Sterker, scherper, sportiever: de nieuwe Porsche Macan

Porsche introduceert de nieuwe Macan met verbeterde prestaties, een aangescherpt design en een nieuw bedieningsconcept. De varianten die Porsche op de markt brengt, bieden alle drie aanzienlijk betere prestaties dan hun voorgangers.

De Macan GTS is het nieuwe sportieve boegbeeld van de succesvolle SUV-serie. Het nieuwe topmodel heeft een 2,9-liter V6-biturbomotor waarmee het vermogen uitkomt op 324 kW/440 pk (+44 kW/60 pk in vergelijking met zijn voorganger). Zijn typische GTS-karakter zorgt in combinatie met het Sport Chrono Pakket voor een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,3 seconden en een topsnelheid van 272 km/u. Ook de Macan S krijgt een 2,9-liter V6 biturbo, die met 280 kW/380 pk nu 20 kW/26 pk meer vermogen levert dan zijn voorganger. De Macan S accelereert naar 100 km/u in 4,6 seconden en zijn voorwaartse drang stopt pas bij 259 km/u. Ook de nieuw ontwikkelde viercilinder lijnmotor met turbocompressor met 195 kW/265 pk doet bij de Macan zijn intrede. Daarmee neemt de standaardsprint 6,2 seconden in beslag, de topsnelheid bedraagt 232 km/u. Net als voorheen zijn alle motoren gekoppeld aan de Porsche-Doppelkupplung (PDK) met zeven versnellingen en het vierwielaandrijvingssysteem Porsche Traction Management (PTM).

Macan GTS

Geoptimaliseerd onderstel, nieuwe sportluchtvering voor de GTS

De nieuwe Macan-modellen bieden een hoge mate aan veercomfort en dynamische sportwagenprestaties. Het onderstel is verder geoptimaliseerd: de Macan reageert nog directer en geeft via het stuur een verbeterde feedback aan de bestuurder. Om dit te bereiken, zijn bij elk model onder meer de demperkarakteristieken van het Porsche Active Suspension Management (PASM) aangepast. Het PASM regelt actief en continu de demping voor elk afzonderlijk wiel. Het systeem is optioneel op de Macan verkrijgbaar en is standaard op de S- en GTS-modellen. De Macan GTS onderscheidt zich met de nieuwe standaard sportluchtvering die de carrosserie met tien millimeter verlaagt. In vergelijking met zijn voorganger is de vering tien procent stijver op de vooras en vijftien procent stijver op de achteras. Het optionele GTS Sport-pakket verhoogt de rijdynamiek nog meer met 21-inch GT-designwielen met performance-banden, Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) en het Sport Chrono Pakket.

Verfijnd design met de focus op sportiviteit

Porsche heeft de looks van de compacte SUV verfijnd. Het opnieuw ontworpen front met een inzetstuk dat in de carrosseriekleur is gespoten zorgt ervoor dat de Macan er nog imposanter uitziet. Bij de nieuwe GTS zijn het midden van de neus en een aantal andere delen in het zwart afgewerkt. De achterzijde heeft nu een opvallende diffusor. Led-koplampen met het Porsche Dynamic Light System (PDLS) en SportDesign buitenspiegels zijn nu standaard op alle modellen.

Voor de nieuwe Macan zijn in totaal veertien lakkleuren beschikbaar, waaronder de nieuwe kleuren Papaya metallic en Gentiaanblauw metallic en Pythongroen voor de Macan GTS met het GTS Sport-pakket. Met de opties Individual Color en Paint To Sample vergroot Porsche Exclusive Manufaktur de keuzevrijheid voor kleuren op de Macan nog verder. De nieuwe Macans krijgen standaard grotere wielen: minimaal 19 inch voor de Macan, 20 inch voor de Macan S en 21 inch voor de Macan GTS. Daarnaast heeft Porsche ook zeven nieuwe wieldesigns aan het assortiment toegevoegd.

Macan GTS met sportpakket

Nieuwe middenconsole met touch-oppervlak

De nieuwe Porsche Macan biedt een vernieuwd interieur met een moderne, elegante middenconsole. Het nieuwe bedieningsconcept, dat gebruikmaakt van aanraakvlakken in plaats van knoppen, zorgt voor een duidelijke structuur. Een nieuwe, kortere keuzehendel van de PDK bevindt zich in het midden van de bedieningsmodule. Een analoge klok op de bovenzijde van het dashboard behoort nu ook tot de standaarduitrusting. Een aantal leeropties en contrasterende stiksels in Gentiaanblauw, Papaya of Krijt zijn optioneel verkrijgbaar. De Macan is standaard uitgerust met veel online functies en diensten. Deze kunnen worden bediend via het 10,9-inch full HD-touchscreen van het Porsche Communication Management of door middel van spraakopdrachten. De Macan krijgt de nieuwe multifunctionele en GT Sport-stuurwielen uit de 911.

Het GTS Sport-pakket, dat alleen beschikbaar is voor het nieuwe topmodel, bevat naast meer rijdynamiek en de zwarte exterieuraccenten ook een interieuruitrusting die exclusief bij deze versie hoort. Daartoe behoren onder meer 18-voudig verstelbare sportstoelen, het carbon interieurpakket, Race-Tex bekleding afgewerkt met leder met contrasterende stiksels, en GTS-belettering in Pythongroen.

Succesvolle Porsche nu te bestellen

De Macan, die Porsche sinds de marktintroductie in 2014 wereldwijd meer dan 600.000 keer heeft verkocht, speelt een bijzondere rol bij het merk: zo’n tachtig procent van alle Macan-kopers zijn nieuwe Porsche-klanten. Bovendien is het aandeel van vrouwelijke Macan-rijders de laatste jaren continu gestegen en is de compacte SUV voor hen ook het meest favoriete Porsche model. In China, de grootste Macan-markt, is het aandeel vrouwelijke kopers bijna zestig procent.

De nieuwe Macan-modellen zijn per direct te bestellen en staan vanaf begin oktober bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijzen beginnen bij € 101.900 voor de Macan, € 120.800 voor de Macan S en € 139.300 voor de Macan GTS.

Macan S