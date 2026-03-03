Audi voelt nieuwe RS 5 aan de tand in Marokko

Wendbaarheid, precisie en stabiliteit komen maximaal tot hun recht

Plug-in hybride met 2,9-liter V6 biturbo en 130 kW elektromotor; 470 kW/639 pk aan systeemvermogen en 825 Nm koppel

Audi heeft de nieuwe RS 5 in Marokko aan een intensieve praktijktest onderworpen. Daar bewees de RS 5 zijn potentie op zowel het Circuit de Marrakesh als op de kronkelige bergpassen van het Atlasgebergte. De krachtige en sportieve plug-in hybride wisselde tijdens deze test directe stuurprecisie en gecontroleerde dynamiek af met een indrukwekkende dagelijkse bruikbaarheid, geholpen door de nieuwe quattro aandrijflijn met Dynamic Torque Control en het RS-sportonderstel.

Op het Circuit de Marrakesh rondde de Audi RS 5 op overtuigende wijze een veeleisend parcours met krappe bochten, slalomsecties en aangewezen driftzones. Onder dit soort omstandigheden past de koppelverdeling zich continu aan de rijsituatie aan, om zowel vlotte instuurreacties als een stabiele lijn bij hogere snelheden te garanderen. Tijdens de test bleek dat de auto zelfs bij snelle lastwissels rustig en goed controleerbaar blijft dankzij de nieuwe quattro aandrijflijn met Dynamic Torque Control. Deze nieuwe technologie maakt elektromechanische koppelverdeling op de achteras mogelijk en verdeelt het koppel razendsnel tussen de achterwielen. Dat levert wendbare instuurreacties, maximale stabiliteit en gecontroleerde acceleraties op, zelfs uit de meest krappe bochten.

Nieuwe plug-in hybride aandrijflijn

Voor het eerst beschikken de Audi RS 5 Limousine en Sportback over plug-in hybride-aandrijving. De 2,9-liter V6 biturbo werkt samen met een 130 kW elektromotor voor een systeemvermogen van 470 kW/639 pk en liefst 825 Nm aan koppel. Het elektrische boost-effect is vooral merkbaar bij spontaan accelereren en zorgt voor een directe respons.

Van circuit naar Atlas

Naast het circuit bewees de nieuwe Audi RS 5 zich in Marokko ook op de openbare weg, specifiek op de uitgestrekte passen van het Atlasgebergte. Op de smalle haarspeldwegen toonde de krachtige plug-in hybride zijn veelzijdigheid, met een perfecte balans tussen prestaties en comfort. Het RS-sportonderstel met schokdempers inclusief dubbele kleppen kon hier zijn volledige bereik laten zien. Dankzij deze twee-kleppentechnologie filteren de dempers op oneffen wegen kleine hobbels naadloos weg, terwijl ze tegelijkertijd direct reageren op carrosseriebewegingen. Duiken en overhellen nemen merkbaar af, waardoor de auto op elke ondergrond gecontroleerd blijft.

Twee werelden, één prestatie

De duurtest in Marokko onderstreept hoe overtuigend de nieuwe Audi RS 5 wisselende omstandigheden aan kan en hoe veelzijdig zijn prestaties zijn. De auto beheerst niet alleen het circuit, maar biedt tegelijkertijd ook echte dagelijkse bruikbaarheid, in een nieuwe, geëlektrificeerde vorm. “Dit is waar ‘Voorsprong door techniek’ voor staat: echte innovatie bewijst zich niet op een testbank, maar op wegen overal ter wereld. Dit is precies waar de nieuwe Audi RS 5 voor staat: high-performance, altijd en overal”, verklaart Audi CEO Gernot Döllner.