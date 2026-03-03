Porsche legt uit: Wat zijn Porsche Ceramic Composite Brakes en hoe werken ze?

Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) zijn ontwikkeld om bestuurders de allerbeste remkracht te bieden. Lees hier hoe ze werken en waarom Porsche remtechnologie voor de openbare weg en het circuit continu blijft verfijnen.

Porsche is altijd onlosmakelijk verbonden geweest met prestaties. Maar prestaties draaien niet alleen om hoe hard een model kan rijden, het gaat er ook om hoe snel en effectief het model weer kan vertragen. Remmen halen misschien niet zo vaak de krantenkoppen als de acceleratiecijfers van een auto, maar het belang is onmiskenbaar. Snelle auto’s hebben snelle remmen nodig.

In 2000 introduceerde Porsche een innovatieve nieuwe remtechnologie die de verwachtingen over de remkracht van een auto zou veranderen. Dit was bijzonder belangrijk voor de krachtige sportwagens die Porsche bouwt. Deze technologie heet Porsche Ceramic Composite Brakes (bekend als PCCB). Vandaag de dag zijn ze, net als toen, ontworpen voor bestuurders die het allerhoogste niveau van remprestaties willen bereiken.

Voordat PCCB werd geïntroduceerd, waren zelfs de krachtigste Porsche sportwagens voorzien van stalen remmen. De introductie van PCCB was een beslissende technologische stap voorwaarts toen het zijn debuut maakte als optie op de Porsche 911 Turbo (type 996) en als standaard remsysteem op de Porsche 911 GT2. Ruim een kwart eeuw later gelden ze nog steeds als de absolute standaard voor Porsche remmen. Ze vormen het toppunt van de Porsche remsystemen, naast de conventionele gietijzeren remmen (staal) en het recenter geïntroduceerde Porsche Surface Coated Brake systeem (PSCB).

Lichter, duurzamer en responsiever: Porsche Ceramic Composite Brakes zijn niet alleen ontwikkeld voor extreme rijomstandigheden, maar juist ook om de dagelijkse ritten te verrijken door een geoptimaliseerde wegligging, efficiëntie en consistentie.

Wat is de technologie achter Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB)?

Porsche Ceramic Composite Brakes maken gebruik van een met keramische vezels versterkt composietmateriaal, in tegenstelling tot het gietijzer (staal) dat in conventionele remschijven wordt toegepast. De productie van PCCB schijven is een intensief en streng gecontroleerd proces. De composietstructuur wordt onder hoge druk gevormd, waarbij aluminiumdeeltjes in de schijf worden geïntegreerd. Vervolgens ondergaat het materiaal een langdurige hittebehandeling, waarbij de temperaturen stapsgewijs oplopen om de uiteindelijke materiaaleigenschappen te bereiken. Het resultaat is een schijf die uitzonderlijk hard is, bestand is tegen corrosie en in staat is om uiterst stabiele remprestaties te leveren, zelfs bij herhaalde zware belasting.

Tijdens de ontwikkeling van het PCCB systeem werd Porsche de eerste autofabrikant ter wereld die een keramische composietremschijf met een gebogen koelkanaal ontwikkelde. Dit zorgt voor een uiterst efficiënte luchtstroom door de schijf, wat resulteert in een optimale interne koeling.

PCCB schijven zijn op vergelijkbare wijze geperforeerd als de originele stalen remschijven, maar de keramische remmen leveren een gewichtsbesparing van ongeveer 50 procent op ten opzichte van gietijzeren exemplaren. Dit vertaalt zich, afhankelijk van het model, in een totale gewichtsreductie van de auto van circa 20 kilogram. PCCB schijven worden gecombineerd met speciaal ontwikkelde remblokken die zijn ontworpen om uiterst consistent te presteren binnen een breed temperatuurbereik. PCCB systemen zijn direct herkenbaar aan hun kenmerkende gele remklauwen en schijven met een extra grote diameter.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van Porsche PCCB remmen en hoe werken ze?

Vergeleken met stalen remmen – waarbij de wrijving onder zware belasting aanzienlijk kan variëren, waardoor ze aan effectiviteit kunnen inboeten – behoudt het PCCB systeem een stabiele wrijving, zelfs bij veelvuldig hard afremmen op hoge snelheden. Dit is een cruciaal voordeel tijdens het rijden op het circuit of bij dynamische ritten op de openbare weg.

Een ander groot voordeel van PCCB systemen is de uitzonderlijke responsiviteit. Ze bieden de mogelijkheid om vrijwel direct een maximale vertraging te realiseren, zonder dat daarvoor extreme pedaaldruk nodig is. De keramische composietschijven en speciaal ontwikkelde remblokken van het PCCB systeem zijn bovendien veel minder gevoelig voor vochtopname. Hierdoor blijven de remprestaties, zelfs onder uitdagende weersomstandigheden zoals hevige regenval, zeer krachtig met een minimale reactietijd.

PCCB schijven vertonen ook een ander slijtagepatroon dan gietijzeren (stalen) schijven. Wanneer ze overwegend op de openbare weg in plaats van op het circuit worden gebruikt en op de juiste manier worden onderhouden, staan ze garant voor een uiterst lange levensduur.

Het gereduceerde onafgeveerde gewicht van het PCCB systeem heeft daarnaast een zeer positieve impact op de rijdynamiek van de auto. Het stelt het onderstel in staat om nog sneller en met nog meer precisie te reageren op veranderingen in het wegdek. Dit resulteert in een verhoogd rijcomfort en een nog scherper, responsiever stuurgevoel. Door hun aard is het keramische materiaal dat in PCCB systemen wordt toegepast volledig roestvrij, wat helpt om de hoogwaardige prestatiekenmerken en de onberispelijke uitstraling van de auto jarenlang te behouden.

Welke Porsche modellen kunnen worden besteld met het PCCB remsysteem?

Het PCCB systeem is standaard gemonteerd op het huidige Porsche 911 Turbo S model (type 992.2). Het is daarnaast als optie leverbaar op alle Porsche 911 modellen en op specifieke Porsche Cayenne, Taycan en Panamera modellen.

Bron: Porsche