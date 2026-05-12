Audi Q9: eerste kijkje in het interieur van een nieuw topmodel

Ruimer dan ooit: Audi’s eerste grote full-size SUV zet nieuwe maatstaven op het gebied van ruimte en exclusiviteit

Automatische deuren en een ruim panoramisch schuifdak met verlichting

Er zijn auto’s waarvan de innerlijke kwaliteiten meer zeggen dan indrukwekkende prestatiecijfers. De Audi Q9 – Audi’s eerste grote full-size SUV – is er zo een. Het hart van de Audi Q9 is een ruim, exclusief interieur dat op alle behoeften is voorbereid: familie, zaken en lange reizen. Achter de deuren – die voor het eerst elektrisch worden bediend – biedt Audi’s nieuwe topmodel een indrukwekkend ruim en premium interieur inclusief een groot, verlicht panoramisch schuifdak met instelbare transparantie. Het nieuwe 4D audiosysteem maakt van muziek een meeslepende ervaring.

“Bij de Q9 wordt ‘Voorsprong door techniek’ steeds meer bepaald door de ervaring in de auto”, verklaart Audi-CEO Gernot Döllner. “Auto’s zijn al lang veel meer dan alleen een vervoermiddel; het zijn mobiele leefruimtes voor onze klanten. Hoogwaardige materialen, een variabele zitopstelling met individueel elektrisch verstelbare stoelen op de tweede rij en automatische deuren onderstrepen het streven naar kwaliteit in onze nieuwe, grote full-size SUV.”

Groots: het ontwerp van de stoelen

Ruimte is dé kenmerkende eigenschap van de Audi Q9. Dat blijkt al uit het ontwerp van de stoelen. De optionele indeling met twee losse stoelen achterin biedt maximaal comfort in een businessclass setting. Deze twee elektrisch verstelbare individuele stoelen zijn voorzien van actieve ventilatie in de middenpanelen van zowel het zitkussen als de rugleuning – een comfortniveau dat doorgaans enkel te vinden is in het segment van de topklasse limousines. Voorin wordt de lounge-achtige ambiance van de Audi Q9 versterkt door ventilatie- en massagefuncties in de sportstoel plus. Bij de configuratie met drie stoelen kunnen ze alle worden uitgerust met kinderzitjes. Standaard zijn alle stoelen dan gedeeltelijk elektrisch verstelbaar.

Open met een druk op de knop

Voor het eerst in een Audi zijn alle deuren elektrisch te bedienen, een functie waar je al snel niet meer zonder kunt. Of je nu een sleutel, de myAudi-app, het MMI, het rempedaal of de veiligheidsgordelsluiting gebruikt: het openen en sluiten van de deuren gaat intuïtief en moeiteloos. Met een openingshoek tot 90 graden stap je altijd makkelijk in, of je nu zware boodschappentassen bij je hebt of een kinderwagen. Bovendien zorgt een uitgebreid pakket aan sensoren rondom met obstakeldetectie ervoor dat de deur niet opengaat als er niet genoeg ruimte is – vooral handig op krappe parkeerplaatsen. Deze functie helpt ook de verkeersveiligheid verder te verbeteren, bijvoorbeeld doordat ze naderende fietsers of andere weggebruikers ‘ziet’.

Panoramisch schuifdak voor een bijzondere ambiance

Het panoramische schuifdak zorgt voor een ruimtelijke, luchtige sfeer in het interieur. Het standaard panoramische schuifdak in de Audi Q9 is ongeveer 1,5 vierkante meter groot en kan wijd open voor een echte openluchtervaring. Wie liever de zon buiten houdt, kan met een druk op de knop een of meer van de negen afzonderlijk regelbare segmenten in het gelaagde veiligheidsglas ondoorzichtig maken voor een effectieve bescherming tegen verblinding. Het standaard gecoate, gelaagde glas reflecteert infraroodlicht en houdt meer dan 99,5 procent van de UV-straling tegen. Een conventionele zonwering is niet langer nodig. Als de auto geparkeerd staat, wordt het dak automatisch ondoorzichtig om te voorkomen dat mensen van buitenaf naar binnen kunnen kijken. Wanneer de auto weer wordt gestart, keert het systeem automatisch terug naar de meest recente instelling. De meest luxe uitvoering beschikt ook over verlichting in het dak: 84 LED’s hullen het dak in één van de dertig kleuren, passend bij de geselecteerde sfeerverlichting.

Indrukwekkend licht- en geluiddesign

Verlichting is een bepalend element voor de ambiance in de nieuwe SUV. In elke Audi Q9 accentueert de contourverlichting in het dashboard en de deuren de breedte van het interieur. Sfeerverlichting is standaard voor de voorportieren en als optie verkrijgbaar voor de achterportieren. Indirecte verlichting onder het Audi MMI-panoramadisplay en in de middenconsole zorgt voor een subtiel zwevend effect. Het dynamische interactielicht (IAL) in het sfeerverlichtingspakket plus bestaat uit een doorlopende LED-strip die over de volledige breedte van het interieur loopt en de interactie tussen de inzittenden en de auto ondersteunt.

Audi combineert het interactieve licht optimaal met het vernieuwde Bang & Olufsen premium audiosysteem met 4D-sound. Het IAL maakt gebruik van de ‘experiences’-functie om te synchroniseren met het ritme van de muziek, waardoor een meeslepende ervaring ontstaat door het kleurenschema af te stemmen op de albumhoes van het nummer. Het bouwt voort op het vorige 3D audiosysteem met speakers in de hoofdsteunen, die persoonlijke telefoongesprekken, navigatie-instructies en surround sound mogelijk maken zonder akoestische afleiding voor andere passagiers. Actuatoren in de voorstoelen voegen een extra zintuiglijke dimensie toe aan de audio-beleving, waardoor muziek niet alleen iets is dat je hoort, maar ook iets dat je fysiek kunt voelen.

Uitgebreid en veelzijdig aanbod

Audi heeft voor de Q9 een harmonieuze en hoogwaardige selectie van materialen en kleuren samengesteld, inclusief nieuwe stoffen en houten afwerkingen. Premium bekleding van wol, zoals alpacavezel, Dinamica-microvezel, leer- en kunstleermengsels, alsmede fijn nappaleer dragen bij aan de stijlvolle en moderne uitstraling van het Q9 interieur.

Het interieur wordt verder geaccentueerd door decoratieve elementen in naturel essenhout, zijdebeige, naturel limoenstructuur of koolstofvezelweefsel met basaltgrijze accenten. In kleur afgestemde sierelementen in het hele interieur en het verminderde gebruik van glanzende oppervlakken ten gunste van matte en gestructureerde materialen zorgen voor een premium uitstraling en minimaliseren vingerafdrukken. Nieuwe kleuren als tamarindebruin en steenbeige maken het brede aanbod compleet.

Riante opbergruimte en bagageruimte

De grootste SUV van Audi biedt royale, slim geïntegreerde opbergoplossingen. De vernieuwde, veelzijdige middenconsole biedt niet alleen flexibiliteit, maar ook moderne oplaadmogelijkheden, met twee vakken voor draadloos laden die voldoen aan de Qi 2.2-standaard en USB-C-oplaadpoorten die tot 100 watt leveren. Met de draadloze dubbele oplader kunnen twee smartphones tegelijk snel opladen.

Dankzij een nieuw aluminium railsysteem dat in de zijkanten van de kofferbak is geïntegreerd, kan bagage in drie dimensies worden vastgezet met behulp van verschuifbare haken en verstelbare bevestigingspunten, waardoor de vloerruimte vrij blijft voor grotere koffers. Ook praktisch: Audi levert bij elke nieuwe Q9 een dakdrager voor de standaard dakrails.

Audi onthult alle details van de Audi Q9 tijdens de wereldpremière op 29 juli 2026.