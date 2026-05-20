Audi A2 e-tron: efficiency getest in extremen

Prototypen doorstaan wintertests, windtunnelmetingen en praktijktests

Onthulling dit najaar, productie in Ingolstadt

Audi A2 e-tron maakt premium elektrische mobiliteit breder bereikbaar

Dit najaar onthult Audi de A2 e-tron: een volledig elektrisch entry-level model dat premium elektrische mobiliteit breder toegankelijk maakt. De afgelopen maanden legden prototypen in de aanloop naar de wereldpremière cruciale testkilometers af om de efficiency van de nieuweling verder te verbeteren: op sneeuw en ijs in Lapland, in de windtunnel bij Audi Technical Development in Ingolstadt en op de openbare weg in het Duitse Beieren.

Audi kondigde de A2 e-tron eerder al aan tijdens de Audi Annual Media Conference, waar CEO Gernot Döllner het model belichtte als volgende stap op weg naar een volledig elektrische toekomst. De productie van de Audi A2 e-tron gaat plaatsvinden in Ingolstadt. De voorbije maanden legden gecamoufleerde prototypen vele zware testkilometers af, als voorbereiding op de wereldpremière dit najaar.

Wintertests in Lapland

Bij temperaturen ver onder nul werdeb op een bevroren meer in Noord-Zweden het rijgedrag, de tractie en de stabiliteit van de Audi A2 e-tron verder verfijnd. Ook het thermomanagement – de slimme regeling van de koeling en verwarming van de batterij en aandrijflijn – werd er geoptimaliseerd. Engineers stemden de samenwerking tussen de elektrische aandrijving, het remregelsysteem en het onderstel tot in detail verder af, voor een vertrouwde en herkenbare Audi rijervaring.

Aerodynamica en stilte in de windtunnel

De kenmerkende daklijn geeft de Audi A2 e-tron karakter én een gunstige luchtweerstand. In de windtunnel werd de luchtstroom voortdurend gemeten en verder verbeterd, net als het geluidscomfort in het interieur. Met gecontroleerde windsnelheden en een rollentestbaan optimaliseerde Audi de balans tussen efficiëntie, stabiliteit en koeling, voor meer bereik, meer rust op snelheid en een solide basis voor dagelijkse inzet.

Tests in Beieren

Op de bochtige wegen van het Altmühltal testte Audi tevens de fijnafstemming van de vering en demping, plus de correcte werking van assistentiesystemen onder praktijkomstandigheden.

Meer informatie over de Audi A2 e-tron volgt in aanloop naar de wereldpremière.