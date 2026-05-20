Heersers van de Nordschleife: Porsche 911 Turbo S ontmoet bijzondere Volkswagen Golf GTI

Een Volkswagen Golf GTI Clubsport EDITION 50 en een Porsche 911 Turbo S hebben niets met elkaar te maken, zou je denken. Mis. Dit zijn beide al tientallen jaren dé iconen binnen hun merk. De krachtigste productie-GTI ooit ontmoet de krachtigste productie-911 ooit. Twee auto’s die ieder op hun eigen manier laten zien hoe ver een oorspronkelijk idee kan worden doorontwikkeld zonder hun karakter te verliezen.

De nieuwe Volkswagen Golf GTI Clubsport EDITION 50 en de Porsche 911 Turbo S vertegenwoordigen allebei de absolute top van hun eigen modelreeks. De Golf is daarbij de krachtigste en snelste productie-GTI ooit. De jubileumversie oogt sportiever dan een reguliere Golf GTI, zonder dat hij zijn beschaafde uitstraling verliest. Alleen is dit een hot hatch met 239 kW/325 pk, 420 Nm en een chassis dat nadrukkelijk met circuits als de Nürburgring-Nordschleife in het achterhoofd is ontwikkeld. De GTI Clubsport EDITION 50 sprint in 5,5 seconden naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 270 km/u. Met een rondetijd van 7:44,523 is dit niet toevallig de snelste voorwielaangedreven productieauto ooit op ‘de Groene Hel’.

Naast de GTI staat de overtreffende trap van Porsche: de nieuwe 911 Turbo S. Deze versie vertegenwoordigt het uiterste van wat Porsche momenteel uit een straatlegale 911 haalt. De nieuwe 3,6-liter boxermotor met twee elektrisch ondersteunde turbo’s levert een piekvermogen van 523 kW/711 pk en 800 Nm. Vierwielaandrijving, actieve aerodynamica en T-Hybrid-technologie maken van de Turbo S een auto die cijfers neerzet die een paar decennia geleden nauwelijks voorstelbaar waren: een vliegende sprint naar 100 km/u in slechts 2,5 seconden en een topsnelheid van 322 km/u. Ook Porsche gebruikte de Nürburgring als meetlat. De Turbo S rondde de Nordschleife in 7:03,92 en dook daarmee zo’n veertien seconden onder de tijd van zijn voorganger. Daarmee laat Porsche vooral zien hoe ver het Turbo concept inmiddels is opgerekt.

Niet alleen cijfers

Toch draait het bij deze twee iconen niet om cijfers alléén. De GTI en de Turbo S waren oorspronkelijk de topversies van respectievelijk de Golf en 911, maar groeiden in de loop der jaren uit tot de sportieve boegbeelden van hun merk. Inmiddels staat de GTI na acht generaties symbool voor compacte, dagelijkse sportiviteit, terwijl de 911 Turbo zich in eveneens acht generaties ontwikkelde tot hét technologische boegbeeld van Porsche.

Bij Volkswagen begon het halverwege de jaren zeventig met een klein groepje ingenieurs dat vond dat de keurige Golf wel wat meer karakter mocht krijgen. De eerste Golf GTI verscheen dit jaar exact vijftig jaar geleden met een 1.588 cc injectiemotor met 81 kW/110 pk. Nu lijkt dat bescheiden, maar samen met een leeggewicht van ongeveer 810 kilogram vormde het de blauwdruk voor de moderne hot hatch. Compact en praktisch, maar tegelijk snel genoeg om serieus genomen te worden. Vrijwel iedere sportieve hatchback die daarna verscheen, werd vroeg of laat met de GTI vergeleken. Volkswagen dacht aanvankelijk aan een oplage van zo’n 5.000 stuks, maar de GTI groeide uit tot een wereldwijde succesformule met inmiddels meer dan 2,5 miljoen verkochte exemplaren. Details als de rode biesjes, ruitjesbekleding en golfbal-pookknop groeiden uit tot vaste waarden binnen de GTI-cultuur. De GTI was voor complete generaties liefhebbers veel meer dan alleen een snelle Golf. Vrijwel iedereen kent wel iemand die ooit een GTI had, er één wilde hebben of er nog steeds stiekem naar zoekt.`

Supercar-territorium

Waar Volkswagen sportiviteit bereikbaar wilde maken, gebruikte Porsche de Turbo om autosporttechniek naar de openbare weg te brengen. De eerste 911 Turbo uit 1974 ontstond rechtstreeks vanuit kennis die Porsche opdeed in de Can-Am- en endurance-racerij. De 3,0-liter boxermotor leverde 260 pk en had een topsnelheid van ruim 250 km/u, cijfers die midden jaren zeventig diep in supercar-territorium lagen. Vanaf 1978 groeide de cilinderinhoud naar 3,3 liter en steeg het vermogen naar 300 pk. De enorme achterspoiler, brede schermen en explosieve vermogensafgifte gaven de Turbo een mythische status. Niet alleen vanwege zijn prestaties, maar ook vanwege zijn reputatie als compromisloze sportwagen die fouten genadeloos kon afstraffen. Misschien juist daarom belandde de auto op posters boven bedden van complete generaties autoliefhebbers, in schaalmodellenkasten en in droomgarages.

De GTI en Turbo benaderen sportiviteit ieder nog altijd op hun eigen manier. De GTI koppelt al vijftig jaar lang prestaties aan het gevoel van een ‘gewone’ Golf. Zelfs de 239 kW/325 pk sterke GTI Clubsport EDITION 50 blijft een auto waar je zonder nadenken instapt en wegrijdt. De Turbo S doet iets vergelijkbaars, maar dan op een compleet ander prestatieniveau. Porsche verfijnde de Turbo generatie na generatie, met de nieuwe Turbo S met 523 kW/711 pk als voorlopig uiterste. Wat ooit bekendstond als een rauwe ‘widowmaker’ veranderde in een extreem snelle GT die net zo makkelijk lange afstanden verslindt als indrukwekkende prestaties neerzet.

De GTI en de Turbo begonnen ooit vanuit totaal verschillende ideeën, maar kwamen in de loop der jaren opvallend dichter bij elkaar uit. De GTI bewijst al vijftig jaar dat sportiviteit en alledaagse inzetbaarheid prima samengaan, terwijl de Turbo zich ontwikkelde van pure sportwagen tot extreem snelle GT. De overeenkomst is dat beide modellen tegenwoordig prestaties die ooit ondenkbaar leken combineren met een ontspannen karakter dat daar nauwelijks bij lijkt te passen. Misschien voelt het daarom niet zo vreemd dat juist nu de krachtigste GTI ooit en de krachtigste 911 ooit zich gemakkelijk in één beeld laten vangen.

Bron: Porsche