerde osmose – een proces waarbij door het uitvoeren van druk op een membraan water wordt demineraliseerd – wordt dit water geschikt gemaakt voor hergebruik. In Neckarsulm bespaart Audi zo circa 300.000 m3 drinkwater per jaar.

Gebruik van regenwater

Om het watergebruik zoveel mogelijk te verduurzamen, maakt Audi op veel productielocaties ook gebruik van regenwater. In de fabriek in Mexico wordt bijvoorbeeld optimaal gebruikgemaakt van het regenseizoen. Het water dat in die periode (mei-oktober) valt, wordt opgevangen in een enorm reservoir (240.000 m3). Na behandeling is dit water in de productie te gebruiken. Ook in Ingolstadt slaat Audi regenwater op. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de fabriek op deze manier zo’n 250.000 m3 regenwater per jaar gebruiken. Ook in andere faciliteiten wil Audi meer gebruik gaan maken van regenwater.