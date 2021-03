Nürburgring-Nordschleife thuiscircuit voor Porsche24 driven by Redline-coureur Max Benecke

De achtste ronde van het seizoen in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, het officieuze wereldkampioenschap simracing op het populaire platform iRacing, wordt aanstaande zaterdag, 27 maart, verreden op de digitale versie van de Nürburgring-Nordschleife. Voor Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, is het optreden in de virtuele ‘Groene Hel’ daarmee een thuiswedstrijd. Daarin wil hij proberen de stijgende lijn van het afgelopen evenement voort te zetten.

Met een lengte van bijna 21 kilometer, 73 bochten (33 linker- en 40 rechterbochten), stijgingen tot 17 procent en dalingen tot elf procent is de Nordschleife van de Nürburgring een van de lastigste circuits ter wereld. Daarbij maakt het niet uit of het nu om de fysieke baan in de heuvels van de Duitse Eifel-regio of de digitale variant gaat. De Nürburgring spreekt enorm tot de verbeelding, maar betekent tegelijkertijd een zware aanslag op het materiaal. Het circuit wordt door autofabrikanten en toeleveranciers dan ook veelvuldig gebruikt voor het testen van nieuwe modellen of technische verbeteringen.

Porsche kan bogen op prachtige successen op de Nürburgring, inclusief talrijke overwinningen in de 1000-kilometer-race voor sportwagens op de Nordschleife met modellen als de 908, 935 en 956 en, recenter, in de zes-uusraces op het Grand Prix-circuit drie zeges op rij met de 919 Hybrid in de jaren 2015 tot en met 2017. Ook de jaarlijkse 24-uursrace is vaak goed voor Porsche-successen: in totaal wonnen Porsche-teams de etmaalrace in de Eifel twaalf keer, het meest recent in 2018.

Voor de achtste ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup komen de simracers in actie op de 25,48 kilometer lange combinatie van de Nordschleife en de baanvariant van het naastgelegen Grand Prix-circuit, die ook wordt gebruikt voor de jaarlijkse 24-uursrace. Max Benecke, de coureur van Porsche24 driven by Redline, laat er geen enkele twijfel over bestaan: “Dit is het spectaculairste circuit ter wereld en ik ben blij dat we hier weer mogen racen!” Benecke verwacht volop actie: “We hebben met de sprintrace en de hoofdwedstrijd in totaal maar 45 minuten racetijd, dus je kunt niet alleen maar afwachten tot de Döttinger Höhe, het lange rechte stuk, om inhaalacties te starten. Daardoor zullen er de hele ronde lang meer gevechten te zien zijn. De Porsche in Cup-versie is heel goed te rijden op dit circuit en het is geweldig om over de hoge kerbstones te kunnen rijden, zonder dat de auto daarbij instabiel wordt.”

In de tussenstand van het rijdersklassement staat Benecke op de zesde plaats. De Australiër Josh Rogers, in 2019 kampioen in de serie, heeft nog steeds de leiding in handen, maar scoorde na een aanrijding in de sprintrace van het afgelopen evenement slechts weinig punten. Daardoor kon de titelverdediger, de Brit Sebastian Job, flink inlopen, want die behaalde tijdens de ronde op het virtuele circuit van Spa-Francorchamps met de overwinning in de sprint en de hoofdrace juist de maximaal mogelijke score. Ook Benecke deed het daar echter goed, vooral in de hoofdrace, waarin hij als derde eindigde.

Die goede lijn wil hij nu tijdens zijn thuisrace voortzetten. Op de Nürburgring staan aanstaande zaterdag een sprintrace van drie ronden en de hoofdwedstrijd over vier ronden op het programma. De sprintrace start om 20.15 uur, de hoofdrace om 20.45 uur. Daarvoor zijn er al een vrije training en de kwalificatie. Eerder worden er al twee wedstrijden verreden voor zogeheten ‘content creators’ uit de esports-wereld, die met de digitale variant van de Porsche 911 RSR in actie komen. Alle evenementen zijn live online te volgen via de officiële Porsche-kanalen op YouTube en Twitch. Ook iRacing zorgt voor een livestream op beide netwerken. Meer informatie is ook te vinden via de Porsche Motorsport Hub, de Porsche Newsroom en het Twitter-account @PorscheRaces.

Tijdschema (Nederlandse tijd)

Zaterdag 27 maart

18.35 – 18.45 uur: kwalificatie All-Stars

18.45 – 19.00 uur: sprintrace All-Stars

19.05 – 19.10 uur: warm-up All-Stars

19.10 – 19.30 uur: hoofdrace All-Stars

19.45 – 20.03 uur: vrije training Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.03 – 20.15 uur: kwalificatie Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.15 – 20.32 uur: sprintrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.34 – 20.44 uur: warm-up Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.45 – 21.15 uur: hoofdrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021 (aantal ronden sprint-/hoofdrace)

27 maart 2021: Nürburgring Nordschleife, 24h-variant, Duitsland (2/4 ronden)

10 april 2021: Le Mans, Frankrijk (3/6 ronden)

24 april 2021: Monza, Italië (7/14 ronden)