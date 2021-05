Zo gaat Audi voor de perfecte sound

De uitdaging van de auto als akoestische ruimte

‘Knister-Knaster-team’ elimineert ongewenste geluiden

Digital sound engineering: geluidsbeleving in de auto wordt steeds beter

Maar liefst 70% van alle muziekliefhebbers geeft aan dat de auto hun favoriete plek is om naar muziek te luisteren. Daarom streeft Audi ernaar om in de auto een (nog) betere sound te realiseren dan thuis. Dat is een pittige opgave, vooral door de beperkte ruimte en onvermijdelijke achtergrondgeluiden. Audi gaat die uitdaging aan met een holistische benadering, het zogenaamde ‘Knister-Knaster-team’, slimme software en nieuwe partners.

In een auto hoor je altijd wel wat. Naast het geluid van de aandrijflijn en wind- en bandengeruis zijn er ook tijdelijk geluiden als het klikken van de richtingaanwijzer, waarschuwingstonen en deuren die op slot gaan. Zelfs schakelaars zijn een geluidsbron.

Op zoek naar ongewenst geluid

Om piepjes, kraakjes en rammeltjes in auto’s te lokaliseren maakt Audi gebruik van het Knister-Knaster-team. Deze specialisten weten álles van geluid. Bijvoorbeeld wanneer een geluid dat bij het voorportier ontstaat ergens achterin de auto hoorbaar kan worden. En dat het samengaan van bepaalde materialen in akoestisch opzicht geen goed idee is. De leden van het Knister-Knaster-team maken gebruik van hun goede gehoor én van de modernste hulpmiddelen. Met de hydropulse-testbank kunnen ze een auto al in de ontwerpfase met verschillende frequenties laten trillen. Zo is de ‘vibratierespons’ van het onderstel of van individuele componenten te meten. En dan is er de ‘shaker’. Deze laat de carrosserie van de auto trillen zonder de dempende werking van banden, schokdempers en andere onderstelcomponenten. In een later stadium is er nog een beproefd middel: proefritten op testbanen en de openbare weg.

Het andere geluid van elektrische auto’s

Elektromotoren trillen nauwelijks en maken vrijwel geen geluid. Daardoor treden bandengeluid en windgeruis in EV’s sterker op de voorgrond. Een perfecte stroomlijn staat aan de basis van het verminderen van windgeruis. Daarbij is er veel aandacht voor detail. Bij een Audi e-tron GT zijn

openingen in de wielkasten en het onderstel afgewerkt met geluidsabsorberende microvezel-materialen en wordt er gebruik gemaakt van coatings die geluid weren en vibraties dempen. Carrosserienaden, raamrubbers etc. zijn perfect afgewerkt en last but not least bevinden de elektromotoren zich in een geluidswerende behuizing.

Geluid kan ook bijdragen aan de rijbeleving. Daarom beschikt de Audi e-tron GT over slimme geluidstechnologie die een sportieve sound genereert. In auto’s met verbrandingsmotor kan deze techniek motorgeluiden sterker aanzetten. En door ‘tegengestelde’ geluidsgolven te produceren, kan ACN (Active Noise Cancellation) geluid zelfs ‘opheffen’.

Geluidsontwikkelaars en 3D sound

Bij de ontwikkeling van het perfecte geluid hebben sound engineers vooral te maken met inzittenden. De uitdaging daarbij is dat passagiers zich op verschillende plekken in de auto kunnen bevinden. Bovendien beïnvloeden ze door hun aanwezigheid de ‘akoestische’ ruimte in de auto. Ook alle onderdelen van het interieur weerkaatsen of absorberen geluid. En afhankelijk van de samenstelling van materialen ook nog eens op verschillende manieren. Een met stof beklede stoel neemt het geluid op terwijl een panoramadak het juist weerkaatst.

Om een perfecte klank in een interieur te realiseren, is 3D sound een perfect middel. 3D betekent dat een geluid alle drie dimensies van een ruimte reflecteert. 3D bouwt daarmee voort op stereosound – 1D: verschillend geluid in de rechter en de linker speaker – en 2D ofwel surround sound met speakers voorin, achterin en opzij én een subwoofer die voor extra ‘diepte’ zorgt. 3D sound zet de volgende stap met extra breedband luidsprekers, die zijn ondergebracht in bijvoorbeeld de A-stijl of de dakbekleding. Om een idee van de hardware te geven: in een Audi A8 heeft het top 3D-audiosysteem van Bang & Olufsen, een 24-kanaals 1.920 W-versterker, een digitale soundprocessor en maar liefst 23 speakers. Hiermee is het mogelijk om geluid heel precies te ‘plaatsen’. Ook in de compacte klasse is een zeer goede sound te realiseren. In de Audi A1 zijn vier speakers op het dashboard bijvoorbeeld op de voorruit gericht. Door geluid te weerkaatsen, draagt de ruit bij aan de kwalitatief hoogwaardige, gelaagde 3D sound.

SoundCUBE

In elke Audi, van compacte hatchback tot luxe limousine, wordt de geluidservaring de komende jaren alleen maar beter door de razendsnelle ontwikkeling van software. Digital audio engineering is daarbij het toverwoord. Audi heeft in het kader daarvan de soundCUBE ontwikkeld, een raamwerk voor audiopartners waarin het functioneren én de soundfilosofie van het merk is vastgelegd. Geluidspartners kunnen eenvoudig systemen in dit raamwerk integreren. Door steeds slimmere software, inclusief mogelijkheden voor updates, maakt Digital audio engineering het mogelijk om bestaande elementen als versterkers en luidspreker steeds individueler aan te sturen en zo in verschillende modellen de perfecte sound te creëren. Zo wordt een auto-interieur steeds meer een concertzaal met de passagiers als middelpunt. Bijkomende voordelen: op deze manier is het aantal hardwarecomponenten te beperken en wordt de ontwikkelingsduur verkort.

Hoogwaardige partners

Omdat de geluidswensen ook per model verschillen, werkt Audi samen met diverse soundsystem-specialisten Zo zijn de middenklasse- en luxemodellen van het merk leverbaar met geavanceerde sound systems van Bang & Olufsen. De nieuwe Q4 e-tron is de eerste Audi met een sound system van Sonos. En dat is niet voor niets: Sonos, dat bekend staat om zijn draadloze audiosystemen voor thuis, sluit perfect aan bij de wensen van de relatief jonge doelgroep voor de Q4 e-tron. Het staat voor een eenvoudige bediening en snelle instelmogelijkheden. En het geluid kenmerkt zich door relatief zware bastonen. Indien gewenst kunnen die tonen achterin zelfs sterker aangezet worden dan voorin. Ook andere compacte Audi-modellen worden leverbaar met een Sonos sound system.

Op weg naar immersive sound

De technici in het hypermoderne Audi sound lab werken op dit moment aan ‘the next big thing’ op het gebied van geluidsbeleving: immersive sound. De kern daarvan is dat geluid op elke plek in het autointerieur precies klinkt zoals het is opgenomen én dat de geluidsbeleving overal identiek en optimaal is. Die perfecte beleving kent op dit moment nog belemmeringen. Neem nou het streamen van muziek via de smartphone. Dat gebeurt nu vooral via bluetooth. Door de beperkte bandbreedte van dit systeem kan kwaliteitsverlies ontstaan. Wifi heeft al een grotere bandbreedte en draagt daarmee bij aan een betere muziekkwaliteit. Maar Audi denkt een stap verder. In de nabije toekomst kan een Audi door een ingebouwde simkaart zelf muziek streamen. Razendsnelle 5G-technologie maakt het zelfs mogelijk om tegelijkertijd beeld en geluid in hoge resolutie te streamen. Ofwel: de best mogelijke kwaliteit en dus een onvergetelijke geluidservaring.https://www.audimedia.tv/player?id=amc-video-5585-en